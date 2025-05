Sichler Haushaltsgeräte HOBOT LEGEE Q10 Multiroom-Wisch- und Saugroboter PCR-9200

Schnelle, einfache und gründliche Reinigung von Hartböden

– Smarte Raumnavigation mit 360°-LIDAR-Sensor sowie Kanten- und Ecken-Sensoren

– Extrem gründlich: 5.000 Pa Saugkraft und 4 intelligente Sprühköpfe

– Reinigt bis in die Ecken: lange Seitenbürste für 100 % Abdeckung

– Virtuell festlegbare Reinigungsbereiche mit zuweisbaren Putz-Modi

– Ausdauernder Akku und Ladestation für ständige Einsatzbereitschaft

– WLAN und kostenlose App für bequemes Fernsteuern

Der LiDAR-Sensor des WLAN-Staubsaug- & Bodenwisch-Roboters von Sichler Haushaltsgeräte erkennt jede Ecke und reinigt gründlich selbst schwer zugängliche Stellen.

Dank 5.000 Pa Saugkraft und 600 g Reinigungsdruck beim Wischen mit 900 Schwingungen pro Minute verschwinden Staub, Haare und Schmutz zuverlässig – für strahlend saubere Böden.

Es stehen 6 Reinigungsmodi zur Verfügung: So kann man nach Bedarf im Standard- oder Power-Modus saugen und wischen lassen. Der Eco-Modus spart bei leichten Verschmutzungen Energie. Und der Trocken- und Haarentfernungs-Modus entfernt schnell Krümmel, Staub und mehr.

Teppichkanten und Türschwellen bis zu 20 mm meistert der Roboter problemlos. Er fährt mühelos weiter und sorgt für ein durchgängiges Reinigungsergebnis.

Gesteuert wird der Roboter per App (auch aus der Ferne) oder per Sprachsteuerung mit Google Assistant und Siri von Apple.

– Starke 5.000 Pa Saugkraft für besonders gründliches Reinigen

– Wisch-Funktion mit 600 g Reinigungsdruck und 4 intelligenten Sprühköpfen: erkennen benötigte Wassermenge automatisch

– Smarte Raumerfassung mit 360° Lasernavigation (LiDAR-Sensor) und Abstands-Sensoren: Roboter erkennt Hindernisse und umfährt sie

– Virtuell festlegbare Reinigungsbereiche mit zuweisbaren Putz-Modi

– Multiroom-Funktion: speichert bis zu 5 verschiedene Räume und fährt sie selbstständig an

– Festlegbare „No-Go-Areas“: putzt nur da, wo man es möchte

– Echtzeit-Mapping: bereits gesäuberte Bereiche werden während der Reinigung angezeigt

– 6 Klippen-Sensoren: Roboter erkennt Abgründe, z.B. Treppen, und vermeidet so Abstürze

– Überwindet bis zu 2 cm hohe Hindernisse

– Erkennt flache Hindernisse, z.B. Textilböden, automatisch und zieht die Wischtuch-Halterung 8 mm nach oben

– Wischtuch schwingt bis zu 900-mal pro Minute vor und zurück: aufgenommener Schmutz kommt nicht mehr mit gesäubertem Boden in Kontakt

– Reinigt randnah und in Ecken: lange Seitenbürste für 100 % Abdeckung

– Ansaugöffnung vor der Bodenbürste: leichte Schmutzteile bleiben nicht in der Bürste hängen, z.B. Haare

– Abnehmbarer 500-ml-Staubbehälter mit effizientem Partikel-Filter

– 6 vorprogrammierte Reinigungs-Modi: Standard-, Power-, Eco-, Politur-, Trocken- und Haarentfernungs-Modus

– Benutzer-Modus: für individuelle Konfiguration

– Besonders langlebig und leise dank bürstenlosem Motor

– Fährt selbstständig an die Ladestation

– Kapazität Wassertank: 320 ml

– Handwaschbare Wischtücher, Material: 50 % Polyester, 28 % Polyethylen, 22 % Nylon

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz, auch per WLAN-Hotspot)

– Kostenlose App für iOS und Android: zum bequemen Steuern

– Sprachausgabe: spricht zu Reinigungsvorgängen, auch mit eigener Sprachaufnahme möglich

– Kompatibel mit Google Assistant und Siri von Apple

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 5.200 mAh, lädt per Ladestation (230 Volt)

– Maße (Ø x H): 35 x 9,8 cm, Gewicht: ca. 3,3 kg

– Roboter PCR-9200 (HOBOT LEGEE Q10) inklusive 2 Seitenbürsten, 2 Wischtüchern, 4 Ersatz-Sprühdüsen, Ersatzfilter,Ladestation, Netzteil, Flasche für Reiniger und deutscher Anleitung

Der Sichler Haushaltsgeräte HOBOT LEGEE Q10 Multiroom-Wisch- und Saugroboter PCR-9200 ist ab sofort bei pearl.de verfügbar und unter der Bestellnummer ZX-7787 zum Preis von 319,99 Euro erhältlich.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/eYb4j4Lca5A9i46

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.