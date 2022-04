Singen für das Klima

Das neue Klima-Song-Projekt „EARTH-CHOIR-KIDS – unsere Stimmen für das Klima“ des Kinderliederkomponisten Reinhard Horn

Mit seinem Musikprojekt EARTH-CHOIR-KIDS engagiert sich der deutsche Kinderliederkomponist Reinhard Horn für Kinder und Jugendliche, um mit ihnen gemeinsam die Themen Klimawandel, Naturschutz und soziale Gerechtigkeit musikalisch aufzugreifen.

Dazu ist aktuell die CD mit 18 Klimasongs sowie ein Song- und Projektbuch erschienen. Die Songs mit Titeln wie „No Planet B“, „Mutter Erde, blauer Planet“, „Climate Change Song“ oder „Ozean“, aber auch Klassikern wie „What a wonderful world“, thematisieren die Klimakrise und ihre weitreichenden Folgen.

„Jeder und jede von uns trägt ein Stuck Verantwortung und ist aufgerufen, sich um das Wohlergehen der Erde zu kummern“, fasst Klimaforscher Prof. Dr. Mojib Latif das Anliegen des Projektes im Vorwort des Songbuchs zusammen.

Für die Produktion konnte Reinhard Horn namhafte Gastmusiker gewinnen wie die Jazz-Organistin Barbara Dennerlein, den Sänger Nico Gomez, Entertainer Tom Gaebel oder das Orchester der Dresdner Staatsoperette. Zudem entstanden eine ganze Reihe der Songs in Zusammenarbeit mit internationalen Musiker:innen – aus Ghana, dem Senegal, aus Kamerun, Argentinien, Chile, Grönland und von der Südseeinsel Tuvalu.

Das Songbuch enthält für jedes Lied Notensätze, die speziell für Kinder- und Jugendchöre arrangiert sind. Zu jedem Song gibt es einen multimedialen Methodenkoffer mit Erklärvideos, Reflexions- und Quizfragen sowie Lern- und Spiel-Anregungen.

Getragen wird das musikalische Klimaprojekt von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), Brot für die Welt, der Deutschen Chorjugend, Greenpeace, der Kindernothilfe, sowie einer großen Anzahl prominenter Persönlichkeiten aus Forschung, Kultur und Politik, wie Antje Boetius, Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts, ARD-Wettermoderator Sven Ploger oder Mediziner Dietrich Grönemeyer.

Die besondere Idee: Die Deutsche Chorjugend erhält für ihre 3500 Mitgliedschöre kostenlose Liederbücher und CDs, sodass die Kinder- und Jugendchöre in den nächsten Monaten die Songs in regionalen Konzerten präsentieren können.

CD, Notenmaterial und Songbuch sind ab sofort über die Projektwebsite www.earth-choir-kids.com erhältlich. Erste Konzerttermine sind geplant für das Deutsche Chorfest in Leipzig (29.05.) und den Katholikentag in Stuttgart (28.05.). Am 11.09. soll die offizielle Premiere im Stadttheater Lippstadt stattfinden, gefolgt von Konzerten in Düsseldorf, Bochum und Hamburg u.v.a. Orte mehr.

„We have to melt the ice in the heart of man“ – so lautet ein Song, den Reinhard Horn zusammen mit dem Inuit Schamanen Angaangaq von Grönland geschrieben hat. Und das ist die Vision dieses Projektes: mit Liedern und Geschichten, gesungen und erzählt von Kindern und Jugendlichen das Eis in den Herzen der Menschen zu schmelzen, damit unser Planet für die kommenden Generationen dieser wunderbare blaue Planet bleiben kann!

Pressekontakt: presse@earth-choir-kids.com

Hashtag: #earthchoirkids

Website: earth-choir-kids.com

Facebook: facebook.com/reinhardhorn

Instagram: instagram.com/reinhardhornkinderlieder

YouTube: youtube.com/kontaktemusikverlag

Twitter: twitter.com/EarthChoirKids

