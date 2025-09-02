Gepflegte Finger- und Fußnägel für die ganze Familie

– Schneidet und poliert Finger- und Fußnägel elektrisch

– Für Erwachsene, Kinder und Babys geeignet

– Mit 400-mAh-Akku für mobilen Betrieb

– Einfache Reinigung dank Reinigungsbürste und abwaschbarer Polierscheibe

– Keine Herumfliegenden Nägel mehr dank Nagel-Auffangbox

Nagelpflege für die ganze Familie: Der Schneidemechanismus des elektrischen 2-in-1-Nagelknipsers und -polierers von Sichler Beauty ist im Gehäuse versenkt, so dass er nur mit den Nägeln in Berührung kommt. So kann man auch die Nägel von Kleinkindern und sogar Babys schneiden, ohne mit einer scharfen Nagelschere an die empfindlichen Fingerchen zu müssen.

Rotierende Polierscheibe: Damit lassen sich die Nägel ganz einfach polieren ohne lange mit klassischen Nagelfeilen zu hantieren. Die Nägel werden gegen die Polierscheibe gehalten und schon werden sie glatt und glänzend.

Leicht zu reinigen: Nie mehr herumfliegende Nagelreste! Die abgeschnittenen Nägel landen in einer Auffangbox, die sich einfach leeren lässt. Dank der mitgelieferten Reinigungsbürste und der abnehmbaren und abwaschbaren Polierscheibe hält man das Gerät kinderleicht sauber.

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 400 mAh für bis zu 80 Minuten Laufzeit, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 72 x 62 x 26 mm, Gewicht: 92 g

– Elektrischer Nagelknipser und -polierer inklusive Reinigungsbürste, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

Der Sichler Beauty elektrischer 2in1-Akku-Nagelknipser & -polierer ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-2220-625 zum Preis von 12,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

Sichler Beauty 2er-Set elektrische 2in1-Akku-Nagelknipser & -polierer für Erwachsene & Babys

Preis: 24,99 EUR

Bestell-Nr. CX-2243-625

Sichler Beauty 4er-Set elektrische 2in1-Akku-Nagelknipser & -polierer für Erwachsene & Babys

Preis: 46,99 EUR

Bestell-Nr. CX-2243-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/cSCzeKqWTcPMcYz

