Sicherer impfen mit UV-Desinfektion von Heraeus Noblelight

Die Einrichtung einer Impfstelle in einer Stadthalle stellt eine besondere Herausforderung dar. Logistik, bauliche Gegebenheiten und geforderte Hygienestandards müssen unter einen Hut gebracht werden. Alle, die dort geimpft werden, zunächst vor allem ältere und vorerkrankte Patienten, aber auch das medizinische Personal vor Ort, sollen im Impfzentrum vor versehentlich eingeschleppten Viren sicher sein. Dazu werden natürlich die üblichen Hygienevorschriften eingehalten. Kürzlich wurden acht Soluva Air D-Systeme in den acht Lüftungsanlagen im Offenbacher Impfzentrum für zusätzlichen Schutz eingerichtet.

Matthias Wagner, Spezialist für Lüftungs- und Klimasysteme, ist stolz: “Wir tauschen die Luft in der Halle mehr als fünfmal in der Stunde aus. Insgesamt sind das mehr als 50.000 Kubikmeter Luft, die dauerhaft desinfiziert werden. Ohne die zusätzliche UV-Desinfektion in der Umluftanlage hätte das Impfzentrum nicht in Betrieb gehen können!”

Für den Bau eines Impfzentrums in der Stadthalle beauftragte die Stadt Offenbach die Herbert Wagner Haustechnik GmbH aus Biebergemünd mit dem Bau einer Luftentkeimungsanlage, für die es genaue Vorgaben gab. Die Anlage konnte nicht an der Decke der Stadthalle aufgehängt werden, sondern musste in die bestehende Lüftungsanlage integriert werden. Durch die Installation der Soluva Air D Module können alle Lüftungsanlagen in der Offenbacher Stadthalle effizient entkeimt werden.

Hierfür arbeitete Wagner mit den UV-Experten von Heraeus Noblelight zusammen, die die optimale Auslegung der UV-Desinfektion mit Hilfe eines Berechnungstools bestimmte. Die Lüftungsspezialisten wählten die Soluva Air D-Systeme, weil sie sich optimal in die Luftkanäle integrieren lassen. Sie sind in vier Größen erhältlich und lassen sich so exakt an die vorhandenen Luftkanäle und die benötigten Luftmengen anpassen.”

UV-Desinfektion ist eine wirksame Waffe gegen Viren

Viren, Bakterien und andere Mikroorganismen verbreiten sich durch winzige Wassertröpfchen in der Luft, sogenannte Aerosole. Sie können lange überleben und werden von Wirt zu Wirt übertragen. Besonders hoch ist das Risiko in Räumen mit vielen Menschen – wie zum Beispiel in Wartezimmern. Oft wird die Situation dadurch verschärft, dass diese Räume nicht gut belüftet werden können oder keine zentrale Lüftung vorhanden ist.

UV-C-Licht ist energiereich und sehr wirksam gegen Viren, Bakterien und Pilze. Besonders Viren, wie z. B. das SARS-CoV-2 Virus und seine Mutationen, werden dadurch leicht zerstört. Sie haben nur eine dünne Lipid-Schicht. Diese wird vom UV-C-Licht leicht durchdrungen und zerstört das Virus sofort.

Das renommierte Fraunhofer Institut für Bauphysik hat anhand eines aufwendigen wissenschaftlichen Anwendungstests erstmals die Wirksamkeit der Luftdesinfektion mittels geschlossener UV-C Luftreinigungsgeräten unter Realbedingungen bestätigt. Heraeus UV-C Luftreinigungsgeräte können die Virenlast in geschlossenen Räumen über 99% reduzieren. In weiteren Tests, wie etwa mit dem Hygieneinstitut biotec oder dem Universitätsklinikum Tübingen, wurde die desinfizierende Wirkung des UV-C Lichts bestätigt.

Der Technologiekonzern Heraeus mit Sitz in Hanau ist ein weltweit führendes Portfoliounternehmen in Familienbesitz. Die Wurzeln des Unternehmens reichen zurück auf eine seit 1660 von der Familie betriebene Apotheke. Heraeus bündelt heute eine Vielzahl von Geschäften in den Feldern Umwelt, Elektronik, Gesundheit und industrielle Anwendungen.

Kunden profitieren von innovativen Technologien und Lösungen, basierend auf einer breit aufgestellten Materialexpertise und Technologieführerschaft.

Im Geschäftsjahr 2019 erzielte Heraeus einen Gesamtumsatz von 22,4 Milliarden Euro und beschäftigt rund 14.900 Mitarbeiter in 40 Ländern. Heute zählt Heraeus zu den Top 10 Familienunternehmen in Deutschland und hat eine führende Position auf seinen globalen Absatzmärkten.

Heraeus Noblelight mit Sitz in Hanau, mit Tochtergesellschaften in den USA, Großbritannien, Frankreich und China gehört weltweit zu den Markt- und Technologieführern bei der Herstellung von Speziallichtquellen und -systemen. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und vertreibt Infrarot- und Ultraviolett-Strahler, -Systeme und Lösungen für Anwendungen in industrieller Produktion, Umweltschutz, Medizin und Kosmetik, Forschung und analytischen Messverfahren.

