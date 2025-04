Sicheres Zuhause: Online-Quiz für den Kinderschutzbund

Der Sicherheitsanbieter Verisure spendet für jeden Quiz-Teilnehmer, damit Kinder sicherer leben

Ratingen, 29. April 2025 – Sich über Techniktrends für ein sicheres Zuhause informieren und zugleich Kindern helfen, sicherer zu leben: das ermöglicht die Teilnahme am neuen Online-Quiz des Sicherheitsanbieters Verisure. Für jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin spendet das Unternehmen 10 Euro an den Ratinger Kinderschutzbund. Mit der Spende wird der Verein ein Selbstbehauptungstraining für Kinder finanzieren.

Einbruch, Brand und andere Gefahren: Quiz über Sicherheit für Haus und Wohnung

Wie kann man Überwachungskameras zuhause anbringen, ohne dabei die Datenschutzgrundverordnung zu verletzen? Wer das Online-Quiz startet, erhält diese sowie fünf weitere Fragen zu Alarmanlagen, Rauchmeldern und persönlichen Notfalltasten. Zu jeder Frage stehen mehrere Antworten zur Verfügung, von denen jeweils eine angeklickt werden kann. Wer am Ende des Quiz seine E-Mail-Adresse angibt, erhält umgehend die korrekten Antworten zugeschickt.

„Es gibt eine große Auswahl an Kameras und anderer Sicherheitstechnik, um das Zuhause und die Familie zu schützen. Mit unserem Quiz erhält man Informationen, was diese leisten und was man bei deren Einsatz beachten muss“, sagt Jorge Vallejo, Geschäftsführer von Verisure.

Sicherheitsanbieter unterstützt den Kinderschutzbund in Ratingen

Die Teilnehmer am Quiz erfahren nicht nur, wie sie ihr Zuhause schützen können, sondern unterstützen auch Kinder in Ratingen, wo sich die deutsche Zentrale des Sicherheitsanbieters befindet. Der lokale Kinderschutzbund erhält für jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin eine Spende, damit ein erfahrener Trainer interessierten Kindern zeigt, wie sie in Konfliktsituationen cool bleiben und auf Provokationen fair reagieren können.

„Aus unserer Arbeit mit Kindern und ihren Familien haben wir die Erfahrung gemacht, dass viele Kinder in kritischen Situationen nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen“, sagt Rita Marketa Trudslev, Vorstandsvorsitzende des Kinderschutzbund OV Ratingen. „Um Kinder zu fördern, zu stärken und zu schützen, sind wir auf die finanzielle Unterstützung von Privatpersonen und Unternehmen angewiesen. Wie freuen uns daher sehr, dass Verisure den Kinderschutzbund als Partner für sein soziales Engagement ausgewählt hat.“

„Der Kinderschutzbund leistet in Ratingen schon seit fast 40 Jahren gute Arbeit, so dass viele Kinder ihr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl stärken können. Für unser Ziel, allen Menschen hochwertige und erschwingliche Sicherheit zu ermöglichen, ist er daher ein idealer Partner“, versichert Izabela Basalo, die bei Verisure für die Kommunikation verantwortlich ist.

Über den Kinderschutzbund OV Ratingen:

Der Kinderschutzbund OV Ratingen wurde am 8.1.1986 gegründet und zählt zur Zeit über 110 Mitglieder. Es werden zwei Mitarbeiterinnen in Vollzeit, drei Teilzeitkräfte sowie eine Honorarkraft beschäftigt. Zudem helfen viele ehrenamtlich tätige Menschen aus allen Berufsfeldern. Der Verein ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe, Mitglied im DPWV (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband) und hat eine beratende Stimme im Jugendhilfeausschuss der Stadt Ratingen. Der Verein ist vom Finanzamt Düsseldorf/Mettmann als gemeinnützig anerkannt.

Weitere Informationen auf der Homepage https://www.kinderschutzbund-ratingen.de

Über Verisure:

Verisure ist der führende europäische Anbieter professionell überwachter Alarmsysteme mit eigener Notruf- und Serviceleitstelle (NSL), die rund um die Uhr mit Fachkräften besetzt ist. Privathaushalte und Kleinunternehmen sind mit dem Sicherheitssystem dreifach geschützt: bei Einbruch, bei Brand und bei Notfällen jeder Art. Nach einem kostenfreien Sicherheits-Check installieren Sicherheitsexperten von Verisure das kabellose und benutzerfreundliche Alarmsystem. Gehen bei der NSL in Ratingen Alarmsignale ein, prüfen die VdS-zertifizierten Fachkräfte die Situation umgehend über Video und Ton. Verifizieren sie einen Notfall, rufen sie Polizei, Wachdienst sowie erforderliche Rettungskräfte herbei und vertreiben Einbrecher, indem sie die ZeroVision® Sichtbarriere auslösen. Verisure hat mehr als 35 Jahre Erfahrung und schützt mit der Kombination aus moderner Technik und zertifizierten Fachkräften bereits mehr als 5 Millionen Kunden in 17 Ländern Europas und Lateinamerikas.

Weitere Informationen unter www.verisure.de

Verisure ist der führende europäische Anbieter professionell überwachter Alarmsysteme mit eigener Notruf- und Serviceleitstelle (NSL), die rund um die Uhr mit Fachkräften besetzt ist. Privathaushalte und Kleinunternehmen sind mit dem Sicherheitssystem dreifach geschützt: bei Einbruch, bei Brand und bei Notfällen jeder Art. Nach einem kostenfreien Sicherheits-Check installieren Sicherheitsexperten von Verisure das kabellose und benutzerfreundliche Alarmsystem. Gehen bei der NSL in Ratingen Alarmsignale ein, prüfen die VdS-zertifizierten Fachkräfte die Situation umgehend über Video und Ton. Verifizieren sie einen Notfall, rufen sie Polizei, Wachdienst sowie erforderliche Rettungskräfte herbei und vertreiben Einbrecher, indem sie die ZeroVision® Sichtbarriere auslösen. Verisure hat mehr als 35 Jahre Erfahrung und schützt mit der Kombination aus moderner Technik und zertifizierten Fachkräften bereits mehr als 5 Millionen Kunden in 17 Ländern Europas und Lateinamerikas.

Weitere Informationen unter www.verisure.de

Kontakt

Verisure Deutschland GmbH

Izabela Basalo

Balcke-Dürr-Allee 2

40882 Ratingen

0800 0800 821



https://www.verisure.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.