Sichere Investition in Krisenzeiten: Warum der Kauf einer Luxusimmobilie in einem Resort sinnvoll ist

Corona hat viele Fragen aufgeworfen: Welche Immobilien sind besonders anlagesicher, liegen vergleichsweise geschützt und bieten einen sicheren Aufenthaltsort? Insbesondere Resorts bieten hier eine einzigartige Kombination aus finanziellen, logistischen und praktischen Vorteilen, die freistehende Häuser nicht bieten. Das Abama Resort auf Teneriffa ist solch ein Ort: innerhalb der EU, aber am Rand des Kontinents auf einer Insel im Atlantischen Ozean gelegen, bisher von Corona nicht übermäßig betroffen, mit guter medizinischer Versorgung und einer schnellen Verbindung per Flugzeug aufs europäische Festland.

Eigene Luxusimmobilie als sicherer Zufluchtsort

Die Erfahrungen mit Corona werden zukünftige Entscheidungen beeinflussen, wie die Menschen reisen, arbeiten und sich um die Umwelt kümmern. “Wir werden vielleicht feststellen, dass die Entscheidung für eine nachhaltigere Welt dazu führt, dass wir unsere Gewohnheiten ändern und weniger Reisen pro Jahr unternehmen. Stattdessen möchten wir dann aber vielleicht lieber einen längeren Aufenthalt an einem Ort genießen. Wenn wir reisen, wollen wir uns zu Hause fühlen. Und viele werden sich dafür entscheiden, in Immobilien zu investieren, um so ihren Urlaub an sicheren Reisezielen zu garantieren, die ein komplettes Paket aus Freizeit, Dienstleistungen und Sicherheit bieten”, so Elodie Casolà, Marketingleitern der Abama Luxury Residences. Mehrere Eigentümer, die während der Pandemie bewusst im Abama Resort geblieben sind, betonen die Ruhe, die sie im Resort empfinden. Ein irisches Ehepaar: “Wir leben im Zentrum einer Stadt ohne Garten. Wir wollten in dieser schwierigen Zeit von der Ruhe unseres Appartements auf Teneriffa profitieren.”

Häuser in einer bewachten Gemeinschaft besonders sicher

Einer der hervorstechenden Vorteile einer Resortanlage besteht darin, dass sie bewacht ist und als physischer Zufluchtsort dienen kann. In den letzten Monaten hat sich dies als besonders wertvoll erwiesen, da Länder rund um den Globus strenge Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und Vorschriften zur sozialen Distanzierung erlassen haben. Im Abama Resort entschieden sich mehr als 30 Eigentümer unterschiedlicher Nationalitäten dafür, während des gesamten Ausnahmezustands im Resort zu bleiben, weil sie sich hier sicherer fühlen, als wenn sie in ihre Heimatländer zurückkehrten.

Wohlfühlfaktor sorgt für psychische Sicherheit

“Für die Urlauber ist es sehr beruhigend zu wissen, dass es Mitarbeiter gibt, die sich um ihr Wohlempfinden und um ihren Gesundheitszustand kümmern. Und das sind zudem Menschen, zu denen man eine persönliche Beziehung hat und auf die man sich verlassen kann, wenn es Probleme gibt”, so Caroline Müller von Engel & Völkers. Sie weist auch darauf hin, dass die meisten Resorts dieser Art “eine 24-Stunden-Eigentümer-Service-Hotline” anbieten, die sich um alle auftretenden Probleme kümmert, einschließlich notwendiger medizinischer Hilfe. Besonders wenn es sich bei der Immobilie um einen Zweitwohnsitz handelt, ist es beruhigend zu wissen, dass sich stets jemand darum kümmert. Mit kontrollierten Zugängen und Sicherheitsvorkehrungen vor Ort gibt es keine Bedenken, dass das Eigentum beschädigt wird oder Fremde Zugang erhalten.

