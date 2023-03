SKOLAMED erhält Gütesiegel „Top Brand Corporate Health“

Dem Betreiber zweier medizinischer Gesundheitscheck-up-Zentren unter anderem für Führungskräfte in Königswinter und Hamburg wurde zum dritten Mal in Folge das Qualitätssiegel „Top Brand Corporate Health“ verliehen.

Zum dritten Mal in Folge wurde dem Gesundheits-Check-up-Spezialisten Skolamed, Königswinter, das begehrte Qualitätssiegel „Top Brand Corporate Health“ verliehen. Mit ihm zeichnet das in Bonn ansässige Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut EUPD Research jährlich Gesundheitsdienstleister aus, die aus seiner Warte nachweislich für Qualität stehen.

Vorgeschlagen werden die Kandidaten jeweils vom Corporate Health Committee, in dem „die BGM-Verantwortlichen von Deutschlands besten Arbeitgebern mit eigenem Gesundheitsmanagement“ vertreten sind. Eine Vorauswahl der Nominierten findet dann durch einen Expertenbeirat, der aus „renommierten Vertreter*innen aus Krankenkassen, Wissenschaft und Gesundheitswesen“ besteht, statt. Die heißen Kandidaten werden anschließend einer Auditierung durch Prof. Dr. Volker Nürnberg, dem Vorsitzenden des Expertenbeirates, unterzogen, bevor sie schließlich als „Top Brand Corporate Health“ bestätigt werden. Mit der Auszeichnung und „Veröffentlichung der Namen der qualitativ hochwertigen und unmittelbar aus der Praxis empfohlenen Top Brands“ möchte EUPD Research auch „Unternehmensentscheider bei der Auswahl geeigneter Dienstleister im Bereich Gesundheitsmanagement und Gesundheitsvorsorge unterstützen“.

„Wir freuen uns, dass uns zum dritten Mal in Folge das Qualitätssiegel „Top Brand Corporate Health“ verliehen wurde“, betont Jonas Treixler, „vor allem, weil dieses auf Empfehlungen von Unternehmen basiert, deren Führungskräfte regelmäßig einen Gesundheitscheck in einem unserer Check-up-Zentren in Königswinter bei Bonn oder Hamburg durchlaufen haben. Das zeigt, dass sie mit unserer Leistung zufrieden sind.“ Das positive Feedback der Unternehmen führt der Skolamed-Geschäftsführer unter anderem darauf zurück, dass in beiden Check-up-Zentren sozusagen „alle relevanten „Gesundheitsberufe unter einem Dach zuhause sind“. Deshalb können die sehr umfassenden Check-ups an einem Tag durchgeführt werden – sofern gewünscht sogar mit einem anschließenden, auf die ermittelten individuellen Gesundheitsdaten abgestimmten Gesundheitscoaching. Dies erspart es den Teilnehmern, ein halbes Dutzend Fachärzte aufzusuchen, damit sie das gewünschte Gesamtbild ihrer Gesundheit erhalten. Dies kommt insbesondere beruflich stark engagierten Personen – wie Führungskräften, Managern und Selbstständigen – die einen sehr straffen Terminkalender haben, sehr entgegen.

Hinzu kommt, da alle Untersuchungen im selben Hause stattfinden und die Check-up-Teilnehmer nicht eine Vielzahl von Fachärzten an verschiedenen Orten aufsuchen müssen: Dem ärztlichen Beratungsgespräch liegt deshalb eine medizinische Gesamtschau der Gesundheit der Klienten zugrunde. Dadurch werden, so Treixler, auch leichter mögliche Wechselwirkungen bzw. Interdependenzen erkannt, aus denen Gesundheitsrisiken resultieren“. Zudem können die individuellen Gesundheitsdaten mit den Daten vieler anderer Personen, die seit 1989 einen Check-up bei Skolamed durchlaufen haben und eine ähnliche Funktion in Unternehmen innehaben, verglichen werden.

Als weiteren Grund für das positive Feedback der Unternehmen nennt Treixler, dass das Schwesterunternehmen Skolawork von Skolamed ganz auf das Themenfeld Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) spezialisiert ist. Als BGM-Spezialist geht es sozusagen in den Unternehmen ein und aus und führt dort unter anderem Gesundheitsscreenings sowie -fördermaßnahmen für deren Mitarbeitende durch. „Deshalb wissen wir genau, in welchen BGM-Bereichen und bezogen auf welche Gesundheitsthemen in vielen Unternehmen zurzeit ein Handlungsbedarf besteht und dieses Know-how fließt selbstverständlich auch in unsere individuellen Beratungen in unseren Check-up-Zentren ein.“

Nähere Infos über die Präventionsangebote der Skolamed GmbH und deren Schwesterunternehmen Skolawork, das ebenfalls als „Top Brand Corporate Health“ ausgezeichnet wurde, finden Interessierte auf den beiden Webseiten www.skolamed.de und www.skolawork.de .

Die SKOLAMED GmbH, Königswinter, ist seit 1989 auf das Themenfeld Gesundheitsvorsorge und -förderung spezialisiert. Sie betreibt zwei medizinische Check-up Zentren auf dem Peterberg bei Bonn und in Hamburg. Dort können zum Beispiel Führungskräfte und Manager an einem Tag einen umfassenden Gesundheitscheck mit ärztlichem Beratungsgespräch und, sofern gewünscht, ein auf ihre persönlichen Gesundheitsdaten abgestimmtes Gesundheitscoaching durchlaufen. Außerdem unterstützt SKOLAMED sein Schwesterunternehmen SKOLAWORK beim Planen und Durchführen von BGM-Maßnahmen und -Projekten in Unternehmen weltweit.

