Sicherer Sternenglanz in Düsseldorf

Mercure Hotel Düsseldorf City Center erhält wieder vier Sterne und setzt umfassendes Hygienekonzept ALLSAFE für sicheres Reisen um

Nur gute Nachrichten kommen in diesen Tagen aus dem Mercure Hotel Düsseldorf City Center. Denn nach eingehender Prüfung in den vergangenen Wochen wurde nicht nur die erneute Vier-Sterne-Klassierung des Hauses durch die DEHOGA bestätigt, sondern das beliebte Hotel im Herzen von Düsseldorf erhielt auch eine Auszeichnung mit dem ALLSAFE Label für Sauberkeit und Prävention.

So setzte das Team vom Mercure Hotel Düsseldorf City Center umfasssende Hygiene- und Reinigungsmaßnahmen um, die höchsten Standards entsprechen, um seinen Gästen einen sicheren Aufenthalt zu ermöglichen. „Mit dem ALLSAFE Label sind wir gerüstet für unseren Neustart in Düsseldorf nach dem Lockdown“, betont Hoteldirektor Sven Schlüter. „Denn uns liegt das Wohlergehen unserer Gäste und unseres Mitarbeiter-Teams am Herzen. Die erfolgreiche Verifizierung signalisiert dies auch nach außen.“

Entwickelt wurde das Label von Accor, zu deren Hotel-Netzwerk auch die Marke Mercure gehört, mit dem Ziel, den neuen Erwartungen der Gesellschaft in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit gerecht zu werden. Der Verifizierungsprozess erfolgte in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen SGS Institut Fresenius über ein Audit vor Ort. Die Grundlage für die Verifizierung des Hygienekonzepts im Umgang mit COVID-19 bildet ein operativer Leitfaden, der die unterschiedlichen Handlungsfelder innerhalb des Hotels aufgreift, die aufgrund der veränderten Situation angepasst werden müssen und dabei die jeweils geltenden lokalen, behördlichen Vorgaben berücksichtigt. Nach diesem Leitfaden, der alle Abteilungen abdeckt, wurde das Hotelteam intensiv geschult. Vor Kurzem wurde dann im Zuge eines externen Audits durch SGS Institut Fresenius die Umsetzung und Einhaltung der Maßnahmen vor Ort überprüft.

Vier Sterne für Düsseldorf

Mit Stolz erfüllt den engagierten Hoteldirektor Sven Schlüter auch die erneute Klassifizierung mit vier Sternen durch die DEHOGA. „Diese Auszeichnung ist auch eine Anerkennung für mein Team, das sich mit viel Leidenschaft um die Wünsche und Bedürfnisse jedes Gastes bemüht.“ Die Deutsche Hotelklassifizierung ist unterteilt in fünf Sternekategorien und folgt grundsätzlich dem Prinzip: Je mehr Sterne, desto mehr Kriterien müssen erfüllt sein. „Da wir von unserem Haus überzeugt sind, haben wir uns daher selbst um die erneute Prüfung und Einstufung bei der DEHOGA beworben und fühlen uns durch das Ergebnis bestätigt und motiviert“, sagt Sven Schlüter. „So zeigt das Messingschild weithin sichtbar, dass wir uns für Zufriedenheit unserer Gäste engagieren.“

Mercure Hotel Düsseldorf City Center

Unweit der Königsallee und der Altstadt gelegen, überzeugt das vollklimatisierte 4-Sterne Mercure Hotel Düsseldorf City Center mit seinen modernen 163 Zimmern, die über kostenloses Wi-Fi verfügen. Für Tagungen oder private Veranstaltung stehen drei professionell ausgestattete Veranstaltungsräume mit Wi-Fi für maximal 80 Gäste bereit. Das hauseigene Parkhaus bietet 52 videoüberwachte Stellplätze. Im Restaurant “Quatre Saison” begeistern kulinarische Momente mit internationalen Köstlichkeiten und regionalen Speisen. In der Bar “L’apero” können die Gäste zum Beispiel kühles Altbier, eine Vielzahl von Cocktails und frische Snacks genießen.

Über Mercure

Mercure ist eine der wenigen Mittelklasse-Marken, die die Stärke eines internationalen Netzwerks mit wahrhaftigen lokalen Hospitality-Erlebnissen kombiniert. Die stete Verpflichtung der Marke zu höchsten Qualitätsansprüchen garantiert einen gleichbleibenden und zuverlässigen Service weltweit, während das Design jedes Hotels den besonderen Charakter und die Kultur seines Standorts widerspiegelt. Die Mitarbeiter des Mercure-Teams zeichnen sich durch Leidenschaft, Begeisterung und Herzlichkeit aus. Mit Geschäfts- und Urlaubsreisenden teilen sie ihr Wissen über die lokale Szene, geben Insidertipps und unterhalten mit Geschichten und Folklore. Die über 810 Mercure Hotels in mehr als 60 Ländern befinden sich in günstiger Lage in Stadtzentren, am Meer oder in den Bergen. Mercure ist Teil von Accor, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe für Augmented Hospitality, die einzigartige Erlebnisse in mehr als 5.000 Hotels sowie 10.000 Restaurants und Bars in 110 Ländern bietet.

