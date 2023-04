SIMWERT belohnt ORTEL Partner mit unvergesslicher Reise nach Antalya

Berlin, 05.04.2023 – SIMWERT präsentiert heute sein neues ORTEL Incentive-Programm, das seinen Handelspartnern eine unvergessliche Reise nach Antalya als Dankeschön bietet.

SIMWERT ist ein führendes Unternehmen für die Distribution von Prepaid- Produkten in Deutschland und bietet seit über 10 Jahren innovative Lösungen für den Handel. Mit dem neuen ORTEL Incentive-Programm möchte SIMWERT seinen Handelspartnern für ihre langjährigen Bemühungen danken und belohnen.

Das ORTEL Incentive-Programm bietet den Partnern eine 4-tägige Reise nach Antalya, einschließlich Übernachtung und Verpflegung. Handelspartner, die an dem Incentive teilnehmen, haben Zugang zu einer Reihe von Vorteilen, darunter exklusive Produktangebote, Einladungen zu Veranstaltungen und Prämien.

SIMWERT ist ein Unternehmen, das nicht nur für seine innovativen Produkte und Dienstleistungen bekannt ist, sondern auch für seine vorbildliche Unterstützung seiner Partner am Point of Sale. Das Unternehmen legt großen Wert darauf, dass seine Partner optimal aufgestellt sind, um ihre Kunden bestmöglich zu beraten und zu betreuen. Aus diesem Grund bietet SIMWERT Partnerschulungen an, die auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Partner abgestimmt sind.

Darüber hinaus initiiert das Unternehmen Marketing-Aktionen, die dazu beitragen, die Bekanntheit der Partner zu steigern und den Absatz zu fördern. Auch verkaufsunterstützende Maßnahmen werden von SIMWERT eingeleitet, um den Partnern bei der Umsetzung ihrer Verkaufsstrategien zu helfen. Mit dieser umfassenden Unterstützung beweist SIMWERT, dass es nicht nur ein zuverlässiger Partner für seine Kooperationspartner, sondern auch für seine Partner am Point of Sale ist.

Dieses Incentive-Programm ist ein starkes Zeichen für die Wertschätzung, die SIMWERT seinen Handelspartnern entgegenbringt.

Die SIMWERT GmbH mit Sitz in Berlin vermarktet nicht nur Originalverträge deutscher Netzbetreiber, sondern distribuiert auch Prepaid-SIM-Karten. Das Produkt-Portfolio wird stetig ergänzt und erweitert, unter anderem mit globalen Schwerpunkten im Bereich der Mobildatenkommunikation sowie den betreffenden Produkten.

Kontakt

SIMWERT GmbH

Emrah Kesci

Osloer Straße 100

13359 Berlin

03048479544



http://www.simwert.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.