Sichler Exclusive Verdunstungs-Luftkühler LW-600

Die sparsame Klima-Alternative kühlt angenehm

– Kühlt Wasser im Tank konstant auf 8 °C

– Wirkt auch gegen trockene Raumluft

– Filtert Staub und Fasern aus der Luft

– Zuschaltbare horizontale Oszillation um 120°

– Zuschaltbarer Ionisator für besonders reine Luft

– Ausschalt-Timer mit bis zu 9 Stunden Laufzeit

Abhilfe bei sommerlicher Hitze mit trockener Luft: Denn der Raumluft-Kühler von Sichler Exclusive mit Wabenfilter erzeugt eine wohltuende Verdunstungskälte. Und das bei gleichzeitig angenehmer Luftfeuchtigkeit! Das Wasser hierfür kühlt er selbstständig auf frische 8 °C.

Kühlt den Körper an heißen Sommertagen indem man sich einfach in den Luftstrom setzt! Auf der Haut wirkt die kühle, feuchte Luft wie eine frisch Meeresbrise. Und ist im Gegensatz zu eiskalter Klimaanlagen-Luft völlig unbedenklich!

Der Ionisator für besonders reine Luft lässt sich einfach hinzu schalten. Er wirkt effektiv gegen Keime, Bakterien, Pilze, Milben und verhindert sogar schlechte Gerüche!

Ausschalt-Timer für bis zu 9 Stunden Laufzeit: Es lässt sich in Stunden-Schritten festlegen, wie lange der Luftkühler arbeiten soll. So schaltet er sich abends automatisch aus, wenn man ins Bett geht. Oder am Ende eines Arbeitstages in Büro oder Werkstatt.

Staubt nicht ein: Die beweglichen Lamellen am Luftauslass öffnen sich automatisch beim Einschalten. Und verschließen sich beim Ausschalten. So schützen sie das Innenleben vor Staub, Fasern und mehr!

– Erfrischende Luftqualität: kühlt per Verdunstungskälte, wirkt auch gegen trockene Raumluft

– Peltier-Element für Extra-Kühle: kühlt Wasser im Betrieb auf 8 °C herunter

– Starke Kühlleistung: kühlt angesaugte Luft um bis zu 5 °C herunter

– Filtert gleichzeitig Staub und Fasern aus der Luft

– Ionisator zuschaltbar: wirkt gegen unangenehme Gerüche, Bakterien, Pilze und Keime

– 4 Geschwindigkeits-Stufen

– 3 Modi: normal, Wind (natürlicher Wechsel), Schlaf

– Oszillation zuschaltbar: schwenkt horizontal um 120°, Lamellen für Verteilen des Luftstroms sind manuell einstellbar

– Ausschalt-Timer: 1 bis 9 Stunden (einstellbar in Stunden-Schritten)

– Staubschutz: Luftauslass öffnet und verschließt sich automatisch beim Ein-/Ausschalten

– LED-Display zeigt aktuelle Raum-Temperatur, Betriebsmodus und Geschwindigkeitsstufe

– Einfache Bedienung direkt am Luftkühler per Touch-Bedienpanel oder per Fernbedienung

– Wassertank-Volumen: 10 Liter

– Verdunstungsvolumen: bis zu 1.300 ml/Stunde

– Luftvolumen: 24,4 m³/Min.

– Luftgeschwindigkeit: 4,1 m/Sek.

– Serviceverhältnis: 0,21 (m³/Min.)/Watt

– Ventilator-Schall-Leistungspegel: 69,18 dB(A)

– Geringer Energieverbrauch: Verdunstungskälte mit Honeycomb-Technologie

– Leistungsaufnahme: 200 Watt

– Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus: 0,47 Watt

– Mobil dank 4 Rollen

– Stromversorgung Luftkühler: 230 Volt, Fernbedienung: 1 Knopfzelle CR2025 (enthalten)

– Maße: 41,3 x 92,6 x 39,6 cm, Gewicht: 12,7 kg

– Luftkühler LW-600 inklusive Fernbedienung mit Knopfzelle, 2 Kühlakkus und deutscher Anleitung

– Ionisator-Funktion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Preis: 266,58 EUR

Bestell-Nr. NX-1534-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX1534-3033.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/OkBpGoJi

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.