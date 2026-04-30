Sichler Haushaltsgeräte Mobile Klimaanlage ACS-5.app

Kühlt kleine Räume effizient – ohne komplizierte Installation

– Auch ohne Abluftschlauch nutzbar: mit Wasser im Kühlkreislauf gegen warme Abluft

– 3 Funktionen in 1 Gerät: Einsatz als Klimaanlage, Luftentfeuchter und Ventilator

– Leiser Nachtmodus mit max. 46 dB Lautstärke

– 3 Lüfter-Geschwindigkeitsstufen und 24-Stunden-Ausschalttimer einstellbar

– Kostenlose App „ELESION“ für weltweite Steuerung

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Kühlung ohne komplizierte Installation: Angenehme Temperaturen lassen sich ganz ohne die umständliche Montage eines Abluftschlauchs erreichen. Dank innovativer Wasserkühlung im Kühlkreislauf arbeitet das die mobile Klimaanlage von Sichler Haushaltsgeräte besonders effizient – die erzeugte Abluft ist dabei kälter als bei herkömmlichen Klimaanlagen.

Ideal beim Camping: Die kompakten Maße machen das Gerät zum praktischen Begleiter auf dem Campingplatz. Im Fahrerhaus eines Wohnmobils oder im Schlafbereich eines Zelts aufgestellt, kühlt es zuverlässig den hinteren Bereich des Campers oder das Zeltinnere. Die Abluft entweicht dabei einfach durch leicht geöffnete Fenster der Fahrerkabine oder in Richtung Vorzelt. Auch bei 30 °C im Schatten bleibt das Camping so angenehm – und kleine Räume zu Hause lassen sich auf dieselbe Weise effizient kühlen.

Drei Funktionen für ein angenehmes Raumklima: Das Klimagerät bietet neben der Kühlung auch eine Entfeuchtungs- und Ventilatorfunktion, um das Raumklima rundum zu regulieren. Ein Schlaf-Modus sorgt selbst in warmen Nächten für ein angenehmes Klima – bei besonders leisem Betrieb.

Individuell einstellbar: Zwischen drei Lüfterstufen lässt sich frei wählen. Zusätzlich steht ein Ausschalt-Timer mit bis zu 24 Stunden Laufzeit zur Verfügung.

Steuerung per App – auch von unterwegs: Über die App „ELESION“ lässt sich die Klimaanlage weltweit steuern: einschalten, bevor man zu Hause ankommt, die Wunschtemperatur einstellen oder den Betrieb automatisch an die Außentemperatur anpassen.

Energieeffizient durch den Sommer: Der Betrieb startet bereits ab 250 Watt Leistungsaufnahme – das schont den Geldbeutel an heißen Sommertagen. Bei Bedarf lässt sich die Kühlleistung auf bis zu 500 Watt bzw. 1.800 BTU/h erhöhen.

– Einstellbare Kühl-Temperatur: 16 – 30 °C

– Für Raumgrößen bis 6 m² / 10 m³

– Programm- und Temperaturwahl per Bedienpanel und Fernbedienung

– Komfort-Extras: direkte Temperaturwahl, Ausschalt-Timer mit bis zu 24 Stunden Laufzeit und Ventilator-Funktion mit 3 Geschwindigkeiten

– LED-Anzeige im Bedienpanel für gewähltes Programm und eingestellte Temperatur

– Selbst-evaporierendes System: kondensiertes Wasser kühlt den Kondensator

– Raumluft-Entfeuchtung: bis zu 15 l/Tag

– Maximaler Luftdurchsatz: 120 m³/Stunde

– Kühlungskapazität: 500 Watt (1.800 BTU/h)

– Kühlmittel und -menge: R290, 56 g

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Gratis-App „ELESION“ für iOS und Android: für weltweite Steuerung

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten der Anlage bei hoher Außentemperatur u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Verstellbares Luftaustritts-Gitter

– Mobil durch Haltegriffe und Rollen

– Abluftschlauch-Set optional erhältlich: max. 200 cm Länge und Ø 15,5 cm

– Lautstärke im Betrieb: max. 65 dB(A)

– Maximale Kühlleistung: 500 Watt

– Nennleistungsaufnahme: 200 Watt

– Stromversorgung Anlage: 230 Volt, Fernbedienung: Knopfzelle CR2025 (enthalten)

– Maße: 33,5 x 55 x 21,5 cm, Gewicht: 12,5 kg

– Klima-Anlage ACS-5.app inklusive Fernbedienung mit Knopfzelle und deutscher Anleitung

Hinweis: Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 3. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 3-mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf 100 Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen!

Die Sichler Haushaltsgeräte Mobile Klimaanlage ACS-5.app ohne Abluftschlauch, 1.800 BTU/h, 500 W, WLAN, App ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-7844-625 zum Preis von 369,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Optional erhältlicher Abluftschlauch:

Sichler Haushaltsgeräte Adapter- und Abluftschlauch-Set für mobile Klimaanlage ACS-5.app

Preis: 29,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7845-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/2m62mAnqwin5jHK

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