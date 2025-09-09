Sichler Haushaltsgeräte Profi-WLAN-Fensterputzroboter PR-330

– Reinigt 0,4 m² in nur einer Minute

– Leiser Betrieb: 65 dB

– Li-Ion-Notstrom-Akku: hält Roboter bei Stromausfall bis zu 40 Minuten am Fenster

– Kostenlose App „ELESION“ für weltweiten Zugriff, Steuerung und mehr

– Steuerung auch per Fernbedienung

– 2.500 Pa Saugleistung, 72 Watt Nennleistung

Strahlende Sauberkeit auf Knopfdruck: Ab jetzt übernimmt der WLAN-Fensterputzroboter mit 2-seitiger Sprühfunktion von Sichler Haushaltsgeräte das Reinigen von Fenstern, Glasfronten und Fliesen. Seine 4 Sensoren erkennen dabei Kanten und Hindernisse. So arbeitet der Roboter sogar auf rahmenlosen Fenstern sicher und effizient. Und während er für streifenfreien Glanz sorgt, genießt man seine Freizeit.

Einstellbare Reinigungswege: Ganz nach Bedarf kann man aus 4 Reinigungsmodi den passenden auswählen – ob hin und her, hoch und runter, kombinierter oder Punkt-Modus. Vier leistungsstarke Sprühköpfe verteilen Wasser nach zwei Seiten und lösen hartnäckige Verschmutzungen.

Smarte Steuerung per App und Fernbedienung: Der Putzroboter lässt sich bequem per kostenloser App ELESION auf dem Smartphone oder klassisch mit der beiliegenden Fernbedienung steuern. Wenn bereits Smarthome-Geräte vorhanden sind, die per entsprechender App gesteuert werden, ist das kein Problem. ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So lässt sich der Putzroboter bequem in das bestehende Smarthome-System einbinden.

Zuverlässig geschützt bei Stromausfall: Der integrierte Notstromakku hält den Roboter bei Stromunterbrechung bis zu 40 Minuten sicher an der Scheibe. Sollte der Strom länger wegbleiben, bewahrt das Sicherheitsseil den Roboter vor dem Absturz.

– Reinigt selbstständig alle glatten Flächen, z.B. Fenster, große Glasflächen und Kacheln

– Reinigungsgeschwindigkeit: 0,4 m²/Minute

– 4 Reinigungs-Modi: Z-Modus, N-Modus, Z- und N-Modus, Punktreinigung

– Saugleistung: 2.500 Pa

– Tank mit Sprühfunktion für Wasser: 65 ml, für bis zu 20 m², automatisches oder manuelles Sprühen

– 4 Sprühköpfe für optimale Wasserverteilung

– Hält durch Unterdruck und gleicht Unebenheiten per Druck-Anpassung aus

– 4 Sensoren erkennen Kanten und Hindernisse: ideal auch für rahmenlose Fenster

– Auto-Finish: stoppt automatisch nach getaner Arbeit und kehrt in die Nähe seines Startpunkts zurück

– Sicherheits-Seil mit ca. 3,70 m Länge und Karabiner

– Notstrom-Li-Ion-Akku mit 14,8 Volt, 650 mAh hält Roboter bei Stromausfall bis zu 40 Minuten an der Scheibe

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: zum Steuern per Smartphone und Tablet-PC

-Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– LED-beleuchtete Start-Taste: signalisiert Betriebsmodus und Status

– Handgriff für bequemes Platzieren auf Oberflächen und für Transport

– 3 Wischtücher zum Reinigen und Polieren: 100 % Polyester

– Betriebs-Lautstärke: 65 dB

– Leistungsaufnahme: 72 Watt

– Stromversorgung Roboter: 230-V-Netzteil (Eurostecker, auch zum Laden des Notstrom-Akkus), Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen

– Gesamt-Kabellänge: ca. 5,60 m

– Maße: 21,6 x 21,6 x 6,9 cm, Gewicht: 2,8 kg

– Fensterputz-Roboter PR-330 inklusive Netzteil, Stromkabel, 3 Wischtücher, Sicherungsseil, Fernbedienung, Fläschchen für Wasser und deutscher Anleitung

Der Putzroboter ist nur bedingt für hartnäckige Verschmutzungen geeignet. Für bessere Putzergebnisse bitte diese Verschmutzungen einweichen und ggf. betroffene Stellen vorreinigen.

Die Sichler Haushaltsgeräte Profi-WLAN-Fensterputzroboter PR-330 ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-9915-625 zum Preis von 169,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderllinks: https://magentacloud.de/s/mwwgtMMwMc8gL22

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.