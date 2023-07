Skoda Fabia Autoradio nachrüsten Tipps für Fremdradios

Der Tausch des Skoda Fabia Radios ab Werk mit dem passenden Autoradio Einbauset Schritt für Schritt erklärt.

Der Skoda Fabia ist seit 1999 in vier verschiedenen Modellreihen am Markt. Der Wunsch vieler Fahrzeughalter ist der Tausch des Radios ab Werk. Bei den Modellen Skoda Fabia I und II ist das am häufigsten, da diese Radios schon in die Jahre gekommen sind und mit den neuen Features am Infotainments-Markt nicht mehr mithalten können.

Während der Skoda Fabia I Typ 8y 2001 – 2007 mit dem werkseitigen Skoda Symphony Radio ausgestattet ist das unter der Radioeinheit ein Fach hat, sind die Modelle Skoda Fabia II Typ 5j 2007 – 2014 mit dem Doppel DIN-Radios Dance und Blues ab Werk ausgestattet. Nur die Fabia II Modelle mit dem Beat Radio haben noch ein 1 DIN-Radio im Fahrzeug Schacht. Für den Tausch des Radios zu einem Fremdhersteller wird eine Radiohalterung für das Cockpit benötigt mit Antennenadapter und Anschlusskabel vom neuen Radio zum Fahrzeugstecker. Preislich ist ein komplettes Autoradio Einbauset den Kauf einzelner Teile vorzuziehen.

Im Webshop von autoradio-einbau.eu ist das Paket Skoda Fabia II Autoradio Einbaurahmen Doppel DIN Einbauset für den Fabia II Typ 5J 2007 – 2014 verfügbar. Hier sind bereits alle Teile enthalten, um ein Doppel-DIN-Gerät eines Fremdherstellers in das Cockpit zu integrieren. Neben der Radiohalterung ist auch ein passgenauer Blechrahmen mit Einbauwinkeln im Lieferumfang. Für den Senderempfang des neuen Radios sind der erforderliche Antennenadapter mit Doppel-Fakra-Anschluss und ein Radioanschlusskabel enthalten. Das Doppel DIN-Einbauset ist für alle Skoda Fabia II, die ab Werk mit einem Radio der Bezeichnung Dance oder Blues ausgestattet sind.

Fahrzeughalter des Skoda II mit dem Beat Radio ab Werk finden im Webshop in der Kategorie Skoda Autoradio Einbauset den Einbausatz Skoda Fabia II Autoradio 1 DIN Einbauset Skoda Beat mit dem erforderlichen Doppel Fakra Antennenadapter, Entriegelungsbügel für den Ausbau des alten Radios und ein Anschlusskabel vom neuen Radio auf dem Stecker im Fahrzeug Schacht.

Die Installation ist von beiden Varianten ist sehr einfach, das Beat Radio wird mit Entriegelungsbügel aus dem Schacht gezogen. Bei den Varianten mit dem Dance und Blues Radio muss der Rahmen rund um das Radio ausgehebelt werden, diese Modelle sind mit vier Schrauben unter der Abdeckung befestigt. Nachdem das Radio aus dem Schacht gezogen wurde, sind nur die Fahrzeugstecker an der Rückseite zu entfernen und im ersten Schritt die neue Radiohalterung zu fixieren. An das neue Gerät werden die im Lieferumfang enthaltenen Antennenadapter und das Radiokabel angeschlossen und mit dem Fahrzeugstecker im Schacht verbunden.

Die Webseite autoradio-einbau.eu ist ein österreichischer Onlineshop, der sich auf das Nachrüsten von Radios ab Werk zu Fremdradios spezialisiert hat. Auf der Webseite finden Sie ein umfangreiches Sortiment an Radiohalterungen und erforderlichen Adapterkabel für die Integration ins Cockpit Ihres Fahrzeuges.

Die Integration von Fremdradios in Fahrzeugen ist unsere Herausforderung, autoradio-einbau.eu bietet Upgrade Möglichkeiten für Infotainment Systeme in einer großen Reihe von Fahrzeug Modellen. Rund um das Thema Autoradio Einbau werden wertvolle Tipps von Profis vermittelt um eine perfekte Integration ins Cockpit zu ermöglichen. Wir bieten eine Reihe von Adapter für die Wiederherstellung von Funktionen im Fahrzeug die mit Fremdgeräten funktionieren.

