SILA Award 2026: Jetzt kulturelles Engagement würdigen

Bis zum 31. März herausragende Chöre, Persönlichkeiten und Institutionen aus Rheinland-Pfalz nominieren und die Chorkultur sichtbar machen.

Bis zum 31. März 2026 haben Chöre sowie engagierte Personen und Institutionen erneut die Chance, für ihr herausragendes Engagement in der Chorkultur Rheinland-Pfalz nominiert zu werden. Insgesamt warten Preisgelder in Höhe von 3.300 Euro auf die Verleihung.

Gemeinsam mit Singendes Land – Das Magazin zur Chorkultur schreibt der Chorverband Rheinland-Pfalz erneut, jetzt biennal, den renommierten SILA Award mit der Auszeichnung zum Chor des Jahres aus.

In den drei Kategorien können Chöre, Personen und Institutionen ganz einfach über die Website https://rlp-singt.de/sila-award von der Öffentlichkeit vorgeschlagen werden. Jede Person, egal ob aus Deutschland oder dem Ausland, hat die Möglichkeit, jene Chöre, Persönlichkeiten oder Institutionen zu benennen, die sich durch ihr außergewöhnliches Engagement für die Chorkultur in Rheinland-Pfalz besonders hervorgetan haben. Eine fachkundige externe Jury bewertet sorgfältig alle eingegangenen Nominierungen und wählt die Ausgezeichneten aus.

In der Kategorie „Chöre“ werden der erstplatzierte „Chor des Jahres“, sowie der zweit- und drittplatzierte Chor ausgezeichnet, zusätzlich jeweils ein Preisträger in den Kategorien „Person“ und „Institution“. Darüber hinaus können alle Nominierten online noch einmal für den begehrten „Großen Preis des Publikums“ gewählt werden – eine wunderbare Gelegenheit für alle Fans der Chormusik, ihre Favoriten zu unterstützen!

Die Nominierungsphase für den SILA Award 2026 läuft noch bis zum 31. März 2026 – eine großartige Gelegenheit, herausragende Chöre, engagierte Persönlichkeiten und inspirierende Institutionen aus Rheinland-Pfalz ins Rampenlicht zu rücken! In der Ausgabe 02/26 von Singendes Land, die im Mai erscheint, werden alle Nominierten vorgestellt und laden die Leserschaft dazu ein, vom 1. Juni bis zum 15. Juli ihre Favoriten für den begehrten „Großen Preis des Publikums“ zu wählen. Die feierliche Bekanntgabe der Gewinner findet am 19. September bei einem festlichen Galaabend statt – in einem Moment voller Anerkennung und Stolz.

Mit dem SILA Award ehrt der Chorverband Rheinland-Pfalz all jene, die mit kreativen Aktionen, innovativen Konzepten und großem Engagement die Chorkultur in Rheinland-Pfalz bereichern und voranbringen. Besonders in der Kategorie Chöre zählt auch eine positive und medienwirksame Präsentation der Chorarbeit. Die Preise sind attraktiv: Der „Chor des Jahres“ darf sich über 1.000 Euro freuen, weitere Preisträger erhalten 500 Euro beziehungsweise 300 Euro. Zusätzlich vergibt das Publikum unter allen Nominierten den mit ebenfalls 500 Euro dotierten „Großen Preis des Publikums“. Die Verantwortlichen rufen dazu auf, die Chance zu nutzen, um die Leidenschaft für die Chorkultur sichtbar zu machen und gemeinsam die lebendige Chorszene im Land zu feiern.

„Jetzt ist Ihre Chance, Ihren Favoriten zu nominieren: Welcher Chor, welche Persönlichkeit, Schule, Stadt, Gemeinde oder gemeinnützige Institution hat sich Ihrer Meinung nach besonders leidenschaftlich für die Chorkultur in unserem Land engagiert? Was macht ihr Engagement so besonders? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Nominierung. Kurz gesagt: Wer verdient aus Ihrer Sicht den Sila Award – und warum?“, erklären die Verantwortlichen des Chorverbands Rheinland-Pfalz gemeinsam mit dem Redaktionsteam der namengebenden SiLa – von Singendes Land. Sie laden dazu ein, diese Gelegenheit zu ergreifen und ein Zeichen für besonderes Engagement in der Chorszene zu setzen.

Ab sofort kann jede Person aus dem In- und Ausland ihre Nominierung ganz einfach unter https://rlp-singt.de/sila-award einreichen.

Erstveröffentlicht am 8. Juni 2026

SILA AWARD: Der Award zur Chorkultur in Rheinland-Pfalz. Der SILA AWARD zeichnet positives Wirken um und für die Chorkultur in Rheinland-Pfalz aus. Bei den Chören geht es insbesondere um innovative Konzepte, die ein möglichst großes Medienecho gefunden haben. Der SILA AWARD prämiert ausdrücklich nicht die chormusikalische Qualität, sondern Konzepte und Medienarbeit in Chören und Chorvereinen. Chöre, Personen und Institutionen, so auch Medien selbst, die sich im positiven Sinne um die Chorkultur im Land verdient gemacht haben, stehen auch wieder im Fokus des kommenden SILA AWARDs 2026, zu dem ab dem 15. November 2025 erneut nominiert werden kann. Der SILA AWARD wird biennal durch den Chorverband Rheinland-Pfalz gemeinsam mit dem Magazin zur Chorkultur – SINGENDES LAND – vergeben. Eine Jury des Jahres, mit fünf ausgewählten Mitgliedern, sowie die Öffentlichkeit entscheiden alle zwei Jahre neu zu den Preisträgern.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

1949 – 2024: 75 Jahre Tradition und Zukunft. Dienstleister und Partner für die Chorkultur.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 als Sängerbund Rheinland-Pfalz – seit 2005 Chorverband Rheinland-Pfalz – in Koblenz gegründet und feiert damit im Jahr 2024 seinen 75. Geburtstag. Mit über 900 Chören und ihren rund 70.000 Mitgliedern, davon mehr als 30.000 aktiv Singende, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Dienstleistungen des Verbandes:

– Attraktivmachen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, für Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Dem Chorverband Rheinland-Pfalz ist stets an einer engen Zusammenarbeit und intensiven Kommunikation mit öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören gelegen. Gewählter Präsident des Chorverbandes Rheinland-Pfalz ist Karl Wolff. SINGENDES LAND – Das Magazin zur Chorkultur SINGENDES LAND richtet sich an Choraktive, Chorinteressierte und Fans guter Chormusik in Rheinland-Pfalz und der angrenzenden Regionen. SINGENDES LAND erscheint viermal im Jahr mit Tipps und Hinweisen rund um die Chormusik für Chorvorstände (Entscheider), Chorleiter, aktiv singende sowie chorinteressierte Leser.

SINGENDES LAND ist Informationsmedium und Kommunikationsplattform. Nach umfassendem Relaunch in Layout und Redaktion gewinnt das Chormagazin zunehmend weitere interessierte Leser. Chorinteressante Themen, spannend und fundiert aufbereitet, geben Choraktiven und Chorinteressierten praxisorientierte Tipps und Hinweise – von A wie Auftritt über C wie Choreografie, Chorportrait oder CD-Produktion und M wie Mitgliederwerbung oder Medienerstellung bis Z wie Zuschussgewinnung. Die Printausgabe von SINGENDES LAND – Das Magazin zur Chorkultur erscheint immer zur Mitte eines Quartals und wird herausgegeben vom Chorverband Rheinland-Pfalz.

