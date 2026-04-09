Siegel „Altersdiverser Arbeitgeber“: Preisträger zeigen, wie Altersvielfalt gelingen kann

Böblingen/Hamburg/Stuttgart, 07.04.2026. Drei Organisationen in Deutschland sind mit dem Siegel „Altersdiverser Arbeitgeber“ der Community Karriere 55+ ausgezeichnet worden. Das Siegel würdigt Arbeitgeber, die Altersvielfalt nicht nur als Schlagwort verstehen, sondern aktiv im Arbeitsalltag verankern. Zu den Preisträgern zählen die sMOTIVE GmbH aus Böblingen, die Aequitas Integration AG aus Hamburg sowie der Wirtschafts- und Arbeitgeberverband Südwesttextil.

Initiatorin des Siegels ist Anita Glombik, Gründerin der Community Karriere 55+ und Expertin für Karrieregestaltung im späteren Berufsleben. Sie überreichte die Auszeichnungen persönlich und betont: „Altersdiversität bedeutet mehr als gute Absichten. Entscheidend ist, ob Unternehmen älteren Beschäftigten echte Perspektiven bieten, flexible Lösungen ermöglichen und Erfahrungswissen als wertvolle Ressource begreifen.“

Für das Siegel waren aus der Community mehrere Vorschläge eingegangen. Die drei nun ausgezeichneten Arbeitgeber waren teilweise von Mitarbeitenden ins Rennen gebracht worden. Auf die Nominierung folgte ein Qualifikationsprozess, der unter anderem ein persönliches Interview mit der Unternehmensführung umfasste. Bewertet wurden dabei die Haltung gegenüber Generationenvielfalt, konkrete Maßnahmen zur generationsübergreifenden Zusammenarbeit sowie die Vorbildwirkung des Unternehmens.

Altersdiversität als gelebte Praxis

Bei der sMOTIVE GmbH zeigt sich Altersvielfalt besonders deutlich: Die Altersspanne reicht von Werkstudierenden bis zur 86-jährigen Mitarbeiterin in der Buchhaltung. Der Tenor der Firmenleitung lautet: „Als Unternehmen denken wir generationenübergreifend. Erfahrung und frische Perspektiven gehören für uns selbstverständlich zusammen. Entscheidend ist, dass jeder Mensch seinen Beitrag leisten kann – unabhängig vom Alter.“

Auch bei der Aequitas Integration AG wird Diversität als Teil der Unternehmenskultur verstanden. Für COO Goran Dimitrijevic sind besonders flexible Arbeitsmodelle wichtig: „Wir versprechen keine Work-Life-Balance. Gerade im Beratungsgeschäft gehören Arbeitsspitzen dazu. Was wir jedoch ermöglichen, ist Work-Life-Integration – also so viel Flexibilität wie nötig, wann immer möglich.“

Der Wirtschafts- und Arbeitgeberverband Südwesttextil verknüpft gelebte Generationenvielfalt im eigenen Team mit seinem Engagement für zukunftsfähige Beschäftigung und Fachkräftesicherung. Hauptgeschäftsführerin Edina Brenner betont: „Als Verband wollen wir in allen Bereichen stets mit einem Maximum an Kompetenz, Qualität und Engagement für unsere Mitglieder da sein. Bei der Personalauswahl ist es daher für uns ausschließlich wichtig, dass die Person die nötigen Kompetenzen mitbringt und sich mit den individuellen Stärken gerne in unser Team einbringt. Das Zusammenspiel unterschiedlicher Generationen und Erfahrungsstufen erachten wir insbesondere in den aktuell wirtschaftlich herausfordernden Zeiten als wichtig.“

Mehr unter www.linkedin.com/in/anita-glombik-karriere55plus/

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der internationalen Unternehmensführung und der Entwicklung von Teams unterstütze ich Fachkräfte und Führungskräfte 55+ bei ihrer beruflichen Neuorientierung – sei es der nächste Karriereschritt als Angestellte/r, der Weg in die Selbstständigkeit oder eine grundlegende berufliche Neuausrichtung.

Aus diesem Grund habe ich eine Online-Community gegründet, in der sich Menschen dieser Generation miteinander austauschen können – für einen optimalen Einstieg in den nächsten Karriereschritt, unterstützt durch das Expertenwissen und die Schwarmintelligenz der Mitglieder.

Wer Interesse hat, Teil dieser Community zu werden, kann mir gerne eine E-Mail senden und erhält von mir einen Einladungs-Link.

Außerdem unterstütze ich Unternehmen dabei, das Potenzial erfahrener Mitarbeitender gezielt zu nutzen und eine altersdiverse, nachhaltige Unternehmenskultur zu gestalten.

Als Speaker bringe ich diese Themen auf die Bühne – inspirierend und praxisnah, mit klaren Impulsen, neuen Perspektiven und Strategien, die sofort umsetzbar sind.

Kontakt

Anita Glombik

Anita Glombik

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