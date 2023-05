SIM-Karten für Touristen in Dubai

Ein hilfreicher Leitfaden

Dubai zieht nach wie vor Ausländer an, die während ihres Urlaubs das pulsierende Leben in der Stadt erleben, einen Arbeitsplatz finden oder ein Unternehmen eröffnen möchten. Wenn sie in die VAE kommen, fragen sich Expats und Touristen oft, ob sie eine SIM-Karte kaufen sollen, damit sie die Möglichkeit haben, Anrufe zu tätigen, soziale Netzwerke zu nutzen und auf Karten zuzugreifen, ohne eine Wi-Fi-Verbindung herstellen zu müssen.

Es ist nicht schwer, eine SIM-Karte in den VAE zu kaufen, um mit Ihren Angehörigen in Verbindung zu bleiben. Wir haben einen hilfreichen Leitfaden erstellt, der Informationen über den Kauf einer SIM-Karte in Dubai und den für Sie am besten geeigneten Telefonanbieter von du, Etisalat und Virgin Mobile enthält.#

Du SIM-Karten für Touristen

Die Emirates Integrated Telecommunications Company, umbenannt in du, wurde 2007 in den VAE gegründet und bietet landesweit Mobilfunk-, Festnetz-, Internet- und digitale Fernsehdienste an.

Für Touristen, die nach Dubai kommen, könnte es interessant sein, eine du-SIM-Karte für Touristen zu erhalten. Der einfachste Weg, die SIM-Karte zu erhalten, ist die kostenlose Abholung am Einwanderungsschalter des Flughafens Dubai. Sie erhalten einen Willkommensbonus von 1 GB, der 24 Stunden lang verfügbar ist, sobald die SIM-Karte aktiviert ist. Wenn Sie eine eSIM bevorzugen, gehen Sie nach Erhalt einer physischen SIM-Karte am Flughafen in den du Store und lassen Sie sie auf eine eSIM-Karte übertragen.

Die kostenlose Touristen-SIM brauchen Sie bei Ihrer Ankunft nicht zu aktivieren, da sie bereits Informationen über Ihre Passdaten enthält. Um den Anschluss nutzen zu können, müssen Sie jedoch einige Schritte befolgen, z. B. die SIM-Karte in Ihr Telefon einlegen und eine Bestätigungs-SMS von 1220 erhalten, in der Sie aufgefordert werden, Ihr Geburtsjahr zu übermitteln. Danach erhalten Sie 24 Stunden lang kostenlos 1 GB lokales Datenvolumen und eine Aktivierungs-SMS. Wählen Sie 135, wählen Sie die Sprache und nutzen Sie die Dienste.

Nach 24 Stunden werden die lokalen Daten nicht mehr gültig sein. Sie können die SIM-Karte mit einem der attraktiven Touristenangebote aufladen. Ein Paket mit 2 GB Datenvolumen und 30 nationalen und internationalen Gesprächsminuten für 28 Tage kostet beispielsweise 49 AED (13 USD), während ein Paket mit 30 Minuten + unbegrenzten Sprach- und Video-Internetanrufen und 20 GB Datenvolumen für 28 Tage 189 AED (52 USD) kostet. Wenn Sie unbegrenztes Internet wünschen, könnten Sie sich für ein 10-Tage-Paket zum Preis von 299 AED (81 USD) interessieren.

Die kostenlose SIM-Karte ist so lange gültig, wie Ihr Visum gültig ist, d. h. maximal 90 Tage oder bis Sie das Land verlassen. Sie können die Tourist-SIM-Karte nicht auf einen anderen Tarif oder Betreiber übertragen.

Wenn Sie bei der Passkontrolle keine SIM-Karte erhalten haben, können Sie in jedem du-Geschäft eine erwerben. Dies kostet 10 AED (3 USD), wenn Sie die SIM-Karte allein kaufen, oder kostenlos, wenn Sie ein Paket mit einem Preis ab 49 AED (13 USD) wählen. Wenn Sie Ihre SIM-Karte verlieren, können Sie sie in jedem du-Geschäft wiederherstellen lassen.

