Sichere Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten

Die Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten ist ein wichtiger Faktor in der Anlagen- und Verfahrenstechnik. Deswegen sollte er bei der Planung und Auslegung sowie dem Betrieb von Anlagen unbedingt beachtet werden. Schließlich nehmen Umwelt, Gesundheit und Infrastruktur erheblichen Schaden, wenn Chemikalien, Öle, Emulsionen oder Prozessflüssigkeiten bei Leckagen austreten.

Die Anforderungen an die Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten sind besonders hoch für industrielle Anlagen. Ein Austreten muss dauerhaft verhindert und frühzeitig erkannt werden. Im aktuellen Blogbeitrag stellt Göhler, Experte für die Anlagentechnik, die Anforderungen an die sichere Lagerung von wassergefährdenden Medien vor und gibt Tipps und Ratschläge.

Erfahren Sie im Beitrag mehr: https://goehler.de/blog/wassergefahrdende-fluessigkeiten/

Seit über 75 Jahren steht die Göhler GmbH & Co. KG, Anlagentechnik für Kompetenz und Zuverlässigkeit in der Planung, dem Bau und der Instandhaltung von Anlagen für wassergefährdende Flüssigkeiten. Als familiengeführtes Unternehmen in dritter Generation verbindet Göhler Tradition mit Innovation und bietet ganzheitliche Lösungen für anspruchsvolle technische Herausforderungen.

Mit rund 350 Mitarbeitenden und achten Standorten in Deutschland ist das Unternehmen optimal vernetzt und unterstützt Kunden aus verschiedenen Branchen mit hochwertigen technischen Lösungen. Als zertifizierter Fachbetrieb nach WHG und SCC sowie ISO 9001 und ISO 14001 garantiert Göhler höchste Qualitäts- und Umweltstandards. Erfahrung, Know-how und ein hoher Qualitätsanspruch stehen für Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit.

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