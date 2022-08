Sichler Exclusive HOBOT LEGEE D7 PCR-9000.app Multiroom-Wisch- und Saug-Roboter

– Smarte Raumnavigation mit virtuellen Reinigungsbereichen

– Überwindet bis zu 2 cm hohe Hindernisse

– Erkennt Teppiche und aktiviert automatisch die Teppich-Bürste

– 8 verschiedene Reinigungs-Modi für optimale Ergebnisse

– Saugen und Wischen in einem Arbeitsgang – mit 2700 Pa Saugkraft & 4 Sprühköpfen

– Steuerung per kostenloser App oder Sprachbefehl über Siri und Google Assistant

Macht auf Knopfdruck sauber: Der Roboter saugt und wischt zuverlässig den Boden und erreicht dank intelligenter 360° Lasernavigation auch schwer zugängliche Ecken. Selbst die Reinigung unter Sofas, Betten und anderen Möbeln ist für den WLAN-Staubsaug- & Bodenwisch-Roboter von Sichler Exclusive kein Problem.

Schluss mit hartnäckigen Flecken: Dank 4 Sprühköpfen und 8 verschiedenen Reinigungs-Modi ist der Reinigungsroboter auch gegen die stärksten Verschmutzungen gewappnet und entfernt Staub sowie Tierhaare mit 2700 Pa Saugkraft ebenso gründlich wie hartnäckige Verunreinigungen.

Multiroom-Funktion: Es lassen sich bis zu 5 verschiedene Räume speichern, für die man individuelle Einstellungen vornehmen kann. Durch festlegbare „No-Go-Areas“ putzt der Helfer nur dort, wo er es auch soll, und lässt gesperrte Bereiche aus.

Bequeme Bedienung per App und Sprachsteuerung: Ist die kostenlose App auf dem Mobilgerät installiert, koppelt man den Reinigungshelfer per WLAN und hat schon die volle Kontrolle. Oder man steuert den fleißigen Helfer ganz einfach per Sprachbefehl über Siri und Google Assistant.

Lernt selbstständig Ihre Wohnung kennen: Der Putzroboter verfügt dank Lidar-Sensor über eine sehr genaue Raumerfassung. Er registriert Möbel und Hindernisse und umfährt diese einfach. Und mit der Multiroom-Funktion erkennt er, was er noch putzen muss, und fährt selbstständig verschiedene Räume an. So kümmert sich der Roboter zuverlässig um das ganze Zuhause!

Preis: 499,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7196-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7196-3031.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/KjN2KxsfmPeY9JJ