Du SIM Pakete

Wenn Sie auf der Suche nach unbegrenzten nationalen Daten und Minuten sind, könnte Sie der Power Plan Unlimited National Data 1000 interessieren, der unbegrenzte nationale Daten ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, unbegrenzte Flexi-Minuten und unbegrenzte kostenlose Daten im WiFi UAE für AED 1.000 (USD 272) pro Monat bietet, oder der Power Plan 300 Data mit unbegrenzten nationalen Daten mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 10 Mbps, 1.600 nationalen Minuten, zusätzlichen 400 nationalen Minuten für 4 Monate und unbegrenzten kostenlosen Daten im WiFi UAE für AED 300 (USD 82).

Sie können auch Ihren eigenen Prepaid-Plan zusammenstellen. Wenn Sie für 12 Monate im Voraus bezahlen, erhalten Sie einen Rabatt. Ein Paket mit 5 GB + 5 GB, 30 Flexi-Minuten, unbegrenzten Anrufen zu einer du-Nummer und kostenlosen Internetanrufen kostet Sie beispielsweise 903 AED (246 USD) pro Jahr (75 AED pro Monat). Wenn Sie diesen Tarif monatlich abschließen, kostet er 50 % mehr und liegt bei 139 AED (38 USD).

Nutzer der emiratischen Mobilfunkanbieter können den Betreiber wechseln und die ihren Bedürfnissen entsprechenden Tarife wählen. Wenn Sie Ihre Nummer zu einem anderen Anbieter wechseln möchten, lesen Sie die Informationen zum Wechsel auf den offiziellen Websites der Anbieter oder besuchen Sie die Verkaufsstellen für eine Beratung.

Etisalat SIM-Karten für Touristen

Etisalat by e& ist ein multinationaler Anbieter von Telekommunikationsdiensten mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der in 16 Ländern tätig ist und gemessen an der Zahl der Abonnenten der 18. größte Mobilfunknetzbetreiber ist.

Die Visitor Line von Etisalat ist die perfekte Option für alle, die für eine Geschäftsreise oder einen Urlaub nach Dubai kommen, ihre Familie besuchen oder auf der Suche nach einem Job sind. Sie können ein Paket kaufen, sobald Sie auf dem Flughafen landen. So kostet ein Prepaid-Paket Visitor Line + mit 4 GB, 30 Flexi-Minuten und einer SIM-Karte für 28 Tage 79 AED (21 USD). Visitor Line Premium für 28 Tage bietet 8 GB, 120 Flexi-Minuten, 5 WiFi-Stunden und eine neue SIM-Karte für 125 AED (34 USD). Wenn Sie unbegrenzten Internetzugang wünschen, könnte Visitor Line Unlimited Local Data für 10 Tage mit 100 Flexi-Minuten interessant für Sie sein und kostet 319 AED (87 USD).

Das Paket kann zum gleichen Preis nachgekauft werden. Pro Reisepass sind maximal 2 Visitor Line SIM-Karten zulässig. Die Gültigkeit der Visitor Line hängt von Ihrem Visum ab. Wenn Sie in den VAE bleiben und weiterhin eine Etisalat-SIM-Karte verwenden möchten, sollten Sie eine Etisalat-Verkaufsstelle aufsuchen, Ihre Emirates ID vorlegen und sich für ein Wasel Prepaid-, Pay-as-You-Go-Line- oder Postpaid-Paket entscheiden.

Etisalat SIM-Pakete

Etisalat bietet eine breite Palette von Prepaid- und Postpaid-Tarifen an. Zu den bekanntesten Postpaid-Paketen gehören derzeit die folgenden Optionen. Für 125 AED (34 USD) erhalten Sie den Plan 125, der 4 GB, 100 Flexi-Minuten im In- und Ausland und 100 USE-WiFi-Stunden bietet. Plan 260, der 20 GB lokale Daten, 250 MB Roaming-Daten, 600 Flexi-Minuten im In- und Ausland, unbegrenzte Anrufe zu einer bevorzugten Nummer und vieles mehr bietet. Wie der Name schon sagt, kostet der Plan 260 260 AED (71 USD) pro Monat. Für diejenigen, die unbegrenztes Internet suchen, könnte der Non-Stop Data Plan 250 interessant sein, der für 250 AED (68 USD) pro Monat unbegrenzte lokale Daten, 200 MB Roaming-Daten, 500 Flexi-Minuten im In- und Ausland und vieles mehr bietet.

