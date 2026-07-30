Simulus Faltbare RC-WLAN-Drohne GH-730 mit Full-HD-Kamera

Ganz einfach ins Flugabenteuer starten – mit Live-Bild und App

• Fernsteuerbare Drohne mit Full-HD-Kamera für Live-Bild-Übertragung

• Fernsteuerung mit integriertem 2,4″ / 6,1 cm Bildschirm: zeigt Live-Bild

• Einfache Steuerung: Start, Rückkehr und Landung mit nur einem Tastendruck

• 3D-Flip-Funktion und automatische Stabilisierung per Optical Flow

• Fernbedienung mit bis zu 60 m + kostenlose App zum Steuern und für Live-Bild

• Inklusive Ersatz-Akku für doppelte Flugzeit

Fliegen aus der Ich-Perspektive: Das integrierte Display der Fernsteuerung zeigt während des gesamten Flugs das Live-Bild des WiFi-Quadrocopters. So bleiben Motive, Flugrichtung und Umgebung jederzeit im Blick, ohne dass ein zusätzliches Smartphone benötigt wird.

Einfacher Start und sichere Landung: Start und Landung erfolgen bequem per Tastendruck. Die automatisierten Funktionen erleichtern den Einstieg besonders und ermöglichen kontrollierte Flugmanöver vom ersten Einsatz an.

Faltbares Design für unterwegs: Zusammengeklappt benötigt die Drohne von Simulus nur wenig Platz und lässt sich bequem transportieren. Am Einsatzort ist das kompakte Fluggerät schnell aufgeklappt und bereit für spontane Aufnahmen aus der Luft.

Zusätzlicher Akku für längeren Flugspaß: Der mitgelieferte Ersatzakku verlängert die verfügbare Flugzeit und schafft mehr Raum für unterschiedliche Perspektiven, neue Motive und abwechslungsreiche Flugmanöver.

Flexible Steuerung per Fernbedienung oder App: Die Steuerung kann wahlweise klassisch über die Fernsteuerung oder digital über die kompatible App erfolgen. Dadurch eignet sich die Drohne sowohl für gezielte Foto- und Videoaufnahmen als auch für entspannte Erkundungsflüge.

• Drohne mit integrierter Full HD-Kamera für Live-Bild-Übertragung

• Automatische Stabilisierung per optical Flow: hält ohne Steuersignal Position und Höhe

• LEDs an der Vorderseite zu Orientierung

• 1-Tasten-Funktion für Start und Landung

• Aktivierbare Headless-Funktion: Flugrichtung ist immer relativ zur Position des Piloten

• Fluggeschwindigkeit in 3 Stufen anpassbar

• Fernsteuerung mit 2,4″ / 6,1 cm Farb-Display für Live-Bild-Übertragung

• Steckplatz für microSD-Speicherkarte bis 32 GB (bitte dazu bestellen) für Foto- und Videoaufnahmen

• Reichweite Fernsteuerung: bis zu 60 m

• WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

• Kostenlose App für iOS und Android: für alternative Steuerung per Smartphone und Tablet, mit Live-Bild-Anzeige sowie Foto- und Video-Aufnahmen

• Bürstenloser Motor (brushless): verschleißfrei und damit effizienter

• Mit faltbaren Rotorarmen: lässt sich platzsparend transportieren

• Drohnenklasse: C0, darf ohne Führerschein geflogen werden

• Stromversorgung Drohne: Li-Ion-Akku mit 500 mAh für bis zu 8 Minuten Flugzeit, lädt per USB, Fernsteuerung: Li-Ion-Akku mit 800 mAh, lädt per USB-C (USB-Netzteile je bitte dazu bestellen bitte dazu bestellen)

• Maße (mit ausgeklappten Rotorarmen) ca. 188 x 160 x 48 mm, Gesamtgewicht: ca. 83 g

• Drohne inklusive Fernsteuerung, 2 Akkus, 4 Ersatz-Propeller, 4 Propeller-Schutze, 2x USB-Ladekabel (je 1x Micro-USB und USB-C auf je USB-A), Schraubendreher, Transporttasche und deutscher Anleitung

• EAN: 4022107486989

Achtung: Kein Spielzeug! Ab 14 Jahren.

Die Simulus Faltbare RC-WLAN-Drohne GH-730 mit Full-HD-Kamera, 2,4″-Display-Fernsteuerung ist sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-7083-625 zum Preis von 39,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist in Kürze auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Ein preisgünstiges 2er-Set Ersatz-Akkus für die RC-WLAN-Drohne GH-730 gibt es unter der Bestellnummer JX-7085-625 zum Preis von 7,99 EUR.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presseinformation. Das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/TarnWD9dLBqEafc

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