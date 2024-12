Sichler Haushaltsgeräte HOBOT-300 Fensterputz-Roboter PR-090

Fenster putzen leicht gemacht, automatisch, sauber und sicher

– Reinigt sauber und schnell dank dualen Wischpads

– Ideal auch für rahmenlose Fenster, Kacheln u.v.m.

– Berechnet automatisch und intelligent Putzwege

– Reinigt pro Minute 0,25 m² Fläche

– Erkennt Hindernisse und Kanten

– Notstrom-Akku und Sicherheitsseil gegen Absturz

Mit dem Fensterputzroboter mit Dual Wischer und Fernbedienung von Sichler Haushaltsgeräte lassen sich Fenster, Glasfassaden und andere glatte Oberflächen effizient und unkompliziert reinigen. Ausladende Mikrofaserpads reinigen automatisch auch die Innenseiten der Fensterrahmen. Das Gerät muss nur aufgestellt und eingeschaltet werden, den Rest erledigt die Technik.

Ein integrierter Drucksensor erkennt Unebenheiten und passt den Luftdruck automatisch an. So bleibt das Gerät sicher in Position – egal, ob es auf Fliesen, Strukturglas oder beschichteten Fenstern eingesetzt wird.

Ein eingebauter Sensor erkennt Hindernisse und sorgt dafür, dass der Roboter rechtzeitig stoppt. Die intelligente Technik ermittelt den optimalen Reinigungsweg und erkennt zuverlässig Kanten, auch bei rahmenlosen Fensterkonstruktionen.

Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung sichert den Betrieb bei Stromausfall. Zusätzlich bietet ein robustes Hochsicherheitsseil maximalen Schutz, selbst wenn alle anderen Systeme ausfallen.

– Reinigt selbstständig alle glatten Flächen: Fenster sowie große Glasflächen, Kacheln u.v.m.

– Reinigungsgeschwindigkeit: 0,25 m²/Minute

– Intelligente Reinigung: berechnet automatisch Putzwege

– 3 automatische Reinigungs-Modi

– Clean-Twice-Funktion für besonders saubere Flächen

– Auto-Finish: stoppt automatisch nach getaner Arbeit

– Hält durch Unterdruck und gleicht Unebenheiten per Druck-Anpassung aus

– Sensor erkennt Kanten und Hindernisse: ideal auch für rahmenlose Fenster

– Hochsicherheits-Seil mit 4,5 m Länge und Karabiner: hält 200 kg

– Notstrom-Li-Ion-Akku mit 14,8 Volt hält Roboter bei Stromausfall bis zu 20 Minuten an der

Scheibe

– Steuerung auch per Fernbedienung

– Ein/Aus-Schalter sowie LED-beleuchtete Play/Pause-Taste: signalisiert Betriebsmodus und

leerlaufenden Notstrom-Akku (z.B. bei Stromausfall)

– Bürstenloser Motor: ohne Schleifkontakte, daher besonders langlebig

– 8 Mikrofaser-Pads zum Reinigen und Polieren (75 % Polyester, 25 % Nylon)

– Betriebs-Lautstärke: 65,5 dB

– Leistungsaufnahme: 90 Watt

– Stromversorgung: 230-Volt-Netzteil mit ca. 5 m Kabellänge (Euro-Stecker, auch zum Laden

des Notstrom-Akkus), Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße: 29,5 x 14,8 x 9,7 cm, Gewicht: 895 g

– Eingangsspannung: 100 – 240 Volt AC

– Eingangswechselstromfrequenz: 50/60 Hz

– Eingangsstromstärke: 1,3 A

– Ausgangsspannung: 24 Volt DC

– Ausgangsstromstärke: 3,75 A

– Ausgangsleistung: 90 Watt

– Effizienz im Betrieb: 91,38 %

– Effizienz im Leerlauf (10 %): 81,89 %

– Eigenverbrauch im Standby: 0,0814 Watt

– Fensterputzroboter HOBOT-300 (PR-090) inklusive Netzteil, Verlängerungskabel,

Fernbedienung, Sicherungsseil, 4 Clips für Reinigungspads, 8 Reinigungspads und

deutscher Anleitung

– EAN: 4022107440981

Preis: 159,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7699-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7699-3031.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/zMoBP6MCZ5wdGYi

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.