Skribble und busitec bringen rechtssichere E-Signaturen in die Microsoft-Welt

Der führende Schweizer E-Signatur-Anbieter Skribble entwickelt mit busitec, einem deutschen Digitalisierungspartner mit Fokus auf Microsoft-Lösungen, einen cloud-basierten Konnektor, der rechtssichere Unterschriften direkt aus Microsoft 365, SharePoint, Dynamics 365, Teams und weiteren Anwendungen ermöglicht. Der Skribble Sign Connector richtet sich gezielt an kleine und mittlere Unternehmen, die ihre administrativen Prozesse einfach und effizient digitalisieren und automatisieren möchten.

Einfache Automatisierung – große Wirkung im Alltag

Der Skribble Sign Connector ermöglicht es, Signaturprozesse direkt aus der Microsoft-Umgebung heraus zu starten – ohne manuelle Zwischenschritte oder komplexe Systembrüche. Nutzende bleiben im gewohnten Arbeitskontext, während die rechtssichere und beweiskräftige Signatur über Skribble abgewickelt wird. Der Konnektor unterstützt so einen vollständig digitalen Workflow – von der Dokumentenerstellung bis zur geprüften Signatur und Archivierung. Der Konnektor ist ab sofort auf der Microsoft Power Plattform verfügbar.

„Mit dem Skribble Sign Connector schließen wir die Lücke in den End-to-End-Prozessen unserer Kunden“, sagt Martin Saalmann, Geschäftsführer von busitec. „Als Integrationspartner von Skribble und langjähriger Microsoft-Partner können wir Kunden zukünftig eine nahtlose Integration der digitalen Signatur in Microsoft-Produkte bieten.“

Ein starker Hebel für KMUs

Viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in der Schweiz stehen weiterhin vor der Herausforderung, dokumentenbasierte Prozesse effizient und digital abzubilden – insbesondere bei Vertragsabschlüssen, Genehmigungen oder in der standortübergreifenden Zusammenarbeit. Zwar sind E-Mail und Cloud-Dienste längst etabliert, doch die digitale Unterschrift fehlt häufig noch als zentrales Element im digitalen Geschäftsprozess.

Hier setzt der Skribble Sign Connector an: Die Lösung ermöglicht eine rechtsgültige elektronische Signatur – gleichwertig zur handschriftlichen Unterschrift – direkt aus vertrauten Microsoft-Anwendungen heraus, ohne Medienbrüche und ohne zusätzliche Software. Der Skribble Sign Connector erfüllt die Anforderungen an fortgeschrittene und qualifizierte elektronische Signaturen gemäß der europäischen eIDAS-Verordnung sowie der Schweizer ZertES. Die Datenverarbeitung erfolgt datenschutzkonform auf Servern in Deutschland und der Schweiz.

Vereinfachung für dokumentenintensive Prozesse

Besonders in Branchen mit hohem Abstimmungsaufwand – wie Steuerberatung, Bauwesen, Immobilienwirtschaft oder öffentlicher Verwaltung – sorgt Skribble Sign für spürbare Effizienz im Alltag: Ortsunabhängiges Signieren, kürzere Durchlaufzeiten und klar strukturierte Freigabeprozesse machen die digitale Unterschrift zur echten Erleichterung für Teams und Entscheidende.

„Mit dieser Lösung bringen wir die E-Signatur dorthin, wo sie gebraucht wird: mitten in den Arbeitsalltag“, sagt Roni Oeschger, CEO und Co-Gründer von Skribble. „Durch den Connector können Unternehmen Signaturprozesse nicht nur direkt aus Microsoft-Anwendungen starten, sondern auch vollständig automatisieren. Unsere Partnerschaft mit busitec zeigt, wie sich Technologie praxisnah kombinieren lässt, um konkrete Herausforderungen im Markt zu lösen.“

Link zum Skribble Sign Connector: https://learn.microsoft.com/en-us/connectors/skribblesign/

Über busitec

busitec GmbH ist deutscher IT-Dienstleister und Lösungsanbieter für Anwendungsentwicklung, Prozessautomation und Modern Workplace auf Basis von Microsoft-Technologien. Das mittelständische Unternehmen ist inhabergeführt und hat neben dem Hauptsitz in Münster weitere Standorte in Berlin und Karlsruhe. Seit mehr als 25 Jahren versetzt busitec seine mittelständischen Kunden in die Lage durch resiliente, digitale Prozesse den Marktanforderungen gewachsen zu bleiben.

Weitere Informationen unter www.busitec.de

Über Skribble

Skribble, gegründet im März 2018, ist ein führender Anbieter von elektronischen Signaturen mit Sitz in Zürich (CH) und Karlsruhe (DE). Skribble bietet alle E-Signatur-Standards aus einer Hand und liefert für jede Art von Vertrag die rechtlich passende elektronische Signatur. Die Grundlage bilden gesetzlich geregelte Standards, unter anderem für die qualifizierte elektronische Signatur (QES) – die einzige Form der elektronischen Signatur, die der handschriftlichen Unterschrift vor dem EU- und Schweizer Gesetz gleichgestellt ist. Zu Skribble“s mehr als 4.000 Kunden in ganz Europa zählen zahlreiche renommierte Unternehmen wie SBB, WALO, Helvetia oder Stadt Zug.

Weitere Informationen unter www.skribble.com

