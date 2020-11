Simulus Faltbarer WiFi-FPV-Quadrocopter GH-35.fpv

Die Lüfte erobern & tolle Aufnahmen in HD machen

– Stabile Flüge dank 6-Achsen-Gyroskop

– 3 Geschwindigkeits-Stufen

– 2,4-GHz-Technologie für störungsfreien Flug

– Kostenlose App für Android und iOS

– Automatische Stabilisierung per Optical Flow

– Aufnahmen und Live-View in HD

Einfach drauf loslegen: Den Quadrocopter von Simulus per Tastendruck abheben lassen – und auch wieder landen.

Die Steuerung wird zum Kinderspiel: Dank 6-Achsen-Gyroskop fliegt man mit nur wenig Übung perfekte Bahnen und die automatische Stabilisierung per Optical Flow hält den Flitzer ruhig in der Luft. Gleichzeitig sorgt die intelligente Headless-Steuerung dafür, dass man immer in die Richtung fliegt, in die man den Steuerhebel bewegt!

Den Flug live verfolgen: Per WLAN und kostenloser App sieht man die Manöver auf dem Smartphone und Tablet-PC, als säße man im Cockpit. Mit einem Tastendruck auf der Fernbedienung oder per Klick in der App nimmt man Videos und Fotos direkt auf dem Mobilgerät auf.

Den Quadcopter platzsparend verstauen: Die Rotoren-Arme werden nach dem Flug einfach eingeklappt. So findet er praktisch überall einen Platz.

– Manuell neigbare HD-Kamera, Auflösung: 1280 x 720 Pixel (720p)

– LEDs zur Orientierung: zeigen die Flugrichtung

– 6-Achsen-Gyroskop für stabile Flugeigenschaften

– Automatische Stabilisierung per Optical Flow: hält Position und Höhe, solange kein Steuersignal erfolgt

– Headless-Funktion: fliegt unabhängig von der Ausrichtung in die angesteuerte Richtung

– Rückkehr-Funktion

– 3 Geschwindigkeits-Stufen: normal, schnell, turbo

– Fernsteuerung mit 2 Steuerhebeln für 360°-Richtungskontrolle und Tasten zum selbstständigen Abheben und Landen, für Not-Landung, Geschwindigkeits-Stufe, Headless-Funktion, Rückkehr-Funktion sowie zur Aufnahme von Fotos und Videos

– 2,4-GHz-Technologie für störungsfreien Flug auch neben weiteren Drohnen, bis 60 m Reichweite

– Dual-Antenne für beste Verbindung

– WiFi-kompatibel: WLAN für Verbindung zu Smartphone, iPhone, iPad und Tablet-PC

– Kostenlose App für Android und iOS, erhältlich bei Google Play und im App Store: für Fernsteuerung, Live-View sowie Foto- und Videoaufnahmen auf Mobilgerät

– Funk-Frequenz: 2.412-2.472 GHz

– WLAN-Standard: 802.11b/g/n

– WLAN-Frequenz: 2,4 GHz

– Maximale Sendeleistung des Artikels: 2 dBm

– Stromversorgung Fernsteuerung: 2 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung Quadrocopter: auswechselbarer Lithium-Ionen-Akku mit 850 mAh für bis zu 8 Minuten Flugzeit, lädt per USB

– Maße: 29 x 28 x 7 cm, Gewicht 131 g

– Quadrocopter inklusive Akku, Fernsteuerung, 4 Rotoren-Schützer, 2 Ersatz-Rotoren, speziellem USB-Akku-Ladekabel, Schraubendreher und Anleitung

– EAN: 4022107380041

Preis: 49,65 EUR

Bestell-Nr. NX-4937-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4937-4402.shtml

Simulus Ersatz-Akku mit 850 mAh für Faltbarer WiFi-Quadrocopter GH-35.fpv

Die Flugzeit verdoppeln: Mit diesem Akku in originaler Hersteller-Qualität verlängert man die Flugzeit des Quadrocopters im Handumdrehen. Einfach den leeren Akku raus, Ersatz-Akku rein – weiter geht der Flugspaß!

– Reserve-Akku für faltbaren WiFi-Quadrocopter GH-35.fpv

– Original Hersteller-Qualität

– Kapazität: 850 mAh

– Spannung: 3,7 V

– Maße: 71 x 34 x 13 mm, Gewicht: 25 g

– Ersatz-Akku inklusive speziellem USB-Ladekabel

Preis: 9,93 EUR

Bestell-Nr. NX-4938-625

Simulus Transport-Schutzcase für Faltbarer WiFi-Quadrocopter GH-35.fpv

Harte Schale, weicher Kern: Außen hält das robuste Schutzcase zuverlässig Stöße und Kratzer fern. Innen ruht der Quadrocopter auf der samtweichen Auflage.

– Schutzcase mit weicher Innen-Polsterung

– Für den sicheren Transport des Quadrocopters

– Perfekt für unterwegs und die Lagerung zuhause

Preis: 9,82 EUR

Bestell-Nr. NX-4945-625

Simulus Ersatz-Rotoren-Set für Faltbarer WiFi Quadrocopter GH-35.fpv

Die schnelle Hilfe nach kleinen Unfällen: Mit diesen Ersatzrotoren bekommt man den Quadrocopter im Handumdrehen wieder startklar.

– 4-teiliges Ersatzrotoren-Set für faltbaren WiFi-Quadrocopter GH-35.fpv

– Originale Hersteller-Qualität

– Maße: 135 x 20 x 16 mm, Gewicht: 7 g

Preis: 3,93 EUR

Bestell-Nr. NX-4939-625

Presseinformation: https://www.magentacloud.de/lnk/9lBJG6Hk

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.