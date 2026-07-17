Sieben Fragen vor jedem Online-Marketing-Vertrag

cloudWEB zeigt Schweizer KMU, wie sie seriöse von unseriösen Marketing-Angeboten unterscheiden

Schweizer KMU und Handwerksbetriebe werden regelmässig von Anbietern kontaktiert, die Sichtbarkeit bei Google und in KI-Antworten versprechen, oft für rund CHF 300 im Monat. cloudWEB, Google Partner mit Sitz in Winterthur, analysiert seit Jahren Google-Konten und Onlinepräsenzen von Schweizer KMU und weiss, woran ein gutes Angebot von einem leeren Versprechen zu unterscheiden ist.

Häufig verkauft wird ein Google-Unternehmensprofil, das kostenlos ist und in rund 20 Minuten selbst eingerichtet werden kann, oder ein Eintrag auf einem Branchenportal, das von der eigenen Kundschaft kaum besucht wird. «Auffindbar» ist damit technisch korrekt, praktisch aber oft wertlos.

cloudWEB hat sieben Fragen zusammengestellt, mit denen sich seriöse Anbieter von unseriösen unterscheiden lassen. Dazu zählen Fragen nach der tatsächlichen Reichweite eines Eintrags, nach messbaren Ergebnissen wie Anrufen und Anfragen, nach der Vertragsdauer sowie danach, was mit dem eigenen Profil und den Bewertungen bei einer Kündigung geschieht.

«Ich sage einem Kunden lieber ehrlich, dass er etwas gratis selbst kann, als ihm etwas zu verkaufen, das nichts bringt. Vertrauen ist mehr wert als ein schneller Abschluss», sagt Martina Bernet, Geschäftsführerin von cloudWEB.

Als Alternative empfiehlt cloudWEB, das Budget gezielt in ein gepflegtes Google-Unternehmensprofil, in lokal ausgespielte Google-Ads-Kampagnen oder in nachhaltige SEO-Massnahmen für die eigene Website zu investieren. Anders als bei einem Portal-Eintrag bleibt das Ergebnis dabei im Besitz des Unternehmens und lässt sich laufend messen.

Den vollständigen Fragenkatalog sowie einen interaktiven Selbsttest stellt cloudWEB kostenlos zur Verfügung: https://www.cloudweb.ch/lohnt-sich-online-marketing/

Die cloudWEB GmbH aus Winterthur ist die Nummer #1 Online Marketing Agentur. Der Online-Marketing Plan der cloudWEB hilft Kunden dabei mehr Umsatz, mehr Kunden und Verkäufe zu erzielen. Das inhabergeführte Unternehmen kombiniert datengetriebenes Online-Marketing, Webanalytics und KI-Technologien zu massgeschneiderten Digitallösungen. Mit einem pragmatischen Ansatz entwickelt cloudWEB messbare Kommunikationsstrategien, die echten Mehrwert für ihre Kunden schaffen. Das Leistungsspektrum umfasst Performance Marketing, SEO/SEA, GEO (Generative Engine Optimization), Conversion-Optimierung und Marketing-Automatisierung. Als Google Premier Partner darf sich die cloudWEB zu den führenden 3% der Google Ads Agenturen der Schweiz zählen.

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