Silicon-Valley-Europe.com übernimmt Digitalmagazin DIGITAL FUTUREmag

IT-Cluster entwickelt sich weiter zum zentralen Hub für Innovation und Zusammenarbeit in der europäischen Informationstechnologie

Die AMC MEDIA Network GmbH & Co. KG gibt die Übernahme des renommierten Magazins DIGITAL FUTUREmag durch das europaweite IT-Cluster Silicon Valley Europe bekannt. Das Magazin, das seit 2018 erscheint und bereits über 220 Interviews mit führenden Geschäftsführern, CEOs, CIOs und CTOs veröffentlicht hat, wird künftig alle hochwertigen Inhalte auf der schnell wachsenden Plattform Silicon Valley Europe bündeln.

Durch diese strategische Übernahme konzentriert die AMC MEDIA Network GmbH & Co. KG alle wertvollen Content-Informationen und stärkt damit die Kernmarke Silicon Valley Europe. Alle Interviews des DIGITAL FUTUREmag werden in Kürze auf der Plattform verfügbar sein. Zudem werden die Interviewpartner des DIGITAL FUTUREmag über die Plattform dicoo direkt mit den Artikeln verlinkt. Dies ermöglicht Interessenten, über Chat und Video Chat unmittelbar Kontakt mit den Interviewpartnern aufzunehmen. Die letzte Ausgabe erschien am 01.07.2024. Zukünftige Interviews werden jetzt unter der Kernmarke Silicon Valley Europe durchgeführt und veröffentlicht.

Die verteilten Eigentumsverhältnisse werden durch diese Übernahme weiter auf die Kernmarke Silicon Valley Europe fokussiert. Dennoch bleiben alle Inhalte auf der Website DIGITAL FUTUREmag weiterhin für längere Zeit verfügbar, um den Lesern den Zugang zu wertvollen Informationen zu gewährleisten.

„Mit dieser Integration entwickeln wir das IT-Cluster Silicon Valley Europe weiter zum zentralen Hub für Innovation und Zusammenarbeit in der europäischen Informationstechnologie. Dies ist der erste Schritt der aktiven Bündelung. Weitere werden folgen.“ sagt Michael Mattis, CEO des IT-Clusters, das nach und nach Europas Talente, Ressourcen und Ideen in transformative Lösungen für globale Herausforderungen entwickelt.

Dank seiner Veranstaltungen, umfangreichen Social Media Aktivitäten und dem hochwertigen Content sorgt das IT-Cluster Silicon Valley Europe für eine enorme Sichtbarkeit in der Zielgruppe Mittelstand.

Seit dem Start im Januar 2024 sind bereits über 125 Mitglieder dem aktiven Netzwerk beigetreten und profitieren von den zahlreichen Möglichkeiten zur Vernetzung und Zusammenarbeit.

Über Silicon Valley Europe: Silicon Valley Europe ist ein europaweites IT-Cluster, das sich der Förderung von Innovation und Zusammenarbeit innerhalb der europäischen Informationstechnologie verschrieben hat. Durch die Bündelung von Talenten, Ressourcen und Ideen trägt das Cluster zur Entwicklung transformatorischer Lösungen für globale Herausforderungen bei.

Über AMC Media Network und das Silicon Valley Europe:

Silicon Valley Europe ist das neue IT-Cluster, das darauf abzielt, die europäische IT-Branche zu vernetzen und zu stärken. Das Netzwerk bietet individuelle Unterstützung für Mitgliedsunternehmen, fördert die Zusammenarbeit und Bildung und strebt an, die Wettbewerbsfähigkeit der IT-Industrie in Europa zu steigern.

AMC MEDIA NETWORK GmbH & Co. KG bietet als Veranstalter regional und bundesweit mehr als 1.000 KundInnen mediale Plattformen, Großveranstaltungen und Unternehmernetzwerke. Dazu gehören neben der dikomm – Zukunft Digitale Kommune u.a. die Anwender-Kongressmessen Thema Digitalisierung für den Mittelstand DIGITAL FUTUREcongress, Provide-Tech und die Leadership-Digital.

https://amc-media-network.de

https://silicon-valley-europe.com

Kontakt

AMC MEDIA NETWORK GmbH & Co. KG

Michael Mattis

Otto-Hesse-Str. 19

64293 Darmstadt

061519575770

061519575779



http://www.digital-futurecongress.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.