simvalley MOBILE Handy-Uhr & Smartwatch PW-460

Armbanduhr zum Telefonieren, Fotografieren u.v.m.

– Vertrags- und SIM-Lock-frei

– IPS-Farb-Touchscreen

– Empfängt Push-Nachrichten von WhatsApp, Facebook & Co.

– Edles Metallgehäuse

– Ausdauernder Akku mit bis zu 7 Tagen Laufzeit

– Mit Schrittzähler und Schlafüberwachung

Der Alleskönner am Handgelenk: Als Uhr getragen sieht die Smartwatch von simvalley MOBILE

einfach schick aus. Möchte man mit ihr telefonieren, legt man einfach eine SIM-Karte ein!

Zusätzlich profitiert man von Smartphone-Benachrichtigungen und Fitness-Funktionen.

Rundum informiert bleiben – ob SMS, Nachrichten von WhatsApp und Facebook oder Nummern

von Anrufern: Per Bluetooth und kostenloser App erhält man Benachrichtigungen vom Smartphone

direkt aufs Display!

Der mobile Fitness-Coach: Mit praktischen Funktionen wie Aktivitätsalarm, Kalorienrechner u.v.m.

überwacht man ganz einfach seine sportlichen Aktivitäten.

Auch für Fotos und Musikgenuss: Mit der integrierten Kamera lassen sich spontan überall Fotos

knipsen. Und dank Mediaplayer genießt man jederzeit seine Lieblingsmusik aus der MP3-

Sammlung auf dem Smartphone.

– IPS-Touch-Farbdisplay mit 3,9 cm (1,54″) Diagonale, 240 x 240 Pixel

– Display aus gehärtetem Echtglas

– In allen Handynetzen weltweit erreichbar: Quadband-GSM 850/900/1800/1900 MHz

– Vertrags- und SIM-Lock-frei: einfach die Nano-SIM-Karte einlegen

– Bluetooth 3.0 für Smartwatch-Funktionen per Verbindung mit dem Smartphone

– Gratis-App für Android ab Version 4.4: für Einstellungen, Auswertungen und Push-

Nachrichten an die Uhr

– Zeigt Benachrichtigungen zu E-Mail, WhatsApp, Facebook, SMS u.v.m.

– Fitness-Funktionen: Schrittzähler, zurückgelegte Strecke, Kalorienzähler, Aktivitätsalarm,

Schlafüberwachung, Stoppuhr

– Kamera für Fotos: 640 x 480 Pixel (VGA)

– Extras: Kalender, Wecker, Musiksteuerung, Kamera-Fernauslöser, Taschenrechner u.v.m.

– Steckplatz für microSD(HC)-Speicherkarte bis 16 GB (bitte dazu bestellen)

– Ein/Aus-Taste, Menü-Bedienung per Gestensteuerung

– Spritzwassergeschütztes Metallgehäuse: IP44

– Stromversorgung: austauschbarer LiPo-Akku mit 350 mAh für bis zu 7 Tage Stand-by, 2 Tage

bei durchschnittlicher Nutzung, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Gehäusemaße: 41 x 48 x 12 mm, Armbandlänge: ca. 24 cm, Gewicht: 60 g

– Handy-Uhr PW-460 inklusive USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

Preis: 46,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4611-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4611-1010.shtml

Die PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit mehr als 13 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

