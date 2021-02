Sichler Exclusive Saug- & Wisch-Roboter PCR-8900.app

Per App & Sprachbefehl saugen & wischen lassen

– Smarte Raumnavigation mit virtuellen Reinigungsbereichen

– Reinigt nur da wo Sie möchten dank festlegbarer “No-Go-Areas”

– 8 verschiedene Reinigungs-Modi für optimale Ergebnisse

– Saugen und Wischen in einem Arbeitsgang – mit 2700 Pa Saugkraft & 4 Sprühköpfen

– Steuerung per kostenloser App oder Sprachbefehl über Siri und Google Assistant

– Besonders leise dank Brushless-Motor

Macht auf Knopfdruck sauber: Der fleißige Roboter von Sichler Exclusive saugt und wischt zuverlässig den Boden und erreicht dank intelligenter 360° Lasernavigation auch schwer zugänglichen Ecken. Selbst die Reinigung unter Sofas, Betten und anderen Möbeln ist für den tüchtigen Putzroboter kein Problem.

Hartnäckigen Flecken ade sagen: Dank 4 Sprühköpfen und 8 verschiedenen Reinigungs-Modi ist der Reinigungsroboter auch gegen die stärksten Verschmutzungen gewappnet und entfernt Staub und Tierhaare mit 2700 Pa Saugkraft ebenso gründlich wie hartnäckigste Verunreinigungen. Dabei sind bis zu 5 verschiedene Reinigungsräume speicherbar, für die man individuelle Einstellungen vornehmen kann. Durch festlegbare “No-Go-Areas” putzt der Helfer gleichzeitig nur dort, wo er es auch soll und lässt gesperrte Bereiche aus.

Bequeme Bedienung per App und Sprachsteuerung: Ist die kostenlose App auf dem Mobilgerät installiert und der Reinigungshelfer per WLAN gekoppelt, hat man die volle Kontrolle und stellt alles ganz nach seinen Bedürfnissen ein. Oder man steuert den fleißigen Helfer ganz einfach per Sprachbefehl über Siri und Google Assistant.

Lernt selbstständig die Wohnung kennen: Dank Multiroom-Funktion erkennt der Saugroboter, was er noch putzen muss und fährt selbstständig verschiedene Räume an. So kümmert er sich zuverlässig um das ganze Zuhause!

Reinigt nur dort, wo man es möchte: Dank virtuell festlegbare Reinigungsbereiche und “No-Go-Areas” putzt der Helfer nur dort, wo er es auch soll und lässt die individuell gesperrten Bereiche aus.

– Besonders gründlich: 2.700 Pa Saugkraft und 4 Sprühköpfe

– Entfernt selbst hartnäckige Flecken: 1.800 g Reinigungsdruck und Wisch-Funktion mit 900 Schwingungen/Min.

– Wischdruck individuell einstellbar

– Smarte Raumnavigation mit 360° Lasernavigation und virtuellen Reinigungsbereichen

– Multiroom-Funktion: fährt einzelne Räume selbstständig an

– Seitenbürste für randnahes Reinigen: in Ecken und auch unter Möbeln

– Festlegbare “No-Go-Areas”: putzt nur da, wo man es möchte

– Saugt und wischt: geeignet für verschiedene Bodenbeläge wie Fliesen, Holz, Laminat u.v.m.

– 8 Reinigungs-Modi: Trocken-, Polieren-, Flecken-, Standard-, Power-, Eco-, Haustier-, Benutzer-Modus – individuell für einzelne Bereiche konfigurierbar

– Besonders langlebig und leise dank bürstenlosem Motor

– Fährt selbstständig an die Ladestation und zeigt verbleibende Ladedauer

– Umweltfreundlich, da beutellos

– Abnehmbarer 500-ml-Staubbehälter mit effizientem Filter

– Kapazität Wassertank: 340 ml

– Bis 40 °C waschbare Wischtücher, Material: 85 % Polyester, 15 % Nylon

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App für Android und iOS: zum bequemen Steuern aller Funktionen

– Mit Sprachausgabe: spricht zu Reinigungsvorgängen, auch mit eigener Sprachaufnahme möglich

– Stromversorgung Roboter: LiPo-Akku mit 4.500 mAh, Ladestation: 230-Volt-Netzteil

– Maße: 34 x 10 x 33,9 cm, Gewicht: 3,5 kg

– Reinigungsroboter PCR-8900.app mit Ladestation inklusive Netzteil, Unterlage für Ladestation, Flasche für Reinigungsmittel, 3 Bürsten, 4 Wischtücher, 4 Ersatzdüsen, Ersatz-Filter und deutscher Anleitung

