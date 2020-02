simvalley MOBILE Komfort-Handy XL-915 V2 mit Garantruf

Holt im Notfall auf Knopfdruck Hilfe

– Garantruf Premium: Hilfe auf Tastendruck

– Große Tasten

– Großes 4,5-cm-Farb-Display

– Ideal für Senioren und Kinder

– Quadband: 850/900/1800/1900 Mhz

Dieses Mobiltelefon sichert einen im Notfall ab und verzichtet konsequent auf unnötige Funktionen. Das intuitiv aufgebaute Menü ist selbsterklärend, das große Farbdisplay führt zielsicher durch alle Funktionen.

Im Notfall holt das Handy von simvalley MOBILE extra schnell Hilfe. Auf Knopfdruck ruft es bis zu 5 hinterlegte Notruf-Nummern an – so lange, bis es jemanden persönlich erreicht.

Garantruf Premium: SMS-Ankündigung und Anruf-Rückbestätigung stellen sicher, dass der Notruf nicht auf einer Mailbox ungehört bleibt, sondern wirklich ankommt.

– Komfortables Mobiltelefon mit Extras, die man wirklich braucht

– Große Tasten: ideal für Senioren oder Kinder

– Sofort startklar für die SIM-Karte, kein Abo, keine Zusatzkosten, vertrags- und SIM-Lock-frei

– Quadband: 850/900/1.800/1.900 Mhz

– Kontraststarkes 1,77″-LCD-Farbdisplay

– Leicht zu bedienen: alles erklärt sich von selbst

– Freisprech-Funktion mit Lauthören im Notfall

– Große Notruf-Taste: gesichert gegen versehentliches Auslösen

– Garantruf Premium: bis zu 5 persönliche Notrufnummern, automatisches Anrufen bis jemand erreicht wird

– Alle wichtigem Handy-Funktionen: SMS, Telefonbuch mit 100 Einträgen, Wahlwiederholung, Rufnummer unterdrücken, Profile, Anrufliste, Tastensperre, Vibrationsalarm, mehrstimmige Klingeltöne u.v.m.

– Extras: 2 bevorzugte VIP Kurzwahl-Tasten, FM-Radio, integrierte Antenne, Kalender, Taschenrechner, Wecker, Taschenlampe

– Ausdauernder Lithium-Ionen-Akku (700 mAh): bis 4 Std. Sprechzeit, bis 10 Tage Stand-by

– Handliches Format: 55 x 115 x 15 mm, leichte 75 g

– Komfort-Handy inkl. Akku, Netzteil und deutscher Anleitung

Preis: 28,95 EUR

Bestell-Nr. PX-3868-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-PX3868-1020.shtml

Das simvalley MOBILE Komfort-Handy XL-915 V2 gibt es auch mit einer Ladeschale, unter der Bestellnummer: PX-3869.

