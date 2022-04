Sichler Haushaltsgeräte Dampf-Fußboden-Poliermaschine FPM-950

Hartnäckigen Schmutz mit Dampf lösen und die Böden polieren

Den Boden im Handumdrehen zum Glänzen bringen: Denn die zwei Reinigungsköpfe der Poliermaschine säubern mit 1.050 Schwingungen pro Minute! So wird die Reinigung der glatten Böden zum Kinderspiel.

Löst hartnäckige Verschmutzungen: Mit einem 100 °C heißen Dampfstoß bringt man so gut wie jede Verschmutzung zum Verschwinden – einfach per Tastendruck. Und schon erstrahlen Fliesen, Laminat- und Holzfußböden wie vom Profi gereinigt!

Komfortable Bedienung: Dank Tasten am Handgriff bedient man die Dampf-Fußboden-Poliermaschine von Sichler Haushaltsgeräte mühelos und ohne lästiges Bücken. Das Wischwasser für die Bodenreinigung kommt dabei aus dem integrierten Tank!

Platzsparend verstaubar: Nach getaner Arbeit zerlegt man Stange und Griff der Poliermaschine einfach in 3 Teile – so findet der Haushalts-Helfer nahezu überall Platz. Bewahrt man die Poliermaschine unzerlegt auf, wickelt man das Kabel einfach um die Kabel-Haken an der Stange und vermeidet so Kabelsalat.

– Zur gründlichen Reinigung und glänzenden Politur: für professionelle Ergebnisse

– Für alle glatten Böden wie Fliesen, Laminat, Parkett, Schiefer, Marmor, Holzböden u.v.m.

– Dampf-Ausstoß zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen: 100 °C, 20 g/Min., nur 30 Sek. Vorwärmzeit

– Komfortable Bedienung: Start/Stopp-Taste und Dampf-Taste am Handgriff

– Geschwindigkeit: 1.050 Schwingungen/Min.

– Wischpads leicht austauschbar dank Klett-Halterungen

– Status-LED zur Anzeige des Betriebszustands

– Leise im Betrieb: nur 70 dB

– Wassertank-Kapazität: 270 ml

– Stange und Griff in 3 Teile zerlegbar für platzsparendes Verstauen

– Integrierte Kabel-Halterung für geordnete Kabel-Aufbewahrung bei unzerlegter Poliermaschine

– Messbecher-Kapazität: 150 ml

– Material Wischpads: 93 % Polyester, 7 % Nylon, waschbar bei 30 °C

– Leistungsaufnahme: 1.250 W

– Stromversorgung Poliermaschine: 230 V (Schutzkontaktstecker), Tasten am Handgriff: Knopfzelle Typ CR2032 3 V

– Maße: 1130 x 260 x 210 mm, Stangenlänge: je 395 mm, Gewicht: 3.000 g

– Poliermaschine FPM-950 inklusive 2 Wischpads, 2 Stangen, Griff, Messbecher, Demontage-Pin und deutscher Anleitung

Preis: 149,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6139-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX6139-3031.shtml

Sichler Haushaltsgeräte Ersatz-Wischpads für Dampf-Fußboden-Poliermaschine FPM-950

Mit diesen Tüchern in Reserve bleibt die Poliermaschine immer einsatzbereit

Für saubere Böden: Mit neuen Wischpads reinigt der Helfer zuverlässig diverse Bodenarten wie Fliesen, Parkett, Laminat, Marmor u.v.m.

Einfache die Wischpads auf der Unterseite des Wischers befestigen.

– 2er-Set Mikrofaser-Wischpads für Poliermaschine FPM-950

– Fester Halt und einfach wechselbar

– Wiederverwendbar: waschbar bis 30 °C

– Material: 93 % Polyester, 7 % Nylon

– Maße: je 27 x 9 cm, Gewicht: je 25 g

Preis: 9,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6140-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/jr4eTAxqHRfenrN

