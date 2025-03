Siemens setzt auf TOUGHBOOK Abo-Modell Mobile-IT-As-A-Service (MaaS)

Mit einem maßgeschneiderten Servicepaket von Panasonic TOUGHBOOK definiert Siemens Mobility UK&I die Handhabung seiner mobilen IT neu.

Wiesbaden, DE. 31. März 2025 – Siemens Mobility UK&I setzt in seinem neuen britischen Montage- und Servicezentrum für Züge ab sofort TOUGHBOOK MaaS ein. Die Servicetechniker werden TOUGHBOOK Geräte von Panasonic für die Komponentenverwaltung, die Aufzeichnung von Zustandsbewertungen, digital-twin-basierte Inspektionen, Wartung, Arbeitsanweisungen, Kommunikation und die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften nutzen.

Mobile IT Full-Service zu planbaren monatlichen Kosten

Mit seinem TOUGHBOOK Mobile-IT-As-A-Service (MaaS) Angebot bietet Panasonic eine umfassende Lösung für mobile IT – ohne Vorabkosten und mit einer flexiblen monatlichen Abonnementgebühr. Unternehmen profitieren von einem individuell anpassbarem End-to-End-Paket, das robuste Hardware, essenzielle Software und ein umfangreiches Support-Portfolio umfasst. Sie stellen mit MaaS von Panasonic sicher, dass ihre Mitarbeiter im mobilen Einsatz stets Zugang zu neuesten Technologien und Supportleistungen haben, um ihre Effizienz und Produktivität zu steigern. Sie arbeiten mit aktuellsten mobilen Endgeräten und neuesten Services, ohne dass sie sich um deren Verwaltung kümmern müssen.

Die abonnementbasierte As-a-Service-Wirtschaft wächst jährlich um 18 Prozent und wird voraussichtlich bis 2028 einen Wert von 2,8 Billionen Euro erreichen. Passend zu diesen Entwicklungen ist das TOUGHBOOK MaaS Angebot von Panasonic eine nahtlose, zuverlässige Mobile IT Full-Service-Lösung, die sich an spezifische Kundenanforderungen anpassen lässt. TOUGHBOOK MaaS ermöglicht planbare, monatliche OPEX-Kosten. Zudem bietet es Flexibilität und Kontrolle, so dass die Kunden ihre Lösungen schnell anpassen können, wenn sich die Anforderungen ändern.

Am Ende der Vertragslaufzeit können Kunden nahtlos auf neue Panasonic TOUGHBOOK Lösungen umsteigen und bestehende Software- und Support-Services je nach Bedarf erweitern oder optimieren. Für alle End-of-Life-Geräte unterstützt TOUGHBOOK MaaS die Kreislaufwirtschaft, indem die Lebenszyklen der Geräte durch Aufarbeitung und Wiederverwendung als Refurbished Geräte verlängert werden.

Maßgeschneiderte Servicepakete für jegliche Businessanforderungen

TOUGHBOOK MaaS umfasst folgende Komponenten, die je nach Kundenwunsch unterschiedlich ausgestaltet werden können:

-Services: Umfassender, auf hypermobile Mitarbeiter zugeschnittener Support. Von der Endgeräte-Überwachung im Feld bis hin zu Wartungs- und Integrationsdiensten, um eine ununterbrochene Produktivität zu gewährleisten.

-Software: Wesentliche Anwendungen zur Unterstützung mobiler Mitarbeiter, damit diese ihre Aufgaben effektiver erledigen können.

-Hardware: Bereitstellung von Panasonic TOUGHBOOK Endgeräten, die für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen und rauen Umgebungen entwickelt werden.

-Geräte-Ökosystem und Zubehör: Ein Portfolio an ergänzenden Tools und Zubehör, die das mobile Arbeiten erleichtern, von zusätzlichen Akkus bis hin zu Spezialgeräten und Docking Units.

„In unserer Branche wandeln sich Technologie und geschäftlichen Anforderungen kontinuierlich. Vor diesem Hintergrund stellt TOUGHBOOK MaaS sicher, dass unsere Ingenieure immer Zugriff auf neueste Hardware, Anwendungen und Support haben, und wir die besten Transportlösungen für Großbritannien liefern können“, sagt Rick Evans, Head of Site IT, bei Siemens Mobility UK&I. „Dies ist ein weiteres großartiges Beispiel für unser Engagement, das sicherste und am besten zugängliche Schienennetz für Großbritannien zu schaffen.“

Timo Unger, Head of Business Planning bei Panasonic TOUGHBOOK, fügt hinzu: „TOUGHBOOK Mobile-IT-As-A-Service bietet Planungssicherheit in einer unsicheren Welt. Mit diesem umfassenden Service-Angebot helfen wir unseren Kunden, die Komplexität zu beseitigen, die mit der Verwaltung einer mobilen IT-Infrastruktur verbunden ist. Damit ermöglichen wir es unseren Kunden, sich auf ihr Business zu konzentrieren und leistungsstarke und zuverlässige Dienste anzubieten, wann und wo immer sie benötigt werden.“

Das bedarfsgerecht anpassbare Abo-Modell bietet Unternehmen die Flexibilität, exakt den Grad an technologischer Unterstützung zu wählen, der den betrieblichen Anforderungen entspricht. Bei einer Standardvertragslaufzeit von 60 Monaten beginnen die Preise bei 33 Euro pro Nutzer und Monat. Zusätzliche Dienstleistungen wie proaktive Wartungspläne und schnelle Bereitstellungsoptionen und die Fahrzeugintegration von Geräten, sind gegen einen Aufpreis erhältlich.

Für weitere Informationen über Panasonic TOUGHBOOKs Mobile-IT-As-A-Service besuchen Sie bitte: https://eu.connect.panasonic.com/de/de/toughbook/Mobile-IT-As-A-Service

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 54,12 Milliarden Euro (8.496,4 Milliarden Yen). Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Mehr als 400 Mitarbeiter leisten unter der Leitung von CEO Shusuke Aoki mit innovativen Produkten, integrierten Systemen und Services einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg ihrer Kunden – und verwirklichen so die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus den folgenden Geschäftsbereichen:

-Mobile Solutions: Die ausfallsicheren, modularen TOUGHBOOK Notebooks und Tablets steigern kombiniert mit 5G-Technologie, Privaten 5G Netzwerken und einem umfangreichen Portfolio an Services die Produktivität mobiler Mitarbeiter im täglichen Einsatz unterwegs. Kundenspezifische Hardware-Services-Kits sind als monatliches „Mobile-IT-as-a-Service“ Abonnement erhältlich.

-Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

-Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

-Panasonic Factory Solutions Europe verkauft eine breite Palette von Smart-Factory-Lösungen, darunter Elektronikfertigungslösungen, Roboter- und Schweißsysteme sowie Software für den gesamten Fertigungsprozess.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

