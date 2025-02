Singing Secrets Staffel 2 – Tutorials für die klassische Gesangstechnik

Mit gesangstechnischer Klarheit zum stressfreien Ton, auch in der zweite Staffel!

Singing Secrets – Tutorials für die klassische Gesangstechnik

Mit gesangstechnischer Klarheit zum stressfreien Ton!

Die zweite Staffel ist jetzt erschienen!

Seit über 20 Jahren unterrichte ich Gesang. Anfänger und Fortgeschrittene, Laien und Profis, in allen Genres. Mit der Zeit hat sich, auch durch meine eigenen Erfahrungen, die gerade am Anfang meines Sängerlebens nicht immer so rosig waren, ein enormes Wissen angehäuft, an dem ich gerne alle Interessierte auch mit der zweiten Staffel meiner Gesangstechnik-Tutorials teilhaben lassen möchte!

Mein Erfahrungen haben mir gezeigt, dass man die besten und nachhaltigsten Ergebnisse erziehlt, in dem man die Stimme direkt zu Anfang auf eine bestimmte Art und Weise trainiert. So entstehen typische Probleme wie z.B. Intonstionstrübungen, Unausgewogenheiten der Register, Schwierigkeiten in bestimmten Lagen z.b. in der Höhe oder im Passaggio, erst gar nicht. Auf diese Weise kann die Stimme in Ruhe und entspannt zu der werden, die sie von ihrer Anlage her ist. Gleichzeitig entwickelt sich so der ganz eigenen Stimmklang. Denn der ist, wie der eigene Fingerabdruck, unverwechselbar.

Auch die zweite Staffel besteht aus sieben Folgen. Diesmal geht es neben spezifischen Themen wie Passaggio und Messa di voce, auch darum, wie man mit Stimmüberbelastungen umgeht oder die Stimme nach einer längeren Pause, wie z. B. einer Erkrankung, wieder aufbaut.

Alle Episoden sind wie auch die erste Staffel auf meinem Youtube Kanal einzusehen .

Klicken Sie sich rein und tauchen Sie ein in die erhellende Welt von „Singing Secrets“!

Mehr Infos auch auf meiner Homepage

Seit 20 Jahren unterrichtet die international tätige Opern- und Konzertsängerin mit großer Leidenschaft singende Laien, Gesangs-Profis und solche, die es werden möchten. Mit einem enormen Erfahrungsschatz im Rücken garantiert die empathische Pädagogin – unabhängig von Alter und Genre – eine stabile und zuverlässige Gesangstechnik, die dabei hilft, die eigenen stimmlichen Ziele zu erreichen. Ob auf der Opern-bzw. Konzertbühne oder in der eigenen Band. Fasziniert von Stimmen widmet sie sich mit viel Hingabe der Entwicklung der ureigenen Stimme, die sich von allen anderen unterscheidet. Denn jede Stimme ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck.

Als aktive Opern- und Konzertsängerin begleitet Sie Anfänger, Fortgeschrittene und Profis auf ihrem Weg und gibt Ihre Erfahrungen weiter.

Klassik, Rock und mehr – entdecke deine Stimme!

Kontakt

Stimmklang-Gesangsstudio Denise Seyhan

Denise Seyhan

Friedenstraße 20

76133 Karlsruhe

01797660310



https://www.denise-seyhan.com/de/gesangsunterricht/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.