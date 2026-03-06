Sichler Haushaltsgeräte Rundes Fern-Infrarot-Heizpanel

Füße und Beine wärmen – beim Arbeiten oder Fernsehen

– Fern-IR-Technologie für entspannende Tiefenwärme: mit bis zu 55 °C

– Ideal beim Arbeiten am PC: 360°-Wärmequelle für Ihre Beine

– Mit beheizter Fußmatte und Decke gegen Wärmeverlust

– Ausschalt-Timer mit bis zu 9 Stunden Laufzeit

– Sicherheits-Abschaltung nach 4 Std. Betrieb ohne Timer und beim Umfallen

– Kompakte Transportmaße

Gezielte Infrarotwärme für Beine und Füße – genau dort, wo sie gebraucht wird. Ob unter dem Schreibtisch im Büro oder im Homeoffice: Die fünfstufige Temperaturregelung von 35 bis 55 °C lässt sich individuell an die persönliche Wohlfühltemperatur anpassen.

Auch auf der Couch macht das runde Fern-Infrarot-Heizpanel von Sichler Haushaltsgeräte eine gute Figur. Vor dem Fernseher wärmt es Beine und Füße sanft und zuverlässig – dank geräuschlosem Betrieb, ohne Filme, Serien oder Lieblingssendungen zu stören.

Ein einstellbarer Ausschalt-Timer von bis zu neun Stunden sorgt für zusätzlichen Komfort: Das Heizpanel schaltet sich automatisch ab – praktisch für lange Couchabende ebenso wie für konzentrierte Arbeitstage am Schreibtisch.

Mit lediglich 230 Watt arbeitet das runde Panel energieeffizient und ressourcenschonend. Das schlanke Design fügt sich unauffällig unter den Tisch oder neben das Sofa – angenehme Wärme, die keinen Platz wegnimmt.

– 5 Wärmestufen: 35 bis 55 °C (in 5-°C-Schritten)

– Ausschalt-Timer einstellbar: 1 bis 9 Stunden (in Stunden-Schritten)

– Einfache Bedienung über 4 Tasten zum Ein- und Ausschalten sowie für Wärmestufen- und Timer-Einstellung

– Anzeige für Wärmestufe, Wärme und Timer, mit Indikator-LED für Wärme

– Automatische Sicherheits-Abschaltung beim Umfallen des Panels und nach 4 Stunden Betrieb ohne Timer

– Leistungsaufnahme: max. 230 Watt (abhängig von der Wärmestufe)

– Oberflächen-Material: Polyester

– Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker)

– Transportmaße (Ø x H): ca. 14 x 58 cm, Gewicht: ca. 1.060 g

– Heizpanel inklusive deutscher Anleitung

Das Sichler Haushaltsgeräte Rundes Fern-Infrarot-Heizpanel, 5-stufig bis 55 °C, Timer, 230 Watt ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-7982-625 zum Preis von 59,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/eFPxZGRYx3ayXYf

