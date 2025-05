Sicherheitsschlüssel neu gedacht: Swissbit stellt den iShield Key 2 vor

Universell einsetzbarer Security Key kombiniert phishing-resistente Authentifizierung mit physischem Zugangsschutz

Bronschhofen, Schweiz. 12. Mai 2025 – Swissbit präsentiert mit dem iShield Key 2 die nächste Generation seiner hardwarebasierten Authentifizierungslösungen. Ausgestattet mit einem NXP-Chip bietet die neue Produktfamilie mit zahlreichen Modellen und Feature-Sets phishing-sichere Authentifizierung für Unternehmen und Behörden weltweit. Die iShield Key 2-Serie basiert auf dem FIDO2-Standard und unterstützt passwortlose Authentifizierung mit einer Kapazität von bis zu 300 Passkeys. Die Pro-Versionen erweitern die Funktionalität um Einmalpasswörter nach HOTP und TOTP sowie PIV für die Integration in Smartcard-basierte Systeme. Ein Alleinstellungsmerkmal bietet die Variante iShield Key 2 MIFARE, die digitale Authentifizierung mit physischem Zugangsschutz in einem Gerät vereint – etwa für die Zutrittskontrolle zu Gebäuden oder für sichere Druckumgebungen. Für besonders sicherheitskritische Anwendungen steht zudem eine FIPS 140-3 Level 3-zertifizierte Version zur Verfügung. Alle Modelle verfügen über ein robustes, schlankes Gehäuse in Industriequalität und werden am Swissbit-Standort in Berlin gefertigt.

Umfassendes Portfolio, maximale Flexibilität

Zum Marktstart ist der iShield Key 2 mit USB-C erhältlich, USB-A-Varianten sind für Ende des zweiten Quartals 2025 geplant. Alle Ausführungen unterstützen NFC für kontaktlose Nutzung. Das Produktportfolio gliedert sich in drei Hauptlinien: iShield Key 2, iShield Key 2 MIFARE und iShield Key 2 FIPS. Jede dieser Linien ist sowohl als reine FIDO2-Version als auch als erweiterte Pro-Variante mit Unterstützung für HOTP, TOTP und PIV erhältlich. Unternehmen können damit gezielt die passende Lösung für ihre spezifischen Anforderungen und Anwendungsfälle auswählen.

Physische Zugangskontrolle und mehr

Dank Chip-Technologie von NXP unterstützt der iShield Key 2 MIFARE DESFire EV3 und ermöglicht echte Hybridanwendungen – beispielsweise zur Nutzung in Zeitmanagementsystemen, Payment-Anwendungen oder als ID-Lösung auf dem Firmengelände oder Campus. Darüber hinaus ist die Integration weiterer Zugangstechnologien wie HID SEOS oder LEGIC advant / LEGIC neon optional möglich, um bestehende Infrastrukturen weiterhin nutzen zu können.

Sicherheit und Zertifizierungen

Alle Modelle der iShield Key 2-Reihe sind FIDO-zertifiziert und unterstützen OpenSC für offene Smartcard-Integration. Für Einsätze mit strengen Compliance-Anforderungen sorgt die FIPS 140-3 Level 3 zertifizierte Version für die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards. Varianten mit Enterprise Attestation sind ebenfalls verfügbar, sodass Organisationen den Zugang auf verifizierte, firmeneigene Sicherheitsschlüssel beschränken können.

Zukunftssicher durch Update-Funktion

Alle Modelle können über sichere Kanäle remote aktualisiert werden – etwa für Firmware-Updates oder das Nachrüsten zusätzlicher Anwendungen. So bleibt der iShield Key 2 auch im laufenden Betrieb immer auf dem aktuellen Stand.

„Mit dem iShield Key 2 bieten wir einen universellen Sicherheitsschlüssel, der sowohl der zunehmenden Bedeutung digitaler Identitäten gerecht wird als auch neue Maßstäbe bei der physischen Zugangskontrolle setzt“, sagt Claus Gründel, General Manager Security Solutions bei Swissbit. „Die Produktreihe bietet unseren Kunden maximale Flexibilität und Kontrolle über ihre Sicherheitsinfrastruktur.“

Die Swissbit AG ist das führende europäische Technologieunternehmen für Speicherprodukte und Sicherheitslösungen. Unsere Vision ist eine vernetzte Welt, in der Daten und Identitäten jederzeit vertrauenswürdig sind, um die digitale Souveränität zu gewährleisten. Swissbit entwickelt und fertigt innovative Lösungen für Datenspeicherung, den Schutz von Daten und digitalen Identitäten und kombiniert dabei seine einzigartigen Kompetenzen im Bereich Hardware- und Firmware-Entwicklung mit seinem Advanced-Packaging-Know-how.

Lösungen von Swissbit finden Anwendung in unterschiedlichsten Branchen, darunter Industrieautomation, Netzwerk- und Kommunikationstechnologien, Edge Computing, Transportwesen, kritische Infrastrukturen, Verteidigung sowie im öffentlichen Sektor.

Swissbit wurde 2001 gegründet und verfügt über Niederlassungen in der Schweiz (Hauptsitz), Deutschland, den USA, Japan und Taiwan sowie über eine hochmoderne Elektronikfertigung am Standort Berlin.