Wenn Sie Geld sparen möchten, können Sie sich für einen der Prepaid-Tarife mit doppeltem Datenvolumen entscheiden und die Anzahl der GB und Minuten wählen, die Sie für Ihre Grundbedürfnisse benötigen. Mit Wasel Flexi Year Plans sparen Sie 50%, erhalten unbegrenzte Gesprächsminuten zu einer bevorzugten Etisalat-Nummer, unbegrenzte Daten mit exklusiven Chat & Music Plänen, unbegrenzte Daten für GoChat Messenger auf ausgewählten Plänen und vieles mehr ab 50 AED (14 USD) pro Monat.

Bürger der VAE können von Postpaid-Tarifen profitieren, die exklusiv für Emiratis angeboten werden, wie Emirati Freedom und Emirati Wasel. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören unbegrenzte Orts- und Auslandsgespräche bei ausgewählten Tarifen, die Möglichkeit, Ihr Mobiltelefon aufzurüsten oder Ihre Rechnung mit kostenlosen Smiles-Willkommenspunkten zu bezahlen, die Möglichkeit, kostenlose spezielle Metallic-Nummern zu erhalten, bevorzugte Behandlung in Etisalat-Geschäften und vieles mehr.

Virgin Mobile SIM-Karten für Touristen

Virgin Mobile UAE ist ein Telekommunikationsunternehmen, das im Land tätig ist, zur Marke Virgin Mobile gehört und Prepaid- und Postpaid-Tarife anbietet. Wenn Sie demnächst in die VAE reisen, sollten Sie sich über die Virgin Mobile Tourist SIM-Karte informieren, die lokale und internationale Minuten sowie alle Daten für 7, 10 oder 15 Tage bietet.

Die SIM-Karte kann bei der Landung am Flughafen abgeholt werden. Der Touristenplan ist einmalig, d. h. der Kunde kann ihn nicht verlängern. Außerdem ist es nicht möglich, den Tarif mit Hilfe der Emirates-ID zu nutzen, da nur ein Reisepass oder eine GCC-ID erforderlich ist.

So kostet ein 7-Tage-Paket mit 21 GB 150 AED (41 USD), der Preis für ein 10-Tage-Paket mit 40 GB beträgt 200 AED (55 USD), während die Option mit 75 GB und kostenlosen Internetanrufen 300 AED (82 USD) kostet. Alle diese Pakete bieten auch 30 lokale Minuten / SMS.

Virgin Mobile SIM-Pakete

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Paket Sie wählen sollen, können Sie die Einstiegspakete ausprobieren. Für 35 AED (10 USD) erhalten Sie 0,50 GB + 0,25 GB und 25 lokale Minuten / SMS, während ein Paket mit 0,75 GB + 0,75 GB und 50 lokalen Minuten / SMS 50 AED (14 USD) kostet.

Sie können einen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Plan erstellen und so viele Minuten und GB Daten hinzufügen, wie Sie möchten. Wenn Sie mehr brauchen, können Sie Ihren Tarif jederzeit über die Anwendung aufrüsten. Ein Paket mit unbegrenztem Internet und 50 Ortsgesprächsminuten/SMS kostet beispielsweise 6.000 AED (1.630 USD) statt 12.000 AED (3.270 USD), wenn Sie für 12 Monate im Voraus bezahlen, während Sie bei monatlicher Zahlung 1.000 AED (272 USD) für dieselben Konditionen zahlen müssen.

Ein Monatstarif kann beliebig oft und für den gewünschten Zeitraum pausiert werden. Die 6- und 12-Monats-Tarife können nur im letzten Monat der Nutzung wieder aufgenommen werden.

