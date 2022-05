Sichler Haushaltsgeräte 2in1-WLAN-Deckenleuchte & Ventilator VT-960.led

Der Deckenventilator: mit Licht und Wind per App ganz nach Wunsch

– Dimmbare CCT-LEDs für Warmweiß bis Tageslichtweiß mit bis zu 3.000 Lumen

– 6 Ventilator-Stufen mit bis zu 2,5 m/Sek. Luftgeschwindigkeit

– Licht und Ventilator separat schaltbar per App oder Fernbedienung

– Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff, Steuerung, Timer und mehr

– Kompatibel zu Siri, Alexa und Google Assistant

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Die etwas andere Deckenleuchte: Die Leuchtfarbe kann man von Warmweiß bis Tageslichtweiß und die Helligkeit bis 3.000 Lumen einfach nach Wunsch steuern. Gleichzeitig lässt man sich vom integrierten Ventilator einen angenehmen Luftzug um die Ohren wehen. Dafür wählt man per App oder Fernbedienung bis zu 6 Geschwindigkeits-Stufen – ideal nicht nur an warmen Sommertagen.

Ventilator mit Sommer- und Winterbetrieb: An Sommertagen läuft der Deckenventilator mit Licht von Sichler Haushaltsgeräte für eine frische Brise ganz regulär vorwärts. Und an kalten Tagen verteilt man warme Heizungsluft im Rückwärtsgang ohne einen kühlenden Luftzug im ganzen Raum!

Ausdauernder Motor: Denn bürstenlos und somit ohne schleifende Kontakte ist er besonders verschleißarm. So hat man extra lange Freude an dem Ventilator!

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten: auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts wählt man die Lichtfarbe, Helligkeit, Ventilator-Geschwindigkeit und richtet auf Wunsch einen Ausschalt-Timer ein. Man kann sogar von unterwegs prüfen, ob Licht und Ventilator ausgeschaltet sind und beides einschalten, bevor man sein Zuhause betritt.

Ein- und Ausschalten auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant ein. Schon lassen sich Deckenleuchte und Ventilator mit einer einfachen Anweisung ein- und ausschalten.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise kann man das Licht in mehreren Zimmern einschalten lassen, wenn der Ventilator aktiviert wird.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Smarte Deckenleuchte mit integriertem Ventilator und 7 innenliegenden Flügeln

– Dimmbares LED-Licht: von 300 bis 3.000 Lumen

– Nachtlicht-Funktion: warmweißes Licht mit schwacher Leuchtstärke

– 6 Geschwindigkeitsstufen, bis 2,5 m/Sek. Luftgeschwindigkeit

– Vor- und Rückwärtslauf: für Sommer- und Winterbetrieb

– Lichtfarbe einstellbar: von warmweiß (3000 K) bis tageslichtweiß (5500 K)

– Ausschalt-Timer: 1, 2, 4 oder 8 Stunden Laufzeit

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: zum Steuern von Ventilator-Geschwindigkeit, Timer, Licht und Lichtfarbe

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Ventilator und Licht per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuern

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar und nutzbar

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Bürstenloser Motor: verschleißarmer und leiser Betrieb

– Betriebslautstärke: 59,8 dB

– Maximaler Luftdurchsatz: 63,9 m³/Min.

– Service-Verhältnis: 3,195 (m³/Min.)/Watt

– Leistungsaufnahme im Betrieb: 60 Watt, Stand-by: 0,5 Watt

– Energieeffizienzklasse: F

– Stromversorgung: 230 Volt (Direktanschuss an 3-adrige Stromleitung), Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße (Ø x H): 60 x 17 cm, Gewicht: ca. 3 kg

– Smarter Deckenleuchten-Ventilator VT-960.led inklusive Fernbedienung und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107398800

Preis: 199,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7163-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7163-3103.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/7LfWkWgYGwGtXAo

