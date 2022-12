Sicherheitsunterweisung Elektrotechnik 2023

Kissing, 05.12.2022 – Im Verlagshaus WEKA MEDIA wurde wieder ein neuer E-Learning-Kurs für die jährliche Sicherheitsunterweisung entwickelt. Dieser richtet sich an Fachkräfte der Elektrotechnik und Elektrosicherheit, für die die Jahresunterweisung Pflicht ist. Wie aus einer Pflicht eine Kür werden kann, die die Teilnehmenden zum aktiven Mitmachen und nachhaltigen Lernen einlädt, zeigt die Online-Unterweisung anschaulich.

Aktivierung des sicherheitsbewussten Verhaltens

Bei Fachkräften ist der Umgang mit elektrischem Strom alltägliche Routine, wobei das Risikobewusstsein unmerklich sinkt. Damit einher gehen die Unterschätzung von Gefahren, mangelnde Aufmerksamkeit aufgrund von Stress oder Zeitdruck, mitunter auch eine gewisse Fahrlässigkeit.

Appell an die Eigenverantwortung

Dem wirkt dieser Kurs über sicheres Arbeiten entgegen, indem er die Teilnehmenden auf menschliches Fehlverhalten aufmerksam macht und selbst die Konsequenzen für das eigene Verhalten ziehen lässt.

Didaktisches Konzept der Sicherheitsunterweisung Elektrotechnik

Das didaktische Konzept des E-Learnings setzt darauf, dass aktives Mitarbeiten den Lernerfolg einer Unterweisung nachhaltiger macht. Deshalb haben die Entwickler großen Wert auf interaktive Übungen und Aufgaben gelegt.

Thematisch ist der Kurs abgerundet und umfasst diese Lerneinheiten:

– Die häufigsten Ursachen für Elektrounfälle

– Der sichere Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel

– Erste Hilfe bei einem Elektrounfall

Im ersten Modul werden die Teilnehmenden für die wichtigsten Unfallursachen sensibilisiert und erfahren, wie sie Beinahe-Unfälle als Mittel zur Verbesserung einsetzen können. Am Ende des zweiten Moduls wissen die Lernenden wieder, was zum sicheren Betrieb von elektrischen Anlagen gehört, wer wofür zuständig ist und wie sie sich bei Störungen verhalten müssen. Im dritten Modul trainieren die Teilnehmenden, wie sie bei einem Elektrounfall richtig reagieren und wie sie am besten Erste Hilfe leisten.

Entlastung und Absicherung für Vorgesetzte und Verantwortliche

Die Online-Unterweisung führen die Mitarbeitenden selbstständig, an einem beliebigen Ort und zu einer beliebigen Zeit durch. Am Ende müssen sie eine Verständniskontrolle erfolgreich bestehen, bevor sie sich eine individuelle Teilnahmebestätigung ausdrucken können. Diese dient zur Dokumentation.

Vorgesetzte und Verantwortliche werden durch die fertige Unterweisung entlastet. Sie führen mit den Teilnehmern noch ein Feedback-Gespräch zu betrieblichen Besonderheiten sowie individuellen Arbeitssituationen und sind damit auch rechtlich auf der sicheren Seite. Zur Unterstützung dieses Gesprächs bietet der Kurs eine Checkliste zum Download an, in welcher die Themen des Kurses enthalten sind und die die Teilnehmenden mit eigenen Anmerkungen ergänzen können.

Weitere Informationen

Sicherheitsunterweisung Elektrotechnik 2023

CD oder Download, ca. 45 Minuten, inkl. Lizenzen für bis zu 5 Mitarbeitende

Preis: 298 EUR zzgl. 19 % MwSt. und Versand

Best.-Nr.: CD1458 (ISBN: 978-3-8111-1458-6) oder DL1634 (ISBN 978-3-8111-1634-4)

Über WEKA MEDIA:

Die WEKA MEDIA GmbH & Co. KG ist eines der führenden Medienunternehmen in Deutschland im Business-to-Business- und Business-to-Government-Bereich. Das Unternehmen bietet Fach- und Führungskräften thematisch breit gefächerte praxisorientierte Lösungen für die tägliche Arbeit u.a. in den Bereichen Arbeitssicherheit, Architektur, Bauhandwerk, Datenschutz und Management. Das Spektrum der Produkte und Services reicht von Software-, Online- und Printprodukten bis hin zu E-Learning-Angeboten, Seminaren und Großkundenlösungen.

WEKA MEDIA ist ein Unternehmen der europaweit tätigen WEKA Group. Die unter dem Dach der WEKA Group geführten Medienunternehmen beschäftigen über 1000 Mitarbeiter und erwirtschafteten 2021 einen Umsatz von rund 219 Millionen Euro.

