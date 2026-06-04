Simulation, Charakterisierung und Zyklisierung von Batteriesystemen

Schulz-Electronic präsentiert moderne Batterie- und Zelltesttechnik auf der Battery Show Europe 2026

Baden-Baden/Stuttgart, 04. Juni 2026 – Die Anforderungen an Batteriesysteme nehmen kontinuierlich zu. Ob Elektromobilität, stationäre Energiespeicher oder industrielle Anwendungen – Entwicklung, Validierung und Qualitätssicherung erfordern leistungsfähige Test- und Simulationslösungen. Welche Möglichkeiten moderne Prüftechnik hierfür bietet, zeigt die Schulz-Electronic GmbH vom 9. bis 11. Juni 2026 auf der Battery Show Europe in Stuttgart.

Als Vertriebspartner und technischer Ansprechpartner für verschiedene internationale Hersteller ist Schulz-Electronic in diesem Jahr gleich an zwei Messeständen vertreten. Gemeinsam mit ITECH Electronics präsentiert das Unternehmen am Stand 4F30 aktuelle Lösungen für Batterie- und Zelltests. Darüber hinaus ist Schulz-Electronic auch am Stand von Kewell Europe B.V. (3B40) vertreten.

Im Mittelpunkt des Auftritts am ITECH-Stand stehen Testsysteme für Batteriezellen, Module und Batteriespeicher. Besucher erhalten Einblicke in Technologien zur realitätsnahen Batteriesimulation, zur präzisen Durchführung von Lade- und Entladezyklen sowie zur elektrochemischen Impedanzspektroskopie (EIS).

Moderne Prüfplattformen für Entwicklung und Validierung

Zu den ausgestellten Lösungen gehören die Systeme IT2705 sowie IT2703 und IT2704. Sie unterstützen Entwickler und Testingenieure bei der Simulation von Batterieverhalten unter realistischen Bedingungen und ermöglichen die detaillierte Charakterisierung von Energiespeichern.

„Die Anforderungen an moderne Batteriesysteme steigen kontinuierlich. Entwicklungsabteilungen benötigen heute Testlösungen, die reale Betriebsbedingungen möglichst präzise abbilden und gleichzeitig flexibel auf unterschiedliche Zell- und Batteriesysteme angepasst werden können“, erklärt Stefan Wilde, Vertriebsleiter bei der Schulz-Eletronic GmbH.

Die Geräte bieten Funktionen für Battery Simulation, Charge- und Discharge-Testing sowie EIS-Messungen. Dadurch lassen sich sowohl Entwicklungsprozesse als auch die Bewertung von Batteriezellen und -modulen effizient unterstützen.

Effiziente Lade- und Entladetechnik für anspruchsvolle Testaufgaben

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Systemen IT6642C, IT6000C/B und IT-M3900C/B. Diese Lösungen wurden für anspruchsvolle Lade-, Entlade- und Zyklisierungsaufgaben beim Zell-, Modul- und Packtest entwickelt und zeichnen sich durch hohe Dynamik, modulare

Erweiterbarkeit und kompakte 19-Zoll-Bauweise aus.

Zu den wesentlichen Merkmalen zählen netzrückspeisefähige Konzepte, flexible Skalierbarkeit sowie umfangreiche Software- und Schnittstellenoptionen für die Integration in bestehende Testumgebungen.

„Besonders bei der Entwicklung und Validierung von Energiespeichern spielen Dynamik, Skalierbarkeit und Energieeffizienz der Testumgebung eine entscheidende Rolle. Deshalb sehen wir ein wachsendes Interesse an modularen und netzrückspeisefähigen Systemen, die sich flexibel an unterschiedliche Prüfanforderungen anpassen lassen“, erläutert Wilde..

Lokaler Service und technische Unterstützung

Neben der Hardware steht auch die technische Betreuung im Fokus des Messeauftritts. Schulz-Electronic unterstützt Kunden bei Auswahl, Implementierung und Betrieb der Systeme und bietet Service sowie technischen Support direkt aus Deutschland.

