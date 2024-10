Silber für Nachhaltigkeit: allcop bei Druck&Medien Awards

Berlin, 25.10.2024

allcop freut sich, bei den 20. Druck&Medien Awards im Grand Hyatt Berlin mit dem Silber-Platz in der Kategorie „Recyclingpapier-Drucker des Jahres“ im Rahmen des Steinbeis Papier Awards ausgezeichnet worden zu sein. Diese Anerkennung würdigt allcops nachhaltige Drucklösungen in einer Kategorie mit vier weiteren Nominierten.

Die Jury ehrte allcop mit Silber für das innovative Natur Pur Fotobuch®, das zu 100% aus Recyclingpapier und mit dem Blauer Engel Umweltzeichen zertifiziert ist. Mit diesem Produkt setzt allcop einen neuen Standard in Richtung mehr Nachhaltigkeit im Druckbereich. Das Natur Pur Fotobuch® überzeugt nicht nur durch seine ökologische Produktion, sondern reduziert die CO²-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Fotobüchern im A4 Hochformat um 42%.

„Wir sind unglaublich stolz, bei solch einer renommierten Veranstaltung ausgezeichnet worden zu sein. Der zweite Platz ist ein großer Erfolg für das ganze Team. Es motiviert uns, weiterhin innovative, umweltfreundlichere Produkte zu entwickeln“, sagte Andreas Schätzle, CCO von allcop. Gemeinsam mit Ulrike Peukert (Key Account) und Eugen Mayer (Leiter operative Strategie und Innovation) nahm Schätzle den Preis entgegen.

Der Preis unterstreicht allcops kontinuierliches Engagement für umweltfreundlichere Lösungen. Der Einsatz des umweltfreundlichen NAUTILUS® Classic Recyclingpapiers, das zu 100% aus Altpapier besteht und ebenfalls das FSC® Recycled-, EU Ecolabel- sowie den Blauen Engel trägt, spielte eine entscheidende Rolle bei der Auszeichnung.

Die feierliche Preisverleihung fand am Abend des 24.10.2024 im Rahmen einer Gala mit knapp 500 Branchenexperten statt. Umweltdruckerei Lokay e.K. gratulieren wir herzlich zum verdienten Goldplatz. Die Bronze-Platzierten Beisner Druck GmbH & Co. KG, sowie die Mitnominierten Druckerei Vogl und Druckstudio verdienen ebenfalls großen Respekt für ihre herausragenden Leistungen und ihren Einsatz in der Kategorie „Steinbeis Papier Award – Recyclingpapier-Drucker des Jahres“. Gemeinsam tragen wir dazu bei, die Zukunft der Druckbranche nachhaltiger und innovativer zu gestalten.

Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie.

Kontakt

allcop Farbbild Service GmbH & Co. KG

Andreas Schätzle

Kreuzhofstrasse 5

88161 Lindenberg

+49 8381 503-1919



http://www.allcop.com

