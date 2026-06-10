Sichtbarkeit in der KI-Suche: Was Unternehmen jetzt ändern müssen

FRANKEMEDIA stellt neue GEO-Strategie vor

Durch KI-Systeme wie ChatGPT oder Google Gemini sinkt die Sichtbarkeit von Unternehmen im Internet gerade dramatisch. Betroffene Firmen müssen jetzt handeln. Die auf IT und Technologie spezialisierte Kommunikationsagentur FRANKEMEDIA hat eine neue Strategie für Generative Engine Optimization (GEO) entwickelt, die Firmen sofort hilft und dafür sorgt, dass diese weiterhin von potenziellen Kunden gefunden werden.

Die Verschiebungen der Internetsuche werden derzeit überall sichtbar. Laut einer aktuellen Untersuchung des Pew Research Center sinkt die Klickrate bei der Google-Suche auf bis zu 8 %, wenn eine KI-generierte Antwort angezeigt wird. Ohne AI Overview liegt der Wert bei 15 %. Das entspricht nahezu einer Halbierung der Klickrate. Dazu kommt, dass professionelle Einkaufs- und Informationsrecherchen zunehmend über KI-gestützte Tools erfolgen.

„KI zuerst“ und die Folgen

Google selbst treibt diese Entwicklung mit seiner „AI-first“-Strategie voran und verwandelt die Suche mittels AI Overviews und AI Mode in ein dialogorientiertes KI-System. Die klassische Trefferliste rückt in den Hintergrund. Für Unternehmen bedeutet das: Sichtbarkeit entsteht nicht mehr allein über Rankings. Ob Inhalte in KI-Antworten auftauchen, hängt zunehmend davon ab, ob sie von den Systemen verstanden, eingeordnet und als relevante Quelle genutzt werden.

Um Inhalte gezielt für KI-Systeme aufzubereiten, etabliert sich Generative Engine Optimization (GEO) als neue Marketing-Disziplin. Ziel ist es, Informationen so zu strukturieren und zu formulieren, dass sie von generativen KI-Systemen leichter verarbeitet, eingeordnet und referenziert werden können.

„Die Spielregeln der Internetsuche verschieben sich“, erläutert Hans-Peter Bayerl, Inhaber von Redaktionsbüro Bayerl und GEO-Experte bei FRANKEMEDIA. „Gerade für wettbewerbsintensive IT- und Tech-Unternehmen reicht ein gutes Ranking in der klassischen Suchliste nicht mehr aus. Sie müssen zudem sicherstellen, dass ihre Inhalte von KI-Systemen verstanden, eingeordnet und als vertrauenswürdig bewertet werden.“

Die zwei Säulen der KI-Sichtbarkeit: GEO und externe Inhalte

Über die klassische Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization, SEO) hinaus gewinnen zwei Faktoren an Bedeutung:

1. Strukturierte Inhalte

Inhalte müssen so aufbereitet sein, dass sie von KI-Systemen verarbeitet werden können. Dazu gehören klar formulierte Antworten auf typische Anwenderfragen, nachvollziehbare Strukturen, konsistente Fachbegriffe sowie semantisch sauber gegliederte Inhalte. Zu den typischen GEO-Instrumenten gehören unter anderem thematisch klar fokussierte Webseiten mit FAQ-Bereichen und Content-Formaten wie Fachbeiträgen und Referenzberichten.

2. Externe Sichtbarkeit

KI-Systeme bewerten Informationen nicht isoliert, sondern im Kontext externer Quellen. Wie vertrauenswürdig und relevant ein Unternehmen als Informationsquelle eingestuft wird, hängt unter anderem von seiner Präsenz in Fachmedien, Branchenportalen, LinkedIn oder spezialisierten Foren ab. Entscheidend sind dabei hochwertige, thematisch relevante Inhalte und eine konsistente fachliche Sichtbarkeit. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Inhalte von KI-Systemen aufgegriffen und als Quelle genutzt werden.

Relevanz und Vertrauen statt Ranking

FRANKEMEDIA hat eine neue Strategie entwickelt, die beide Hebel in einem integrierten Ansatz kombiniert. Sie berücksichtigt – individuell angepasst für das jeweilige Unternehmen – beide Säulen der KI-Sichtbarkeit: die Optimierung von Inhalten für KI-Systeme (GEO) und den gezielten Aufbau externer Sichtbarkeit durch PR und fachlich relevante Content-Platzierungen.

Erfolgreiche Projekte von FRANKEMEDIA zeigen, dass insbesondere IT- und Tech-Unternehmen häufiger in KI-generierten Antworten genannt werden und zusätzliche Reichweite über KI-vermittelte Zugriffe erzielen.

„Gut strukturierter Content und externe Bestätigung wirken sich positiv auf die Sichtbarkeit und Reichweite aus“, so Bayerl. „Unternehmen, die mit uns diese Faktoren gezielt adressieren, verbessern ihre digitale Sichtbarkeit nachweisbar und können so Wettbewerbsvorteile generieren.“

Über FRANKEMEDIA

FRANKEMEDIA ist eine auf IT- und Technologieunternehmen spezialisierte Kommunikationsagentur. Die Agentur unterstützt mittelständische Unternehmen in den Bereichen Public Relations, Content Marketing, Media Relations und Sichtbarkeit in KI-gestützten Suchsystemen (GEO). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Journalismus, PR und Grafik-Design entwickelt das Expertenteam von FRANKEMEDIA exklusive Inhalte, starke Markenauftritte und nachhaltige Medienpräsenz im deutschsprachigen Raum. Weitere Informationen unter: www.frankemedia.com

FRANKEMEDIA ist eine auf PR, Content Marketing, Journalismus und Corporate Design spezialisierte Agentur für Unternehmen aus der IT und Technologie. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Journalismus entwickeln ihre Experten exklusive Inhalte, starke Markenauftritte und nachhaltige Medienpräsenz für Unternehmen und Medienhäuser in Deutschland.

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