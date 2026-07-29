Sichler Akku-Hand-Staubsauger BHS-750, Motor-Doppelbürste

Böden, Teppiche und Polster schnell und gründlich von Staub und Schmutz befreien

• 2in1: Kabelloser Hand- und Stabstaubsauger in einem Gerät

• Motor-Doppelbürste mit 360°-Gelenk: zum Saugen in jeder Ecke

• Starke Saugleistung von 15 kPa für gründliche Reinigung

• Ausdauernder 14,8-Volt-Akku mit 32,56 Wh

• Waschbarer HEPA-Filter: für stets beste Filterleistung

• Ständer zur einfachen Staubsauger-Aufbewahrung

Kabellose Reinigung ohne Umwege: Der Akku-Hand-Staubsauger von Sichler Haushaltsgeräte entfernt Krümel unter dem Esstisch ebenso zuverlässig wie Tierhaare auf dem Sofa. Ohne Kabel geht die Reinigung direkt los, ganz ohne Steckdosensuche und mit voller Bewegungsfreiheit in allen Räumen.

Zwei Geräte in einem: Als Stabstaubsauger reinigt er Hartböden und Teppiche gründlich. Mit wenigen Handgriffen wird daraus ein Handstaubsauger für Polster, Treppen, Möbel oder das Auto. Das spart Platz und sorgt für Flexibilität bei allen Reinigungsaufgaben.

Kraftvolle Leistung für gründliche Ergebnisse: Bis zu 15 kPa Saugleistung entfernen Staub, Krümel und feine Partikel zuverlässig. Die motorisierte Doppelbürste unterstützt auf unterschiedlichen Böden und nimmt auch hartnäckigen Schmutz sowie Tierhaare gut auf.

Beweglich bis in schwer erreichbare Bereiche: Das 360°-Gelenk erleichtert das Manövrieren um Möbel und in enge Ecken. Auch Treppen, Zwischenräume und schwer zugängliche Stellen lassen sich problemlos erreichen – für schnelle Einsätze oder die gründliche Reinigung der ganzen Wohnung.

Waschbarer HEPA-Filter für dauerhaft gute Filterleistung: Der HEPA-Filter hält feine Partikel zurück und kann nach der Nutzung einfach gereinigt werden. Das spart Ersatzfilter und sorgt für eine gleichbleibend gute Filterleistung.

Ordentlich verstaut und schnell einsatzbereit: Nach der Reinigung steht der Staubsauger sicher im mitgelieferten Ständer. So bleibt er aufrecht, griffbereit und platzsparend für den nächsten Einsatz verstaut.

• Kabelloser 2in1-Hand- und Bodensauger mit Akku und Zyklon-Technologie

• Ideal zum Saugen von Böden, Teppichen, Autopolstern, Sofas u.v.m.

• Besonders kompakte Bauweise

• Zyklon-Filtersystem: kein Beutel und kein Wechsel notwendig, umwelt- und kostenschonend

• 2 Saug-Modi: sparsamer ECO-Modus und leistungsstarker MAX-Modus mit 15 kPa Saugleistung

• 2 Saug-Aufsätze: schmale Düse und 2in1-Bürstenaufsatz

• Motorisierte 360°-Doppelbürste: volle Bewegungsfreiheit in allen Richtungen zum einfachen Säubern von größeren Flächen wie Teppichen und Teppichböden

• Staub-Behälter mit Bodenklappe: schnell und einfach entleert

• Leicht, kabellos und ergonomisch: liegt super in der Hand

• Ständer für kompaktes Verstauen des Staubsaugers und Zubehörs

• Leistungsaufnahme: 110 Watt

• Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 32,56 Wh für bis zu 30 Minuten Laufzeit bei normaler und bis zu 15 Minuten beim leistungsstarkem Saugmodus

• Lädt per 230-Volt-Netzteil (enthalten)

• Maße (ohne Aufsatz / Rohr): 32,5 x 23 x 13,5 cm, Gewicht: ca. 1,9 kg

• Akku-Staubsauger BHS-750 inklusive Akku, geradem Saugrohr, motorisierter 360°-Doppelbürste, Turbobürste, 2in1-Bürstenaufsatz, langer Düse, Ständer, HEPA-Filter, Netzteil und deutscher Anleitung

Der Sichler Akku-Hand-Staubsauger BHS-750 mit Motor-Doppelbürste, 360°-Gelenk, 15 kPa ist sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8111-625 zum Preis von 119,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist in Kürze auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presseinformation. Das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/7gbiwjaEHSEXmcX

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