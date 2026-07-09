SEO-Berater Alex Kiritschenko setzt auf Generative Engine Optimization und hilft Unternehmen, in KI-Antworten wie ChatGPT und Google AI Overviews zitiert zu werden.

Wer heute nach Produkten, Dienstleistern oder Fachwissen sucht, landet immer seltener auf einer klassischen Ergebnisliste auf Bing oder Google. Stattdessen liefern KI-Systeme wie ChatGPT, Google AI Overviews oder Perplexity fertige Antworten, inklusive einer Handvoll zitierter Quellen. Für Unternehmen im DACH-Raum verschiebt sich damit eine zentrale Frage: Nicht mehr „Ranke ich auf Seite 1?“, sondern „Werde ich von der KI überhaupt genannt?“

Genau hier setzt Generative Engine Optimization (GEO) an, die Weiterentwicklung klassischer Suchmaschinenoptimierung für das Zeitalter der KI-Suche. Während SEO Inhalte für Ranking-Algorithmen aufbereitet, optimiert GEO sie dafür, von generativen Modellen verstanden, korrekt eingeordnet und als Quelle zitiert zu werden.

„Viele Firmen investieren weiter ausschließlich in klassische Rankings und übersehen dabei, dass ein wachsender Teil ihrer Zielgruppe die Antwort gar nicht mehr auf der Google-Ergebnisseite sucht, sondern direkt im KI-Chat bekommt“, sagt Alex Kiritschenko, SEO-Berater aus dem Raum Bremerhaven. „Wer in diesen Antworten nicht auftaucht, existiert für einen Teil der Kundschaft schlicht nicht.“

Nach seiner Erfahrung aus der Beratungspraxis entscheiden dabei weniger einzelne Tricks als eine solide Grundlage: sauber strukturierte Inhalte, maschinenlesbare Daten und eine klare thematische Autorität, sowie der klassische Markenaufbau.

Sein Angebot richtet sich an Unternehmen und Agenturen im deutschsprachigen Raum, die technisches SEO und GEO verbinden und KI-gestützte Workflows in ihre Sichtbarkeitsstrategie integrieren möchten.

Über Alex Kiritschenko

Alex Kiritschenko ist SEO-Berater in Agentur- und In-house-Kontexten. Er ist spezialisiert auf technisches SEO, Generative Engine Optimization (GEO) und KI-gestützte Workflows für den DACH-Markt.

Mehr Informationen unter https://alexkiritschenko.de.

Alex Kiritschenko ist SEO-Freelancer aus Bremerhaven und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu steigern und nachhaltig mehr Kunden zu gewinnen. Sein Fokus liegt auf datenbasierter Suchmaschinenoptimierung und modernem Webdesign, insbesondere für B2B- und E-Commerce-Unternehmen. Durch seine Erfahrung als Senior SEO Consultant verbindet er strategisches SEO mit Landingpage-Optimierung und dem gezielten Einsatz von KI im Marketing. Sein Ziel ist es, eine digitale Sichtbarkeit aufzubauen, die messbar effektiv und langfristig skalierbar ist.

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SEO Freelancer – Alex Kiritschenko

Alex Kiritschenko

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