„Neben der eigentlichen Testtechnik legen viele Unternehmen großen Wert auf kompetente Unterstützung bei Integration, Inbetriebnahme und Betrieb der Systeme. Genau hier sehen wir unsere Aufgabe als lokaler Ansprechpartner und Servicepartner in Deutschland“, sagt Wilde.

Persönliche Gespräche auf der Battery Show Europe

Interessierte Fachbesucher haben die Möglichkeit, sich vor Ort über aktuelle Entwicklungen im Bereich Batterie- und Zelltesttechnik zu informieren und individuelle Anforderungen mit den Experten von Schulz-Electronic zu diskutieren.

Schulz-Electronic begrüßt Besucher vom 9. bis 11. Juni 2026 auf der Battery Show Europe in Stuttgart am Stand 4F30 von ITECH Electronics sowie am Stand 3B40 von Kewell Europe B.V.

Weitere Informationen: https://www.thebatteryshow.eu/

https://www.schulz-electronic.de/

Über die Battery Show Europe:

Die Battery Show Europe

zählt zu den führenden Fachmessen für Batterie-, Energiespeicher- und

Elektromobilitätstechnologien in Europa. Jährlich treffen sich in Stuttgart

Hersteller, Entwickler, Ingenieure, Forschungseinrichtungen und Zulieferer aus

der gesamten Wertschöpfungskette der Batterieindustrie, um aktuelle

Technologien, Produkte und Innovationen vorzustellen. Die Veranstaltung umfasst

eine internationale Fachausstellung sowie ein umfangreiches Konferenzprogramm

zu Themen wie Batteriezellfertigung, Energiespeichersysteme, Test- und

Messtechnik, Ladeinfrastruktur, Materialentwicklung und Nachhaltigkeit. Die

Battery Show Europe gilt als zentrale Plattform für den Austausch über die

Zukunft der Energiespeicherung und Elektromobilität in Europa.

Über Schulz-Electronic:

Die Schulz-Electronic GmbH

mit Sitz in Baden-Baden ist einer der führenden Anbieter von präzisen AC- und

DC-Stromversorgungslösungen für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen.

Das Unternehmen entwickelt, konfiguriert und vertreibt leistungsstarke

Stromversorgungen, elektronische Lasten, Messgeräte und Testsysteme für anspruchsvolle

Einsatzbereiche in Forschung, Entwicklung, Prüflaboren und der industriellen

Produktion.

Neben einem breiten Portfolio internationaler Hersteller liegt ein Schwerpunkt von

Schulz-Electronic auf der Systemintegration kundenspezifischer Lösungen –

einschließlich individuellem Rack- und Systembau, Inbetriebnahme sowie Service

und Support über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Mit langjähriger Erfahrung,

hoher Beratungskompetenz und einer autorisierten Servicewerkstatt in

Deutschland positioniert sich Schulz-Electronic als zuverlässiger Partner für

präzise und zukunftssichere Stromversorgungssysteme.

Die Schulz-Electronic GmbH mit Sitz in Baden-Baden ist einer der führenden Anbieter von präzisen AC- und DC-Stromversorgungslösungen für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen. Das Unternehmen entwickelt, konfiguriert und vertreibt leistungsstarke Stromversorgungen, elektronische Lasten, Messgeräte und Testsysteme für anspruchsvolle Einsatzbereiche in Forschung, Entwicklung, Prüflaboren und der industriellen Produktion.

Neben einem breiten Portfolio internationaler Hersteller liegt ein Schwerpunkt von Schulz-Electronic auf der Systemintegration kundenspezifischer Lösungen – einschließlich individuellem Rack- und Systembau, Inbetriebnahme sowie Service und Support über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Mit langjähriger Erfahrung, hoher Beratungskompetenz und einer autorisierten Servicewerkstatt in Deutschland positioniert sich Schulz-Electronic als zuverlässiger Partner für präzise und zukunftssichere Stromversorgungssysteme.

Kontakt

Schulz-Electronic GmbH

Monika Markolf

Dr.-Rudolf-Eberle-Str. 2

76534 Baden-Baden

07223963627



https://www.schulz-electronic.de