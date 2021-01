Silizium-Metall-Markt: Pandemie-Business-Continuity-Plan

Die neue Silicium metall Marktstudie von Technavio deutet kurzfristig auf ein negatives Wachstum hin, da sich die geschäftlichen Auswirkungen von COVID-19 ausbreiten.

Die steigende Nachfrage nach Aluminium-Silizium-Legierungen ist einer der wichtigsten Faktoren, die das Wachstum des Silizium-Metall-Marktes vorantreiben werden. Es gibt eine wachsende Nachfrage nach Aluminium-Silizium-Legierungen, hauptsächlich aus der Automobil- und Transportindustrie. Aluminium-Silizium-Legierungen werden zunehmend als Gussteile zur Herstellung von Blechen und Drähten zum Schweißen und Löten verwendet. Darüber hinaus werden einige der Kolbenlegierungen auch als Schmiedestücke extrudiert. Obwohl diese Gussteile auch in Segmenten, in denen dieser Werkstoff nur minimal eingesetzt wird, hohe mechanische Eigenschaften aufweisen, sind sie im Vergleich zu Gussteilen aus höherfesten Werkstoffen schlecht gießbar. Silizium ist das Hauptlegierungselement, da es für eine erhöhte Fließfähigkeit und eine geringe Schrumpfung sorgt, was zu einer guten Gießbarkeit und Schweißbarkeit führt.

Siliziummetall-Marktsegment-Highlights für 2020

Der Siliziummetallmarkt wird voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 4,15% aufweisen.

Die steigende Nachfrage nach Aluminiumlegierungen aus dem Transportsektor und die Anwendung von Silikonen bei der Herstellung zahlreicher Chemikalien und Materialien, die in Körperpflegeprodukten, Elektronik, Kunststoffen, Bauwesen und Textilien verwendet werden, werden das Wachstum des Siliziummetallmarktes während des Prognosezeitraums wahrscheinlich ankurbeln.

Silizium verbessert die Eigenschaften von Aluminiumlegierungen, wie Wärmeleitfähigkeit, Bearbeitbarkeit, Gießfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit.

Daher wird der Silizium-Metall-Marktanteil Wachstum durch die Aluminium-Legierungen Segment während des Prognosezeitraums erheblich sein.

Regionale Analyse

44% des Wachstums wird aus der APAC-Region kommen.

Die hohe Nachfrage nach Aluminiumlegierungen aus der Automobilindustrie wird das Wachstum des Siliziummetallmarktes in dieser Region über den Prognosezeitraum erheblich vorantreiben.

China und Südkorea (Republik Korea) sind die entscheidenden Märkte für Siliziummetall in APAC. Das Marktwachstum in dieser Region wird schneller sein als das Wachstum des Marktes in den Regionen.

Anmerkungen:

Die Silizium-Metall-Marktgröße wird voraussichtlich mit einer CAGR von fast 5% während des Prognosezeitraums zu beschleunigen.

Der Silizium-Metall-Markt ist segmentiert nach Anwendung (Aluminiumlegierungen, Silikone und Silane, Solarpanels, Halbleiter und andere) und Geographie (APAC, Nordamerika, Europa, Südamerika und MEA).

Der Markt ist fragmentiert aufgrund der Anwesenheit von vielen etablierten Anbietern, die einen erheblichen Marktanteil halten.

Der Forschungsbericht bietet Informationen zu mehreren Marktanbietern, darunter BlueStar Silicon Materials Co. Ltd, Elkem ASA, Ferroglobe Plc, Minasligas, RW Silicium GmBH, Simcoa Operations Pty Ltd, Dow Inc, Wacker Chemie AG, Westbrook Resources Ltd. und Zhejiang Kaihua Yuantong Silicon Industry Co. Ltd.

