Sieben Expertenvorträge im DERCOM-Track auf der tekom 2024

Bamberg/Stuttgart, 26. September 2024 – DERCOM ist auch dieses Jahr auf der tekom-Jahrestagung vertreten: Der Verband deutscher Redaktions- und Content Management System Hersteller e. V. (DERCOM) beteiligt sich wieder aktiv an der größten Fachmesse für Technische Kommunikation, die vom 05. bis 07. November in Stuttgart stattfindet. Wie in den Vorjahren bereichert der DERCOM mit einem eintägigen Track aus sieben Vorträgen das Veranstaltungsprogramm. Der Track findet im Rahmen des Hauptprogramms der Messe statt.

„Die tekom-Jahrestagung bietet eine ideale Plattform, um den Dialog mit unseren Kunden zu intensivieren und den persönlichen Austausch zu fördern. Gleichzeitig möchten wir fundiertes Grundlagenwissen vermitteln“, erklärt Carl Pfeffer, Vorstand des DERCOM. „Deshalb freuen wir uns besonders, in diesem Jahr erneut einen DERCOM-Track anbieten zu können, der die wesentlichen Themen und Entwicklungen unserer Branche sowie unserer Redaktions- und Content Management Systeme behandelt. Neu ist diesmal, dass wir den Teilnehmenden nicht nur theoretisches Wissen vermitteln, sondern auch praktische Einblicke in unsere Systeme geben.“ Am 06. November präsentiert der Verband sieben spannende Vorträge zu einem breiten Spektrum an Themen.

Aktuelle Trends und Herausforderungen in der Technischen Kommunikation

Noch immer fehlen vielerorts die Grundlagen, um die Zukunft der Technischen Redaktion zu gestalten. Der DERCOM greift diese Herausforderung auch 2024 auf. Mit sieben Vorträgen, jeweils 45 Minuten lang, leistet der Verband einen wichtigen Beitrag zum Tagungsprogramm am 06. November.

Den Auftakt machen Andreas Bauer und Dr. Holger Rath (DOCUFY) mit ihrem Vortrag zum Thema Künstliche Intelligenz: „Trends in der Technischen Redaktion – alles KI oder was?“. Sie geben einen Ausblick und beleuchten, welche Möglichkeiten KI in den nächsten Jahren für die Technische Kommunikation bieten wird. Anschließend geht Matthias Bretschneider (Acoloda) der Frage nach: „Redaktionssysteme in der Technischen Redaktion – unverzichtbar oder mit Kanonen auf Spatzen schießen?“. Er erläutert, wie Redaktionssysteme die Arbeit Technischer Redakteure revolutionieren und welche Funktionen die tägliche Arbeit erleichtern.

Praxisnahes Wissen für die Technische Kommunikation

Tobias Kreimann (gds) führt mit dem Vortrag „Vom Chaos zur Struktur: Erfolgreiche Einführung eines Redaktionssystems“ in die praktische Seite ein. Die Teilnehmenden erfahren, wie sie das passende System auswählen und erfolgreich implementieren. Praxisnahe Tipps zu Bedarfsanalyse, Planung, Integration und Optimierung von Content-Management-Prozessen runden den Vortrag ab. Dr. Achim Steinacker (Empolis) befasst sich in seinem Vortrag „Publizieren und Content Delivery in Zeiten von TouchPoints“ mit der Zukunft der Informationsverteilung. Die Teilnehmenden lernen verschiedene Publikationsformate für Content Delivery Systeme kennen und erfahren, wie diese Systeme Informationen aufbereiten.

Ingrid Lenz (Fischer) beleuchtet in ihrem Vortrag „Effiziente Zusammenarbeit und nahtlose Integration: Die Rolle von Content Management Systemen (CMS)“ die Einbindung von CMS in die Unternehmensprozesse. Sie zeigt auf, wie diese Systeme den Redaktionsprozess vom Auftragseingang bis zur Zulieferdokumentation lückenlos unterstützen. Florian Ziche (Noxum) widmet sich der Frage „Publishing war morgen: Was produziert ein Redaktionssystem?“. Er erläutert, worauf bei der Planung, Einführung und dem Betrieb eines Redaktionssystems zu achten ist, um sowohl angestammte als auch neue Ausgabeformate zu unterstützen. Zum Abschluss widmet sich Petra Dutz (Quanos) dem Thema Übersetzung. In ihrem Vortrag „Niemand ist eine Insel – ohne Schiffbruch aus dem Übersetzungsdilemma“ zeigt sie, wie Redaktionssysteme und Translation Memorys mithilfe des DERCOM-Standards COTI zusammenarbeiten, um Übersetzungsprozesse effizienter zu gestalten.

„Unser Vortragsprogramm soll den Teilnehmenden erste Einblicke in den Bereich der Redaktionssysteme bieten und zentrale Fragen klären“, betont Pfeffer. „Wir freuen uns auf den Austausch mit allen Teilnehmenden und auf spannende Diskussionen.“ Der DERCOM-Track findet am 06. November 2024 im Rahmen der tekom-Jahrestagung im Raum C7.1 im ICS der Messe Stuttgart statt.

Weitere Informationen unter: www.dercom.de

https://jahrestagung.tekom.de/

Die DERCOM-Vorträge auf einen Blick:

09:00 – 09:45 Andreas Bauer, DOCUFY, Dr. Holger Rath, DOCUFY

Trends in der Technischen Redaktion – alles KI oder was?

10:00 – 10:45 Matthias Bretschneider, Acolada

Redaktionssysteme in der Technischen Redaktion – unverzichtbar oder mit Kanonen auf Spatzen schießen?

11:30 – 12:15 Tobias Kreimann, gds

Vom Chaos zur Struktur: Erfolgreiche Einführung eines Redaktionssystems

14:00 – 14:45 Dr. Achim Steinacker, Empolis

Publizieren und Content Delivery in Zeiten von TouchPoints

15:00 – 15:45 Ingrid Lenz, Fischer

Effiziente Zusammenarbeit und nahtlose Integration: Die Rolle von Content Management Systemen (CMS)

16:30 – 17:15 Florian Ziche, Noxum

Publishing war morgen: Was produziert ein Redaktionssystem?

17:30 – 18:15 Petra Dutz, Quanos

Niemand ist eine Insel – ohne Schiffbruch aus dem Übersetzungsdilemma

Der „Verband deutscher Redaktions- und Content Management System Hersteller e.V.“, kurz DERCOM, mit Sitz in Bamberg wurde am 7. Juni 2013 gegründet. Mitglieder sind die Unternehmen Acolada GmbH und die Quanos Solutions GmbH aus Nürnberg, die Bamberger DOCUFY GmbH, die Empolis Information Management GmbH aus Kaiserslautern, Fischer Information Technology GmbH aus Radolfzell am Bodensee, die gds GmbH aus Sassenberg sowie die Noxum GmbH aus Würzburg. Ziel des Verbandes ist es, die Öffentlichkeit regelmäßig über neu entstehende Trends, technische Sachverhalte oder andere Standards im Bereich von Redaktions- und Content-Management-Systemen zu informieren. Zudem sollen Standards oder Schnittstellen zu weiteren Produkten im Marktbereich der Mitglieder definiert bzw. spezifiziert werden.