Gemeinschaftsgefühl in Resorts deutlich höher

Ein weiterer Vorteil, den Immobilien in einem Resort bieten, sind die Einrichtungen einer Ferienanlage: Der Golfplatz, die Restaurants, die Tennisplätze und die Gemeinschaftsräume sind potenzielle Treffpunkte, die nur wenige Gehminuten vom Zuhause entfernt sind. Elodie Casolà: “Einer der Faktoren, der unseren Käufern ein Gefühl tiefer Zufriedenheit vermittelt, ist das Gemeinschaftsgefühl, das sie in einem Resort empfinden.” Da viele Resorts mindestens ein Hotel auf ihrem Gelände haben, können diese Einrichtungen den Resort-Eigentümern auch zusätzliche Annehmlichkeiten wie Boutiquen, Resort-Spas und sogar Michelin-Sterne-Restaurants anbieten. Jean René Kaste, Immobilienmakler aus Hannover, ergänzt: “Gemeinschaftsräume und Sportanlagen sind ideale Standorte, um ein Netzwerk von Kontakten und Beziehungen über die Freizeit hinaus aufzubauen. Denn viele Eigentümer sind in der Regel Geschäftsinhaber oder angesehene Fachleute, die weitere Kontakte am einfachsten auf diese Weise entwickeln können.”

Dauerhafte Attraktivität des Standorts bleibt wichtiger Faktor für Investoren

Für Käufer, die eine Investition tätigen wollen, ist ein wichtiger Entscheidungsfaktor für einen bestimmten Ort, dass dieser dauerhaft attraktiv bleibt. Marc Sardà, Finanzberater bei der Mediolanum Bank: “Wenn Sie aus finanzieller Sicht Erträge aus Ihrer Investition erzielen möchten, ist es besser, wenn die Immobilie, die Sie kaufen, in einem Resort liegt. Dies ist insbesondere relevant, wenn Ihr Zielmarkt ausländisch ist und das Resort über einen Golfplatz verfügt.” Sardà meint, dass diese Art von Investitionen innerhalb des Immobiliensektors die “am wenigsten volatile”, also am wenigsten unbeständige sei. Es sei zudem besonders interessant, gerade jetzt nach Möglichkeiten an diesen Standorten zu suchen, da die Immobilienpreise in Zukunft wahrscheinlich stabil bleiben werden.

“Viele Resorts bieten den Investoren die Möglichkeit zu wählen, wann sie ihre Immobilie nutzen möchten. Den Rest der Tage können die Eigentümer ihre Immobilie der Resortverwaltung zur Vermietung, Pflege und Instandhaltung überlassen, so dass die Investition einfach und rentabel ist. Sie zahlen nur für den Unterhalt und die Amortisation der Anfangsinvestition”, so José Miguel Mesa, International Broker Manager von Abama Luxury Residences. “Wenn Sie mit einer Immobilie in einem Resort Erträge in der Zeit erzielen möchten, in der Sie sie nicht selber nutzen, fallen dank der Resort-Verwaltung viele lästige Aufgaben weg: Sie müssen sich nicht um die Anzeigenschaltung im Internet kümmern, um die Immobilie zu präsentieren. Sie müssen sich auch nicht um den Mieter oder den Zustand sorgen oder den Zahlungen hinterherjagen. Das Resort-Management-Team erledigt all dies, was alles sehr einfach macht.”

Die ArumGroup kümmert sich um die Vermarktung der Abama Luxury Residences. Sie besitzt, entwickelt und managt innovative Luxusresorts mit Fokus auf Freizeit, Sport und Wellness in Spanien – neben dem Abama Resort u.a. La Manga Club, El Dorado Playa und Med Cambrils Resort.

Firmenkontakt

Abama Luxury Residences c/o Industrie-Contact AG

Jonathan Klimke

Bahrenfelder Marktplatz 7

22761 Hamburg

0408996660

jokl@ic-gruppe.com

https://www.abamahotelresort.com/de/

Pressekontakt

Pressestelle Abama Luxury Residences c/o Industrie-Contact AG

Jonathan Klimke

Bahrenfelder Marktplatz 7

22761 Hamburg

0408996660

jokl@ic-gruppe.com

https://www.abamahotelresort.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.