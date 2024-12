Skandinavischer Wohnstil bei erwinmueller.de

Heimtextilien in weichen, erdigen Farben schaffen Gemütlichkeit

Der skandinavische Einrichtungsstil betont Helligkeit, Funktionalität und eine Verbindung zur Natur. Die Verwendung von Holz in Kombination mit sanften, neutralen Farben wie Braun, Beige und Weiß ist dafür typisch. Das lässt die Einrichtung gemütlich und gleichzeitig schlicht und elegant wirken. In der Themenwelt „Hygge“ zeigt erwinmueller.de, wie sich dieser Stil mit Heimtextilien unterstreichen lässt.

Wohndecken für stilvolle Gemütlichkeit

Flauschige Decken und Kissen sind nicht nur gemütlich, sie sind auch bestens dazu geeignet, aufmerksamkeitsstarke Akzente zu setzen. Viele unterschiedliche Materialien stehen dabei zur Wahl: von federleichten Flausch-Decken über Baumwolle bis hin zu edlen Webpelzen.

Die passende Dekoration rundet den skandinavischen Einrichtungsstil harmonisch ab. Windlichter aus Metall verbreiten mit ihren charmanten Lichtakzenten gemütliches Ambiente.

Stimmungsvolles Ambiente im Schlafzimmer

Weiß- und Brauntöne tauchen das Schlafzimmer in gemütliches Ambiente. Bettwäsche in denselben Farben, in modernen Dessins, vervollständigen diesen stimmungsvollen Look. Im Trend liegen schwungvolle Kästchen- und Streifenmuster.

Badezimmer zum Wohlfühlen

Entspannung pur zaubert der skandinavische Stil auch ins Badezimmer. Dafür sind die einfarbigen Walk-Frottier Tücher der Serie „Karlsruhe“ mit der großen Auswahl an erdigen Farben bestens geeignet. Die hochwertigen Garne wurden in innovativer Low twist Technologie hergestellt. Dabei werden sie gedreht und sind deshalb extrem saugstark, leicht, flauschig weich und hautschmeichelnd.

Elegante Tischgestaltung

Auch für Tisch und Küche lässt sich dieser Einrichtungsstil mit Heimtextilien von erwinmueller.de fortsetzen. Die große Auswahl an Tischwäsche und Kissenhüllen in verschiedenen Materialien und Farben bietet jede Menge kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Zeitlose Eleganz strahlt die Jacquard Tischwäsche „Malaga“ mit eingewebten Ranken aus. Puristisch und perfekt zum Kombinieren ist die Serie „Seattle“ mit ihren vielen frischen Uni-Farben.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feierte Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhielt Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Anja Erler

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910



http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566



http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de