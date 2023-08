Sicheres Reisen beginnt hier: Die Auslandskrankenversicherung – das Schutzschild fernab der Heimat

In der heutigen Zeit haben Reiseversicherungen einen echten Imagewandel durchlaufen und sind längst nicht mehr nur für ängstliche Panikmacher reserviert. Die Bedürfnisse der Reisenden haben sich verändert, und Sicherheit und Reiseschutz stehen nun hoch im Kurs. Eine der wichtigsten Reiseversicherungen überhaupt ist die Auslandskrankenversicherung. Nicht nur, weil eine Erkrankung in einem fremden Land richtig auf das Portmonee schlägt, sondern vor allem weil es um die eigene Gesundheit oder die Gesundheit der Angehörigen geht.

OHNE ZUSÄTZLICHE ABSICHERUNG IST DER SCHUTZ AUCH IN EUROPA LÜCKENHAFT

Wer eine Reise außerhalb Europas plant und ohne jeglichen Schutz aufbricht, handelt leichtsinnig. Behandlungskosten oder Arztgespräche im Ausland können enorm teuer sein. Selbst in Europa, wenn man sich voll und ganz auf die gesetzliche Krankenkasse verlässt, geht man ein Risiko ein. Im Notfall mag zwar Hilfe durch die Vorlage der EHIC-Karte erfolgen und die gesetzliche Krankenkasse übernimmt einen Teil der Krankenkosten, aber der Schutz bleibt insgesamt lückenhaft.

Es werden nur die Kosten erstattet, die auch die gesetzliche Krankenversicherung des Urlaubslandes für seine Bürger abdeckt. In vielen Ländern ist diese Versorgung jedoch unzureichend, und Ärzte bieten Privatbehandlungen gegen zusätzliche Zahlungen an. Und das ist nicht alles! Für Personen, die ausschließlich durch die gesetzliche Krankenkasse versichert sind und keine Auslandskrankenversicherung haben, ist die Auswahl an Ärzten und Kliniken stark eingeschränkt, da sie an zugelassene Ärztepraxen gebunden sind.

Die deutsche Krankenkasse erstattet keine privatärztlichen Rechnungen im Ausland, weder für Arztbesuche noch für Krankenhausaufenthalte oder Medikamente. Ohne zusätzliche Absicherung können Reisende auf den Kosten sitzen bleiben, zu denen auch der übliche Eigenanteil der gesetzlichen Behandlung und mögliche Verwaltungskostenabzüge gehören.

Die Kosten für einen Krankenrücktransport nach Deutschland übernimmt die gesetzliche Krankenkasse generell nicht, da die medizinische Versorgung im Urlaubsland gewährleistet werden kann.

Eine Auslandskrankenversicherung dagegen verleiht einem den Privatpatient-Status, was freie Arztauswahl inklusive Privatkliniken und die Übernahme des Krankenrücktransports bedeutet.

AUSLANDSKRANKENVERSICHERUNG ÜBER KREDITKARTE IST NICHT IMMER AUSREICHEND

Gleiches gilt für Versicherungen, die bei Kreditkarten inkludiert sind. Oft bieten sie nicht den umfassendsten Schutz und haben einen hohen Selbstbehalt. Wer vor allem eine Reise außerhalb Europas plant, sollte die Leistungen genau überprüfen und im Zweifelsfall eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung abschließen.

AUF GELTUNGSBEREICH ACHTEN

Es ist wichtig die Gültigkeit der Auslandskrankenversicherung für sämtliche Reiseziele zu überprüfen und sicherzustellen, dass bestimmte Länder oder Regionen nicht ausgeschlossen sind. Einige Versicherungstarife bieten keinen Versicherungsschutz in den USA und Kanada oder sichern diese Länder nur in speziellen Tarifen zu erhöhten Beiträgen ab, da dort medizinische Behandlungen besonders kostenintensiv sind.

VERSCHIEDENE TARIFE

Ein gründlicher Vergleich der verschiedenen Tarife kann helfen, eine passende Versicherung zu finden, die den individuellen Bedürfnissen und Reiseplänen gerecht wird und gleichzeitig eine angemessene Absicherung im Ausland bietet.

