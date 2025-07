Sieben Auszeichnungen für innovative Forschung

Mall-Umweltpreis Wasser zum dritten Mal verliehen

Der Mall-Umweltpreis Wasser für ideenreiche und innovative Abschlussarbeiten aus der Siedlungswasserwirtschaft, den die Roland Mall-Familienstiftung jährlich ausschreibt, wurde in diesem Jahr zum dritten Mal verliehen. Die insgesamt sieben Preise in den Kategorien Dissertation, Master- und Bachelorthesen mit einem Gesamtwert von 14.000 Euro gingen an Preisträgerinnen und Preisträger aus Deutschland und der Schweiz.

Der Mall-Umweltpreis Wasser richtet sich an Studierende an Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich in ihren Abschlussarbeiten mit Themen aus den Bereichen Regenwasserbewirtschaftung und blau-grün-graue Infrastrukturen beschäftigt haben und wurde von der Roland Mall-Familienstiftung ins Leben gerufen. Bei der diesjährigen Preisverleihung gaben Konstantina Papadopoulou und Dr.-Ing. Emil Bein einen Einblick in ihre Forschungsvorhaben: Während Konstantina Papadopoulou in ihrer Masterthesis an der ETH Zürich mit Hilfe von Mikroklimasimulationen analysiert hat, wie blau-grüne Infrastrukturen in Städten zur Verbesserung des thermischen Komforts beitragen, hat Emil Bein im Rahmen seiner Dissertation an der TU München neuartige oxidative Verfahren zur breit wirksamen Entfernung organischer Schadstoffe aus kontaminiertem Grundwasser entwickelt. Weitere Informationen zur Familienstiftung, zum Umweltpreis Wasser sowie den diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträgern gibt es unter www.mall-familienstiftung.de

In über sieben Jahrzehnten hat sich die Mall GmbH mit ihrem umfangreichen Programm für den Hoch-, Tief- und Straßenbau zu einem der bedeutendsten Spezialanbieter mit verfahrenstechnischem Know-how für Kleinkläranlagen, Abscheider und die Regenwassernutzung bzw. Regenwasserbewirtschaftung entwickelt. Bereits seit fast 15 Jahren setzt Mall auch auf erneuerbare Energien und stellt Pellet- und Hackschnitzelspeicher in verschiedenen Größen her.

Zu Mall zählen insgesamt acht Produktionsstätten in Deutschland und Österreich. Rund 500 Mitarbeiter erwirtschafteten 2024 einen Umsatz von 105 Mio. Euro.

Firmenkontakt

Mall GmbH

Dr. Christine Scheib

Hüfinger Str. 39-45

78166 Donaueschingen

0771 8005-133



http://www.mall.info

Pressekontakt

Mall GmbH

Markus Böll

Hüfinger Str. 39-45

78166 Donaueschingen

0771 8005-131

0771 8005-3131



http://www.mall.info

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.