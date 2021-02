Sicherer Anbieter für Coronavirus Antikörpertest

Zertifizierte Qualität von Medi-Manage Innovation: Coronaviurus Antikörpertest

Der Coronavirus Antikörpertest von Medi-Manage Innovation verfügt über zertifizierte Qualität und liefert in weniger als 30 Minuten ein Ergebnis. Der Test ist zuverlässig und treffsicher. Er wird für medizinisches Personal sowie für Unternehmen empfohlen und kann online bei Medi-Manage Innovation bestellt werden. Er bietet Klarheit darüber, ob sich eine Person mit dem Virus angesteckt hat und kann helfen, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Personen, die stark gefährdet sind oder den Verdacht haben, infiziert zu sein, bekommen Gewissheit darüber, ob tatsächlich eine Infektion vorliegt.

Coronavirus Antikörpertest mit einfacher Handhabung

Der Coronavirus Antikörpertest wird vom Paul-Ehrlich Institut empfohlen, da er eine einfache Testung ohne Instrumente und komplexe Laborinfrastruktur bietet. Er ist von fachlich qualifizierten Personen außerhalb von Laboren einfach zu handhaben. Für den Test wird nur ein Abstrich aus dem Nasen-Rachen-Raum benötigt, der auf einen Teststreifen gegeben wird. Die Eiweißbestandteile des Virus gehen mit dem Teststreifen eine Reaktion ein. Innerhalb von ungefähr 15 Minuten kann eine Infektion nachgewiesen werden, wenn sich der Teststreifen verfärbt. Der Test ist anwendbar für Personen in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen, Personen in Gemeinschaftseinrichtungen und Unterkünften sowie Personen mit Corona typischen Symptomen. Er kann auch bei denjenigen angewendet werden, die über die Corona Warn-App eine entsprechende Meldung erhalten haben. Personen ohne Symptome, die infektiös sind, können mit dem Corona Virus Antikörpertest identifiziert werden. Um eine Verbreitung des Virus zu vermeiden, kann für diese Personen in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt eine häusliche Quarantäne angeordnet werden.

Treffsicherheit mit dem Coronavirus Antikörpertest

Der Test kann über den Medi-Manage Innovation-Shop online geordert werden und wird in einer Box mit 25 Testkits geliefert. Im Gegensatz zu einem PCR-Test wird für den Antikörper-Schnelltest eine größere Virusmenge benötigt. Fällt der Coronavirus Antikörpertest negativ aus, ist eine hohe Treffsicherheit gewährleistet. Eine Infektion kann jedoch nicht zu 100 Prozent ausgeschlossen werden. Bei einem positiven Testergebnis erfolgt zusätzlich ein PCR-Test, der endgültige Gewissheit bringt. Die Bundesregierung empfiehlt den Coronavirus Antikörpertest wie auch das Robert-Koch-Institut.

Das Unternehmen Medi-Manage Innovation in Mainz hat sich auf den Vertrieb und Service von medizintechnischer Systeme spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der effizienten Sonden- und MRT-Spulen Reparatur. Im Bereich der Knochendichtemessung stellt das Unternehmen hochwertige Technologien zur Verfügung.