Eine kluge Entscheidung trifft man in der Regel mit dem Abschluss einer Jahresversicherung, die während eines ganzen Jahres für unbegrenzte Auslandsreisen gilt. Das Schöne daran ist, dass man nicht jedes Mal an die Versicherung denken und sie neu abschließen muss. Mit einer Jahresversicherung, wie beispielsweise von TravelSecure, erhält man eine kontinuierliche Abdeckung für alle Reisen weltweit von bis zu jeweils 56 Tagen innerhalb eines Jahres. Dies erleichtert die Reisevorbereitung erheblich und gibt die Gewissheit, stets sicher auf Reisen zu sein. Wer längere Reisen unternimmt, die über mehrere Monate gehen, wie zum Beispiel Weltreisen, sollte nach einer Langzeitversicherung Ausschau halten, die genau an die jeweiligen Bedürfnisse anpassbar ist.

VORERKRANKUNGEN

Ein wichtiger Aspekt bei der Tarifauswahl sind die Vorerkrankungen und Ausschlüsse. Menschen mit chronischen Erkrankungen und Vorerkrankungen sollten besonders darauf achten, wie sich diese auf die Auslandskrankenversicherung auswirken und ob bestimmte medizinische Bedingungen von der Deckung ausgeschlossen sind. Viele Versicherungsanbieter schließen nämlich Fälle mit bekannten Vorerkrankungen aus und sichern nur plötzlich auftretende und früher nicht bekannte Erkrankungen ab. In diesem Zusammenhang erweist sich die Jahresreisekrankenversicherung von TravelSecure als besonders vorteilhaft, da sie sogar akute und unerwartete Verschlechterungen einer bestehenden Erkrankung als Versicherungsfall anerkennt. Durch diese Regelung stellt der Reiseversicherer sicher, dass Kunden auch bei plötzlichen Krankheitssymptomen oder einer Verschlechterung ihres Gesundheitszustands im Ausland den notwendigen Schutz erhalten.

KOSTENERSTATTUNG FÜR SUCH- BERGUNGS- UND RETTUNGSEINSÄTZE

Die Auslandskrankenversicherung sollte auch eine Kostenerstattung von mindestens 5.000 Euro für Such-, Bergungs- und Rettungseinsätze bieten, um die hohen Kosten in solchen Situationen abzudecken. Bei TravelSecure ist dieser Betrag sogar auf 10.000 Euro festgelegt.

RÜCKTRANSPORT

Eine entscheidende Frage ist auch, ob die Versicherung einen Rücktransport nach Deutschland übernimmt, wenn dies medizinisch sinnvoll und vertretbar ist – nicht nur im absoluten Notfall. Das gibt einem ein beruhigendes Gefühl, da man im Ernstfall auf vertraute medizinische Unterstützung zurückgreifen kann.

Es ist auch ratsam, darauf zu achten, dass die Versicherung die Kosten für einen Rücktransport deckt, wenn ein längerer Krankenhausaufenthalt von mehr als zwei Wochen zu erwarten ist. So kann man sich auf die Genesung konzentrieren, ohne sich um unvorhergesehene finanzielle Belastungen sorgen zu müssen.

Für Familien und Paare, die ihre Reisen gemeinsam unternehmen, ist der Zusammenhalt entscheidend. Deshalb kommt dem inkludierten Rücktransport einer Begleitperson in den Versicherungsbedingungen eine immense Bedeutung zu. Diese Leistung sorgt dafür, dass man nicht allein ist, wenn es darauf ankommt, und die Angehörigen werden ebenfalls gut versorgt.

FLEXIBILITÄT FÜR FAMILIEN UND PAARE

Die Auslandskrankenversicherung von TravelSecure gehört zu den hochwertigen Versicherungsangeboten, die alle genannten Kriterien berücksichtigen und darüber hinausgehen, um eine umfassende Absicherung zu bieten. Dieser Tarif ist besonders praktisch, da er nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch für Familien und Paare bestens geeignet ist, wie auch der Finanztest der Stiftung Warentest bestätigt. TravelSecure ermöglicht es sogar unverheirateten Paaren mit Kindern, die Versicherung abzuschließen und alle Beteiligten umfassend abzusichern, ohne dass ein gemeinsamer Wohnsitz erforderlich ist.

FAZIT

Das Lesen des Kleingedruckten ist für die meisten Menschen keine angenehme Aufgabe, und es ist leicht, wichtige Details zu übersehen. Viele möchten die Gedanken an Unfälle und Krankheiten lieber von ihrer Reiseplanung fernhalten. Dennoch ist es äußerst wichtig, sich rechtzeitig um eine Auslandskrankenversicherung zu kümmern und dabei die Bedingungen sorgfältig durchzulesen. Eine passende Versicherung wie die von TravelSecure lässt unnötigen Stress und finanzielle Belastungen im Urlaub vermeiden und bietet im Ernstfall die notwendige Unterstützung und Sicherheit.

