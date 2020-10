Siege in Serie: Zwei plentySHOPs unter den Gewinnern beim “Shop Usability Award 2020”

Der “Shop Usability Award” von “Shoplupe” gehört zu den bekanntesten nationalen E-Commerce-Auszeichnungen. In diesem Jahr beteiligte die Experten-Jury erstmals die UXme-Community am Voting. Der Schwerpunkt lag auf den Kriterien Design, Nutzerfreundlichkeit, Kreativität und Storytelling. Über 400 Shops stellten sich dem Wettbewerb in 13 verschiedenen Kategorien.

Doppelter Erfolg für plentymarkets-Kunden

Am 23. Oktober 2020 war es soweit: Die Gewinner des Shop Usability Awards nahmen am Tegernsee, unter Wahrung strenger Hygieneauflagen, ihre Auszeichnung entgegen. Unter den Nominierten befanden sich drei plentySHOPs. Modelable “Missy Rockz”, Concept Store “Frau Hansen” sowie der Jagdshop “Waidmeister”. Alle drei Shopbetreiber setzen auf plentySHOP, um perfekte Shops zu realisieren.

In der Kategorie “Masterclass Storytelling” setzte sich Frau Hansen durch und gewann den begehrten Award. Höchstpersönlich sucht sie alle Produkte nach ihrem eigenen Geschmack aus. So schuf sie einen Concept Store mit viel Liebe zum Detail und jeder Menge Persönlichkeit. Bester Shop im Bereich “Special Interest” wurde “Waidmeister”, die perfekte Anlaufstelle für Hobby- und Berufsjäger. “Waidmeister” bietet als zertifizierter “Härkila”-Händler die skandinavischen Top-Produkte und ein umfangreiches Angebot für Mensch und Tier.

Zwei weitere Shops, welche plentymarkets als E-Commerce-ERP nutzen, sind ebenfalls unter den Gewinnern. In der Kategorie Essen & Trinken punktete “Shape Republic”, ein Nahrungsergänzungs-Shop. Die Auszeichnung als bester Shop für Sport und Outdoor-Produkte erhielt “Lucky Bike”.

Starke Lösungen für Gewinner

Das Team von plentymarkets gratuliert allen Shops und freut sich mit ihnen. Vorstand Bernhard Weiß war live vor Ort und hielt die Laudatio für “Frau Hansen”: “Dass gleich zwei plentySHOPs und zwei weitere Shops mit plentymarkets im Backend die Auszeichnung gewinnen, freut uns natürlich umso mehr und macht uns sehr stolz! Noch nie waren wir beim Shop Usability Award so erfolgreich.” Die Hessen bieten seit Jahren starke, flexible und zuverlässige Lösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen im E-Commerce. plentySHOP sowie das plentymarkets-Backend punkteten mehrfach bei der Auszeichnung und setzten sich gegen den Wettbewerb durch. Damit zeigten sie, dass plentymarkets für jede Anforderung die richtige Lösung bietet. Ganz nach dem Motto: “Make it yours!”

Die Präsentation der Shops bleibt weiterhin auf der Plattform und sammelt über den Award hinaus Feedback von der Community. Unter shop-usability-award.de sowie www.plentymarkets.com stehen weitere Informationen online.

Überall da verkaufen, wo die Kunden sind, ist das Ziel aller Händler. plentymarkets bietet als Softwarehersteller eine E-Commerce-Lösung, die genau diese Philosophie im Markenkern trägt. Eine, die alle relevanten Marktplätze unterstützt und Prozesse für alle Beteiligten effizienter macht. Über die Jahre avancierte plentymarkets so zu einem der Innovationstreiber unter den E-Commerce-ERP-Anbietern.

