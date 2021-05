Simpli Marketing erhält German Web Award

Die Simpli Marketing GmbH aus Bielefeld entwickelt für ihre Kunden verlässliche Marketing-Strategien

Mit einem vielfach getesteten und bewiesenen Konzept hilft sie, Produktanfragen zu generieren und Umsatzziele zu erreichen. 2021 hat die sympathische Agentur mit ihren erfolgreichen Konzepten auch die Jury der German Web Awards überzeugt und gehört zu den Preisträgern.

2021 hat erst angefangen und das bedeutet, dass noch ein paar der begehrten German Web Awards vergeben werden. Jedes Jahr prämieren die Veranstalter die besten Web- und Online-Agenturen Deutschlands. Sie zeichnen die Teilnehmer aus, die in den Bereichen Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit großartige Arbeit leisten.

Damit werfen sie ein Licht auf die mitunter unübersichtliche Agenturlandschaft Deutschlands und geben den Unternehmen eine Möglichkeit, herauszustechen. Das Besondere: Die Unternehmensgröße fällt nicht ins Gewicht; kleine oder lokal verwurzelte Unternehmen dürfen gleichberechtigt vor die unabhängige Jury treten.

Ablauf der Teilnahme

In der Qualifikationsrunde wirft die Jury einen Blick auf einen Fragebogen, der die wichtigsten Informationen zu den Teilnehmern enthält. Er soll eine Übersicht ermöglichen und dient der Nachprüfbarkeit. Danach folgt die zweite Runde, wo die Jury in den Kategorien Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit ihre Bewertung abgibt.

Die letztgenannten Kriterien multipliziert die Jury mit dem Faktor 1,75 bzw. 2,25, da diese die wichtigsten sind. Das Gesamtergebnis entsteht aus dem Mittelwert der Bewertungen für die einzelnen Kriterien.

Simpli erzielte 9,00 Punkte, während der Durchschnitt bei 6,90 von maximal 10 Punkten liegt. Damit gehört die Agentur zu den Spitzenreitern aus über 1.000 Teilnehmern und zu den 50 besten Web- und Online-Agenturen in Deutschland.

Wie aus einem Marketingbudget hoch profitable Kundenanfragen werden

Corona hat den Blick von Entscheidern einmal mehr auf das Internet gelenkt. Diese Situation ist Herausforderung und Chance zugleich. Denn jetzt sind E-Commerce-Unternehmen gefragt, sich für ihre Zielgruppe möglichst geschickt zu positionieren. Simpli Marketing ist der ideale Partner für dieses Projekt.

Simpli Marketing generiert mit einer vielfach getesteten und bewiesenen Strategie zuverlässig Produktanfragen. Damit unterstützt die Agentur Unternehmen aller Art: Angefangen beim lokalen Bauunternehmer bis hin zum globalen IT-Konzern.

Die Strategieexperten konzentrieren sich auf den Performance Marketing Process. Das ist ein ausgeklügelter Kreislauf aus Traffic-Generierung, Conversion-Optimierung und Retargeting. Er bezieht aber auch das Nurturing & Lead Management, das Top-Vertriebstool schlechthin, sowie die telefonische Erstansprache als den krönenden Abschluss ein.

Auf der Grundlage einer eingehenden Analyse des Vertriebsprozesses und einer Zielbesprechung plant und vermittelt Simpli die Erfolgsformel für ihre Kunden. Das Beste an diesem Angebot: Solange es noch freie Plätze gibt, ist diese Beratung für Neukunden kostenfrei.

Simpli versteht, dass Kunden ihr hart verdientes Geld nicht in Marketingkampagnen stecken möchten, die mehr kosten, als sie einbringen. Es ist Zeit, eine vielfach getestete und bewiesene Strategie umzusetzen (oder umsetzen zu lassen). Mit seiner Strategie hat Simpli für seine Kunden allein im Januar 2021, Projekteanfragen im Wert von ca. € 5,42 Mio. generiert. Und das nicht nur in einer speziellen Nische, sondern vom lokalen Bauunternehmer bis hin zum globalen IT-Konzern. Viele Kunden des Unternehmens konnten dadurch die Anzahl und das Volumen ihrer Neukunden verdoppeln, selbst ohne Erhöhung ihres Werbebudgets.

Kontakt

Simpli GmbH

Dennis Melson

Meisenstraße 96

33607 Bielefeld

j.bellermann@simpli-marketing.de

https://simpli-marketing.de/