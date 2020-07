Sicherheit im Schlosspark Mauerbach – Hideaway im Wienerwald

Lückenlosen Covid-19 Testung der gesamten Hotelcrew

Im 4 Sterne Superior Hotel Schlosspark Mauerbach mitten im Wienerwald hat weiterhin die Sicherheit und Gesundheit der Gäste und des Teams oberste Priorität, vor allem im Zuge der Lockerungsmaßnahmen seitens der Bundesregierung. Bereits zum zweiten Mal wurde die gesamte Crew unbürokratisch und auf eigene Kosten auf Covid-19 getestet. Diesmal wurden auch bereits Antikörpertests durchgeführt. Das erfreuliche Resultat: alle Tests waren negativ.

Schlosspark Mauerbach war das erste Hotel in Österreich, dass kurz vor dem Restart Ende Mai damit begonnen hat, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lückenlos und auf eigene Kosten mit hochwertigen PCR Tests auf Covid-19 in Kooperation mit den Labors Wien West Dr. Paula zu testen.

“Wir möchten unseren Gästen gerade in diesen herausfordernden Zeiten eine besonders angenehme Zeit zur Entspannung bereiten. Wir haben dafür ein umfangreiches Maßnahmenpaket umgesetzt, damit beides möglich ist: Höchste Sicherheit für die Gesundheit und ein außergewöhnliches Wohlfühlambiente zur Regeneration für Körper und Seele”, meint Direktor Philip Jansohn.

Das weiterhin bestehende Risiko einer neuerlichen Ausbreitung von Covid-19 nimmt man im exklusiven Waldrefugium sehr ernst. Gesundheit geht vor Profit, ist das Credo der Geschäftsleitung, für die diese Investition in die Vorsorge eine Selbstverständlichkeit ist. Zusätzlich wurden alle Sicherheitsmaßnahmen in das für Hotelgäste unsichtbare, standardisierte Qualitätsmanagement für Hotelabläufe eingearbeitet, die auch nach der Pandemie weiter bestehen bleiben werden.

Das Hotel vor den Toren Wiens ist im Seminar- und Businessbereich bestens etabliert und gilt auch als besonderer Geheimtipp für Entspannung und Erholung. “Respectful travel” und “respectful conferencing” sind nicht nur Schlagworte, sondern Teil der Philosophie geworden.

Viel Raum für Genuss und Entspannung

-Das Platzangebot für Spa-Gäste, aber auch für Seminare und Konferenzen war immer schon überdimensional.

-Der 5 Hektar große Schlosspark inmitten des Wienerwalds mit vielen Wegen, versteckten Plätzen und einer besonderen Naturvielfalt.

-Der weitläufige 1.700m² große Park-Spa mit einer großzügigen Indoor-Outdoor Poollandschaft, Liegeterrassen und Ruheräumen. Kommende Woche werden neue Entspannungszonen mit Eislounge, Effektduschen und Infrarotkabinen mit Salzsteinwand eröffnet.

-Das großzügige Platzangebot im Restaurant und auf der Sonnen-Terrasse macht Abstandhalten mit 2er und 4er Tischen leicht und ist bereit für eine kulinarische Reise durch das Beste, was die Wienerwald- Region zu bieten hat.

-Im 2.500 m² großen Seminar- und Eventbereich war es möglich, die Bestuhlung neu zu konzipieren, sodass für SeminarteilnehmerInnen der Mindestabstand von 1 Meter mit Sicherheit gegeben ist. Die vielen Möglichkeiten für Outdoor Sessions im Schlosspark ergänzen den Sicherheitsgedanken. Alle Tagungs- und Seminarräumlichkeiten verfügen über eine automatische Lüftung ausschließlich mit Frischluft (keine Umluft) und einen direkten Zugang ins Freie.

Für uneingeschränkte Privatsphäre in diesem Adults only Resort wurde zusätzlich noch die Gästeanzahl limitiert und der exklusive Park-Spa ist ausschließlich für Hotelgäste zugänglich.

Schlosspark Mauerbach

Mitten im Grünen und doch unmittelbar vor Wien liegt das 4 Sterne Superior Schlosspark Mauerbach Resort & Spa mit 86 Deluxe-Zimmern und großzügigen Junior-Suiten, alle mit Blick in die Natur. Das vom Gault & Millau ausgezeichnete Haubenrestaurant “Vier Jahreszeiten” mit großer Sonnenterrasse, der exklusive Park-Spa, der Seminar- und Konferenzbereich und der einzigartige Park ergänzen das Resort im Wienerwald.

“Kaum mit einem anderen Hotel vergleichbar, geht das Hotelkonzept darauf ein, dass Business und Entspannung, Digitalisierung und Natur, Leistungsfähigkeit und Regeneration nur scheinbar Gegensätze sind. Die Fähigkeit, sich erholen zu können, ist Basis für Kraft und Erfolg im Beruf, ebenso wie sich in der Natur zurückziehen zu können, sich wieder zu erden und Energie zu tanken”, meint Direktor Philip Jansohn. Alle Angebote des Hauses sind darauf ausgerichtet und abgestimmt.

Für Businessgäste werden jene Rahmenbedingungen geboten, die erfolgreiches und kreatives Arbeiten ermöglichen: Ein eigener Seminarbereich mit Terrassen und Ausgang in den Park, die Möglichkeit für Workshops mitten in der Natur, kulinarischer Genuss auf höchstem Niveau sowie Ruhe im Park-Spa.

Gäste, die sich erholen möchten, erfahren viel Verständnis dafür, was man braucht, um möglichst rasch nach einer langen stressigen Arbeitswoche abschalten zu können: lichtdurchflutete Zimmer mit Ausblick in den Park, ein vom Relax Guide mit zwei Lilien ausgezeichnetes Spa-Programm, orientiert an der Kraft des Waldes und der Ruhe des Waldes, Naturgenuss im Schlosspark und im Wienerwald, Rückzug in die Bibliothek und stilvolle Dinnerabende.

