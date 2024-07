Sichler Exclusive HOBOT S6 Pro (PR-070) Profi-Fensterputz-Roboter

Reinigt Glasscheiben und Kacheln extra-gründlich dank Dual-Wischern

– 2 Tanks mit Ultraschall-Sprühfunktion für bis zu 35 m²

– 2 Wischer mit 600 Reinigungs-Bewegungen/Min. für gründliches Reinigen & Polieren

– Kostenlose App und Sprachausgabe zum Ansagen der Aktionen

– Reinigt pro Minute 0,38 m² Fläche

– Erkennt Hindernisse und Kanten

– Auch für rahmenlose Fenster, Kacheln u.v.m.

Fensterputzen leicht gemacht: Intelligente Roboter sorgen für strahlenden Glanz

Der Fensterputz-Roboter mit Sprühfunktion von Sichler Exclusive reinigt mühelos Fenster, Scheiben

sowie große Glasfassaden von Wintergärten und Überdachungen. Durch einfaches Aufsetzen und

Einschalten beginnt der Roboter seine Arbeit, während man sich entspannt zurücklehnen kann.

Effiziente Reinigung dank Dual-Wischern: Mit zwei Wischern, die jeweils 600 High-Speed-Bewegungen pro Minute ausführen, sorgt der Roboter für gründlich gereinigte und polierte Fensterscheiben. Das Ergebnis sind strahlend saubere Glasflächen. Zudem neutralisiert der Roboter statische Elektrizität, um das Anziehen von Staub und

Schmutz zu verhindern.

Doppelte Effizienz gegen Verschmutzungen: Ausgestattet mit zwei Reinigungsmittel-Tanks mit Sprühfunktion, kann der Roboter Flächen bis zu 35 m² reinigen. Fingerabdrücke, Staub und andere Verschmutzungen werden mühelos beseitigt. Mit einer Reinigungsleistung von 0,38 m² pro Minute werden auch große Flächen schnell und effektiv gesäubert.

Geeignet für ebene und unebene Oberflächen: Der Roboter ist mit einem Druck-Sensor ausgestattet, der auf Unebenheiten im Untergrund reagiert und den Luftdruck entsprechend anpasst. Dadurch bleibt der Haushaltshelfer auch auf Kacheln und strukturiertem Glas optimal haften.

Perfekt für rahmenlose und schräge Fenster: Vier Laser-Sensoren erkennen Hindernisse und berechnen automatisch den optimalen Reinigungsweg, indem sie Kanten registrieren. So wird auch bei rahmenlosen und schrägen Fenstern eine gründliche Reinigung gewährleistet.

Komfortable Steuerung per App und Fernbedienung: Die Steuerung des Reinigungsroboters erfolgt bequem per kostenloser App oder Fernbedienung. Eine Kopplung via Bluetooth ermöglicht die volle Kontrolle über das Mobilgerät. Alternativ kann die Fernbedienung genutzt werden, wenn das Smartphone gerade nicht zur Hand ist.

– Reinigt selbstständig alle glatten Flächen, z.B. Fenster (auch in Dachschrägen), große

Glasflächen und Kacheln

– Neutralisiert statische Elektrizität für langanhaltend saubere Glasflächen

– Besonders gründlich: 2 Wischer mit jeweils 600 Reinigungs-Bewegungen/Min.

– Reinigungsgeschwindigkeit: 0,38 m²/Minute, bewegt sich ca.12 cm/Sekunde

– Intelligente Reinigung: berechnet automatisch Putzwege

– Innovativer Sensor verbessert die Reinigungsleistung an Kanten

– 2 Tanks mit Ultraschall-Sprühfunktion für Reinigungsmittel: je 26 ml, für bis zu 35 m²

– Auto-Finish: stoppt automatisch nach getaner Arbeit

– Sprachausgabe zum Ansagen der Aktionen: mit eigener Stimme bespielbar

– Hält durch Unterdruck und gleicht Unebenheiten per Druck-Anpassung aus

– 4 Laser-Sensoren erkennen Kanten und Hindernisse: ideal auch für rahmenlose Fenster

– Sicherheits-Seil mit 4,5 m Länge und Karabiner: hält 200 kg

– Notstrom-Li-Ion-Akku mit 14,8 Volt hält Roboter bei Stromausfall bis zu 20 Minuten an der Scheibe

– Bluetooth für kabellose Verbindung zu Smartphone und Tablet-PC

– Kostenlose App für Android und iOS: für Steuerung

– Fernbedienung für manuelle Steuerung auch ohne Smartphone

– Ein/Aus-Schalter, Play/Pause-Taste, Indikator-LED am Roboter

– Optische und akustische Warnung bei leerlaufendem Notstrom-Akku (z.B. bei Stromausfall)

und unterbrochener Stromversorgung

– Praktischer Handgriff

– 6 Wischtücher (3x 2er-Set): 75 % Polyester, 25 % Nylon

– Betriebs-Lautstärke: 64 dB

– Leistungsaufnahme: 100 Watt

– Unterstützt Firmware-Updates over-the-air (OTA)

– Stromversorgung Fensterputz-Roboter: 230-V-Netzteil mit 5 m Gesamt-Kabellänge (Eurostecker,

auch zum Laden des Notstrom-Akkus)

– Stromversorgung Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße: 26 x 8,9 x 26 cm, Gewicht: 1,65 kg

– Fensterputz-Roboter HOBOT S6 Pro (PR-070) inkl. Netzteil, AC-Netzteil-Kabel, DC-Netzteil-

Kabel, Fernbedienung, Reinigungslösung (220 ml), 6 Wischtücher, Sicherungsseil, 2 Ersatz-

Sprühdüsen und deutscher Anleitung

* Der Putzroboter ist nur bedingt für hartnäckige Verschmutzungen geeignet. Für bessere

Putzergebnisse müssen diese Verschmutzungen eingeweicht und ggf. die betroffene Stellen

vorgereinigt werden.

Gefahrenhinweise GHS / H-Sätze:

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen

P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen

Preis: 399,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7563-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7563-3031.shtml

