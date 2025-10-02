Sichere IT durch Partnerkompetenz

Wie TTG durch zertifizierte Partnerschaften moderne Sicherheitslösungen für den Mittelstand realisiert

Die Anforderungen an IT-Sicherheit wachsen mit jeder neuen technologischen Entwicklung, und gerade kleine und mittelständische Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ein hohes Sicherheitsniveau zu gewährleisten, ohne über millionenschwere Budgets oder eigene Spezialabteilungen zu verfügen. Hier setzt TTG GmbH gezielt auf starke Partnerschaften – allen voran mit Securepoint – um zuverlässige, zertifizierte und technisch aktuelle Sicherheitslösungen anzubieten, die sowohl den praktischen Anforderungen als auch rechtlichen Vorgaben wie dem TKG (Telekommunikationsgesetz) gerecht werden.

Als Professional Partner von Securepoint nutzt TTG die Produkte des deutschen Anbieters, insbesondere im Bereich Managed Security, UTM-Firewall und Mobile Security. Diese enge Zusammenarbeit bedeutet für Kunden nicht nur den reinen Einsatz von Technik, sondern eine ganzheitliche Betreuung: von der Auswahl geeigneter Module über die Implementierung, Konfiguration, regelmäßige Updates bis hin zu laufendem Monitoring und Support. Dank dieser Partnerschaft ist TTG in der Lage, Sicherheitslösungen anzubieten, die von vornherein auf Kompatibilität, Datenschutz und Zukunftsfähigkeit ausgelegt sind.

Ein wichtiger Aspekt in der IT-Sicherheit ist die Zertifizierung und Validierung der eingesetzten Produkte. Bei vielen Industriesicherheitslösungen spielt es eine Rolle, ob ein System offiziellen Tests und Audits standhält. Durch den Einsatz von Securepoint-Lösungen und deren regelmäßige Aktualisierung kann TTG sicherstellen, dass die eingesetzten Komponenten aktuellen Standards genügen – ein Pluspunkt bei Audits, bei Zertifizierungen nach ISO/IEC oder bei Compliance-Anforderungen. Kunden profitieren dadurch nicht nur technisch, sondern auch in rechtlicher und organisatorischer Hinsicht.

Gerade im Kontext des Telekommunikationsgesetzes (TKG) spielen Sicherheitsverpflichtungen eine immer größere Rolle. Betreiber von Telekommunikationsnetzen oder Diensteanbieter unterliegen gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Datenverkehr. TTG kann als IT-Dienstleister seinen Kunden helfen, diese Anforderungen durch passende Sicherheitsmaßnahmen zu erfüllen – etwa durch UTM-Firewalls, Intrusion Detection/Prevention, Verschlüsselung, Mobile Security und zentrale Sicherheitsrichtlinien. Die Partnerschaft mit Securepoint liefert hier eine bewährte technische Basis, auf die TTG aufbaut.

Ein equivalenter Aspekt ist das Managed Security Konzept, bei dem TTG nicht nur reine Produkte liefert, sondern einen kontinuierlichen Service übernimmt. TTG kann etwa die Firewall-Regeln überwachen, auf Anomalien reagieren, sicherheitsrelevante Updates ausrollen und Protokolle analysieren. So wird IT-Sicherheit nicht zu einem einmaligen Projekt, sondern zu einem laufenden Prozess, der durch Expertise und solides Technikfundament gestützt wird.

Darüber hinaus können TTG und Securepoint gemeinsam speziell mobile Endgeräte absichern. Mobile Security ist heute unverzichtbar, denn Unternehmensdaten werden zunehmend mobil genutzt: über Smartphones, Tablets und mobile Arbeitsplatzlösungen. Angriffe über unsichere Verbindungen, manipulierte Apps oder Phishing über Mobilgeräte sind Realität. TTG kann in diesem Bereich Lösungen bereitstellen, die zentral gesteuert werden, Richtlinien auf Geräten durchsetzen und unerlaubten Zugriff verhindern.

Ein praktisches Szenario: Ein mittelständisches Unternehmen möchte seine Niederlassungen und Außendienstmitarbeiter verbinden und dabei höchste Sicherheit gewährleisten. TTG empfiehlt eine UTM-Firewall von Securepoint kombiniert mit einem VPN und Mobile Security auf den Devices. Das Sicherheitskonzept wird zentral verwaltet, Updates werden automatisiert ausgerollt und Auffälligkeiten werden sofort gemeldet. Für den Kunden bedeutet das: maximale Sicherheit mit minimalem Aufwand. TTG übernimmt das Monitoring, reagiert auf Vorfälle und dokumentiert alle Maßnahmen nachvollziehbar – eine wichtige Grundlage für Compliance und Rechtssicherheit.

Doch Technik allein genügt nicht. TTG legt Wert darauf, dass Kunden und Mitarbeitende verstehen, warum bestimmte Sicherheitsschritte notwendig sind. Deshalb gehört Beratung und Schulung zum Leistungsportfolio: Benutzerkonzepte, Passwortrichtlinien, Ausnahmebehandlungen und das Verständnis für Sicherheitsmechanismen sind unverzichtbare Bestandteile eines robusten Gesamtkonzepts. Nur so kann die Investition in hochwertige Technik voll wirksam werden.

Die Partnerkompetenz von TTG zeigt sich auch in der Bandbreite der eingesetzten Hersteller: Neben Securepoint nutzt TTG Lösungen von ESET, Kaspersky und NoSpamProxy, Kooperationen mit Hardwareherstellern wie Fujitsu und Lenovo sind ebenfalls etabliert. Diese Vielfalt erlaubt stets eine maßgeschneiderte Lösung für jeden Kunden – angepasst an Budget, Struktur und Sicherheitsbedarf.

Im Ergebnis entsteht ein Sicherheitsangebot, das technisch fundiert, gesetzeskonform und praktisch umsetzbar ist. TTG agiert nicht nur als Ausrüster, sondern als Sicherheitspartner, der Kunden langfristig begleitet und deren IT zukunftssicher macht. Gerade für Unternehmen, die nicht selbst über umfangreiche Sicherheitsressourcen verfügen, ist dieser Ansatz besonders attraktiv: Man bekommt Zugang zu geprüften Lösungen, Expertise und Service aus einer Hand.

In einer digital vernetzten Welt sind Sicherheitslücken keine Ausnahme mehr – sie sind die größte Schwachstelle jeder IT-Infrastruktur. Mit der Partnerschaft zu Securepoint und dem ganzheitlichen Ansatz aus Technik, Betrieb und Beratung bietet TTG Unternehmen die Sicherheit, die sie benötigen, um störungsfrei und rechtlich abgesichert zu arbeiten. Das Zusammenwirken von zertifizierten Produkten, laufendem Monitoring und fundierter Beratung macht den Unterschied – und zeigt, dass starke IT-Sicherheit kein Luxus, sondern eine strategische Notwendigkeit ist.

TTG Daten & Bürosysteme GmbH unterstützt Kunden aus den gewerblichen und öffentlichen Sektoren in Nordthüringen und Südniedersachsen, um deren IT-Betrieb Sicherheit und Stabilität zu verleihen, indem wir eine durchdachte Planung durchführen und proaktive IT-Dienstleistungen anbieten.

Kontakt

TTG Daten & Bürosysteme GmbH

Martin Trappe

Neue Str. 13

37351 Dingelstädt

036075/5262-0



https://www.ttg-gmbh.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.